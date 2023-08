Retour sur l’eau tritiée de Fukushima-Daiichi

Ce lundi je suis allé me faire élaguer la perruque par ma coiffeuse, une charmante et belle polynésienne et devinez de quoi nous avons parlé ? De l’eau tritiée que la société TEPCO rejette dans l’Océan Pacifique ! Selon l’opérateur de la centrale nucléaire endommagée par le grand tsunami du 11 mars 2011 que l’on ne peut pas accuser de malhonnêteté puisque les autorités de sureté japonaises sont très attentives à ce qui se déroule sur le site de Fukushima-Daiichi cette eau serait « radioactive » à hauteur de 63 becquerels par litre. Pour les non-initiés un Becquerel est égal à une désintégration par seconde. Lorsque j’ai personnellement utilisé de l’eau tritiée au cours de mes travaux de thèse pour mesurer le volume des mitochondries afin de connaître par exemple la concentration réelle d’un métabolite à l’intérieur de ces organites sub-cellulaires on ne parlait pas de Becquerels mais au mieux de désintégrations par minute et la radioactivité introduite dans un essai était mesurée à l’aide d’un liquide scintillant en raison de la faible énergie du rayonnement des atomes de tritium et on parlait plutôt de microcuries par millilitre, l’ordre de grandeur de la radioactivité introduite pour pouvoir mesurer quelque chose. Pour clarifier les esprits une microCurie est égale à 37000 Becquerels. Je ne me souviens plus de la vraie quantité de tritium introduite par essai mais elle était de l’ordre de 0,1 microcuries par tube et il y avait une dizaine de tubes sur la paillasse.

Il est facile de calculer alors la quantité totale de radioactivité manipulée sans aucune précaution particulière. Une microcurie pour une seule expérience correspond à 580000 fois la radioactivité contenue dans un millilitre de l’eau tritiée rejetée dans l’Océan Pacifique. Je défie quiconque de curieux (ou de vicieux du genre activiste anti-nucléaire ou tout simplement écologiste) d’arriver dans ces conditions à détecter du tritium dans les poissons pêchés à proximité du site de Fukushima-Daiichi ! De plus pour mesurer avec fiabilité une aussi faible radioactivité du tritium il faut laisser chaque fiole dans le compteur à scintillation au moins une heure voire plus pour être certain de la précision de la mesure. Tout est dit dans la fiche Wikipedia relative au tritium ( https://en.wikipedia.org/wiki/Tritium ) et je n’invente rien. La polémique mondiale relative à la décision de TEPCO d’évacuer toute l’eau tritiée stockée sur le site de Fukushima-Daiichi quasiment au compte-gouttes n’a aucun sens en regard de la science, la vraie.

Ma coiffeuse, ses collègues et les deux clients qui se faisaient aussi élaguer la perruque ont profité d'une bonne leçon sur la radioactivité naturelle, je leur racontais que l'île de Tahiti est d'origine volcanique et que tout est radioactif puisque le magma contient de l'uranium et du thorium, de la terre au basalte dans la nature jusqu'aux parpaings utilisés pour construire les maisons puisqu'ils sont fabriqués avec du paveur provenant de carrières situées dans la montagne de Tahiti. On vit très bien avec la radioactivité et les activistes anti-nucléaires du genre Voynet ou Hulot en France ne savent pas de quoi ils parlent …

