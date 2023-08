Pour sauver Gaïa la législation remplace un moindre mal par un danger aux multiples effets sur la santé !

Voici quelques lignes d’un article paru sur le site NBC.News: Des chercheurs ont découvert que certaines pailles en papier ou en bambou contiennent des produits chimiques dits « éternels » qui pourraient en faire une alternative moins qu’idéale au plastique. En Belgique, des scientifiques ont récemment testé des dizaines de pailles provenant de supermarchés, de magasins de détail et de fast-foods du pays, et ont découvert que la majorité d’entre elles contenaient des PFAS, une famille de produits chimiques synthétiques utilisés dans la fabrication de produits de consommation parce qu’ils peuvent résister aux taches. graisse et eau. Les chercheurs ont échantillonné 39 marques de pailles en papier, bambou, verre, acier inoxydable et plastique. De ce nombre, 27 contenaient des PFAS, mais les concentrations étaient faibles. Les PFAS, un acronyme pour les substances perfluoroalkyliques et polyfluoroalkyles, sont souvent appelées produits chimiques « éternels » parce qu’ils persistent presque en permanence dans l’air, l’eau et le sol. Ils sont fréquemment détectés dans les emballages alimentaires, les cosmétiques, les tapis, les meubles et les textiles tels que les imperméables ou les vêtements d’entraînement: https://www.nbcnews.com/health/health-news/paper-bamboo-straws-contain-pfas-forever-chemicals-rcna101614

Les résultats ont été publiés dans la revue Food Additives and Contaminants. L’équipe de chimistes de l’Université d’Anvers en Belgique sous la direction du Docteur Thimo Groffen a analysé une quarantaine de pailles utilisées pour aspirer des boissons variées, dont une en acier inoxydable et une en verre servant de contrôles. La législation européenne a interdit l’utilisation de pailles fabriquées avec de la matière plastique de qualité alimentaire c’est-à-dire du polyéthylène-téréphtalate (PET) pour protéger la biosphère et cette matière a été remplacée par du papier ou un polymère fabriqué avec du bambou. Le problème devant être résolu est la forte propension de ces matières à s’imbiber de la boisson dégustée. Un additif a donc été ajouté lors de la fabrication de ces pailles « éco-compatibles » qui rend cette matière hydrophobe et la seule possibilité offerte par l’industrie chimique consiste à ajouter des per- ou poly-fluoroalkyles (PFAS). Dans le cas des polymères utilisés dans le matériel de cuissons la situation est peu préoccupante mais l’addition de molécules perfluorées dans une substance naturelle pour la rendre hydrophobe représente un danger car dans ce cas il ne s’agit pas d’un polymère. Ces substances se retrouvent alors dans la boisson aspirée, cependant à des doses infimes. Or de nombreuses études ont indiqué que la durée de demi-vie de telles substances dans le sang d’animaux communément utilisés pour étudier la toxicité des produits chimiques de synthèse est de l’ordre de 5 ans ! D’autres études ont indiqué que ces PFAS présentaient une série d’effet nocifs sur la santé comme indiqué par cette illustration (Wikipedia) :

Cette persistance des PFAS non polymérisés dans l’organisme puisqu’ils sont lipophobes et hydrophobes explique leur toxicité multiple : ils sont mal éliminés par les reins et sont très peu séquestrés dans les tissus adipeux. Le relargage de ces substances non polymérisées dans le cas des pailles pour boissons dépend de la température d’utilisation et de la nature du liquide aspiré. Parmi les 27 types de pailles fabriquées avec du papier ou des fibres de bambou et analysées 16 molécules poly-fluorées ont été détectées et identifiées par spectrométrie de masse. La situation se complique avec les pailles en papier car le matériau communément utilisé est du papier recyclé qui peut avoir été contaminé avec des PFAS ! Enfin tous ces déchets sont soit enfouis soit incinérés et ces deux solutions accroissent la présence de PFAS dans l’air, l’eau et les sols … L’étude a enfin indiqué que les pailles confectionnées avec du PET contenaient de 5 à 8 fois moins de PFAS que les pailles en papier ou en bambou.

Pour conclure le législateur a décidé d’interdire les pailles en PET et de contraindre les industriels fabricants de pailles d’utiliser des matières premières d’origine végétale afin de réduire les émissions nettes de CO2, gaz supposé provoquer une dégradation du climat, mais l’effet de cette interdiction provoque une dégradation de la santé humaine ! Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes et avec la dictature des écologistes on peut s’attendre à bien plus catastrophique et nuisible que cette révélatrice histoire de pailles « éco-compatibles » . Source: https://doi.org/10.1080/19440049.2023.2240908 )