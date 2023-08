Intervention russe en Ukraine : légalité et/ou légitimité ? Conséquences

Au cours d’une récente entrevue avec Irina Dubois dans les locaux du Dialogue Franco-russe Jacques Baud qu’il n’est plus nécessaire de présenter a décortiqué point par point les raisons pour lesquelles le Kremlin a décidé d’intervenir dans le Donbass, la région très majoritairement russophone de l’Ukraine. Il s’agit d’évènements récents et par conséquent remonter le temps pour trouver une raison historique au sujet des diverses ethnies constituant l’Ukraine n’est pas utile. Il est néanmoins opportun de rappeler qu’à l’ouest de l’Ukraine les catholiques uniates ont toujours usé de leur influence en prêchant un ultra-nationalisme tant contre l’Empire austro-hongrois au XIXe siècle qu’entre les deux guerres et après la fin de la guerre avec la domination de l’URSS. Cet ultra-nationalisme a favorisé une sympathie pour l’Allemagne hitlérienne lors de l’opération « Barbarossa » et il en reste aujourd’hui des traces de fanatisme avec les milices armées telles que PraviSektor et Azov. Après les évènements de Maïdan financés par les Etats-unis et organisés par Victoria Nuland le changement de président ukrainien a avivé une révolte populaire lorsque l’usage de la langue russe a été interdit par décret conformément à l’idéologie de la pureté ethnique de l’Ukraine prônée par les uniates par ailleurs soutenus par le Vatican qui a toujours nourri une haine à peine cachée envers les chrétiens orthodoxes, mais c’est une autre histoire.

Les troubles ont éclaté dès 2014 depuis Kharkov jusqu’à Odessa et personne n’a oublié les massacres d’Odessa perpétrés par les bataillons néo-nazis. C’est alors que la Crimée a organisé une consultation populaire pour être rattachée à la Fédération de Russie et les oblasts de Lugansk et de Donetsk ont procédé au même type de consultation populaire et déclaré leur indépendance. Depuis lors l’armée ukrainienne n’a cessé de bombarder les populations civiles de ces deux oblasts faisant selon les estimations entre 14000 et 18000 victimes civiles et obligeant les populations à vivre comme des rats dans les caves des immeubles. La ville de Donetsk est encore toujours bombardée alors qu’elle ne représente aucun intérêt militaire. Les accords de Minsk étaient censés régler ce problème en créant une Ukraine fédérale respectant les ethnies, les langues et les religions des divers oblasts mais les deux garants occidentaux, la France et l’Allemagne ont renié leur signature et ces accords n’ont jamais été appliqués pour, sur ordre de Washington, permettre à l’armée ukrainienne de se préparer à une invasion de ces deux oblasts sécessionnistes et éventuellement de reconquérir la Crimée. L’afflux massif d’armements et de personnels le long des limites administratives des deux oblasts a finalement décidé la Russie d’intervenir à la demande des deux républiques auto-proclamées.

Si la Russie avait décidé de respecter les « règles » et les traités elle aurait essuyé le veto américain au Conseil de sécurité de l’ONU et c’est ainsi que la Russie est qualifiée d’agresseur de l’Ukraine. L’explication de Jacques Baud au sujet de la légalité et de la légitimité de l’intervention russe sur le terrain est très lucide et très bien exposée dans cette entrevue : https://www.youtube.com/watch?v=t_DfM5PSZQw&ab_channel=AfriqueM%C3%A9dia . Mettant en avant le fait que les ukrainiens russophones ont proclamé qu’ils étaient des républiques conformément à la Charte des Nations Unies et ont alors, devant le danger imminent d’une invasion par l’armée de Kiev, fait appel à Moscou qui a donc décidé d’une intervention armée pour protéger ces populations. Il s’agit sur ce dernier point d’une intervention dont, cette fois-ci, la légitimité est tout aussi conforme à la Charte des Nations Unies. Les Occidentaux, Union européenne, Grande-Bretagne, Etats-Unis et Canada, c’est-à-dire les membres de l’OTAN, ont donc persisté dans leur position qu’en fait la Russie avait envahi l’Ukraine et qu’il s’agissait d’une agression armée intolérable. On connait la suite avec des sanctions contre la Russie se surajoutant à celles émises lors de l’« annexion » de l’Ukraine, une plainte auprès de la Cour internationale de justice à l’encontre du Président russe, de véritables insultes visant ce dernier ainsi qu’un grand nombre de ses collaborateurs les plus proches, les délires occidentaux au sujet de la rébellion du patron de Wagner, sans oublier les mensonges qui se débitent tels un moulin à prière sur les plateaux des médias télévisuels tant français qu’anglais ou allemands, sans oublier l’apothéose : la faute diplomatique gravissime du président français qui a divulgué les termes d’une conversation téléphonique avec Vladimir Poutine. Ces sanctions sont un prolongement de l’extraterritorialité américaine car qui contourne les sanctions contre la Russie sont également passibles de sanctions.

Cette espèce de paranoïa des Occidentaux, l’usage des sanctions dont le gel des avoirs de la Russie, etc … ont fait réfléchir beaucoup de pays dans le monde qui se sont désolidarisé des Occidentaux. Quand Josep Borrell, le supposé ministre des relations extérieures de l’Union européenne, a déclaré que l’Occident était un jardin et le reste du monde une jungle ce fut le signe du profond mépris que ces Occidentaux alimentent à l’égard du reste du monde, en particulier des slaves. Ce sont des sous-hommes et leurs actions ne peuvent être ni légales ni légitimes. Il ne faut tout de même ne pas oublier a été agressée par les pays occidentaux : invasion par Napoléon, intervention franco-britannique en Crimée, agression de la Russie en 1918 par dix pays occidentaux dont surtout la Grande-Bretagne et la France, invasion par l’Allemagne (Barbarossa), visées des USA sur la Géorgie, un pays indépendant mais intimement dépendant de Moscou et enfin la guerre par procuration par les Américains et les pays de l’OTAN contre la Russie depuis 2022 après une préparation minutieuse dès 2014 …

La conclusion de cet article est claire : l’Occident composant le G7 dont il faut exclure le Japon, pays trop attaché à ses traditions comme la Corée qui ne fait pas partie de ce club dominé par les USA s’est précipité vers sa ruine en consentant à un asservissement total à la volonté fondamentalement guerrière et destructrice de ce timonier qui non content de contrôler le monde en ayant imposé le dollar comme monnaie d’échange mondial depuis les accords de Bretton Woods dont une exclusivité absolue pour le marché du pétrole a sauté sur l’occasion d’affaiblir l’Europe à commencer par l’Allemagne en s’attaquant au gaz russe. Triste destinée pour des pays qui ne demandaient qu’à vivre en paix, favoriser une croissance satisfaisante avec cette énergie à bon marché provenant de la Russie et collaborer avec ce pays harmonieusement.

Jeffrey Sachs explique très clairement l’univers du mensonge dans lequel vivent tous les pays occidentaux : https://www.youtube.com/watch?v=JkMwu5AWuQE&ab_channel=JeffreySachsOfficial mais, et c’est là une opinion personnelle, que vont faire les Etats-Unis lorsqu’ils devront gérer tous les dollars qui réintégreront le territoire américain au fur et à mesure que l’OCS et les BRICS+ s’organiseront pour créer une devise d’échange internationale alternative ? Et pour connaître Stepan Bandera et les interférences des Allemands et des Américains au sujet de cet individu un exposé d’Annie Lacroix-Riz (rappel) devant le site helvétique Anti-Thèse : https://www.youtube.com/watch?v=slfmANDzWO4&ab_channel=Anti%7Cth%C3%A8se ainsi que cette autre entrevue sur le même site de Guy Mettan déjà signalée sur ce blog : https://www.youtube.com/watch?v=UYjKDk9WZ4M&ab_channel=Anti%7Cth%C3%A8se