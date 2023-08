Identification des gènes impliqués chez les champignons dans la biosynthèse des « métabolites secondaires ».

Cet article est très technique et je m’en excuse auprès de mes lecteurs. Les champignons microscopiques aussi appelés moisissures sont, depuis la découverte de la pénicilline par Alexander Fleming, l’une des sources privilégiées pour la recherche de nouveaux médicaments. Ces composés chimiques parfois extrêmement complexes sont dits « métabolites secondaires », cependant pas si secondaires qu’il n’y paraît, car leur rôle est de servir de défense pour le champignon contre des ennemis comme les bactéries, les virus ou d’autres champignons. Rappelons ici le cas de l’Ivermectine, un anti-parasites puissant qui, hors autorisation de mise sur le marché, s’est révélé être un anti-coronavirus, en dehors du fait que cette molécule est également efficace pour combattre les acariens (hors autorisation de prescription en France). Il a été isolé à partir d’une moisissure. La découverte de nouveaux antibiotiques devient une préoccupation majeure pour la santé publique en raison de la dispersion par transfert horizontal des plasmides codant pour des activités enzymatiques conférant cette résistance entre espèces de bactéries pathogènes non apparentées. Outre les molécules déjà connues, cyclosporines, griseofulvine, mycophenolate, streptomycine, … mais ne présentant plus aucun intérêt économique car les brevets datent de nombreuses années, il est possible de les modifier ponctuellement pour en améliorer l’efficacité et contourner les mécanismes de résistance, la recherche de nouveaux « métabolites secondaires » issus de champignons fait l’objet de nombreux travaux académiques.

Cet article est très technique et je m’en excuse auprès de mes lecteurs. Les champignons microscopiques aussi appelés moisissures sont, depuis la découverte de la pénicilline par Alexander Fleming, l’une des sources privilégiées pour la recherche de nouveaux médicaments. Ces composés chimiques parfois extrêmement complexes sont dits « métabolites secondaires », cependant pas si secondaires qu’il n’y paraît, car leur rôle est de servir de défense pour le champignon contre des ennemis comme les bactéries, les virus ou d’autres champignons. Rappelons ici le cas de l’Ivermectine, un anti-parasites puissant qui, hors autorisation de mise sur le marché, s’est révélé être un anti-coronavirus, en dehors du fait que cette molécule est également efficace pour combattre les acariens (hors autorisation de prescription en France). Il a été isolé à partir d’une moisissure. La découverte de nouveaux antibiotiques devient une préoccupation majeure pour la santé publique en raison de la dispersion par transfert horizontal des plasmides codant pour des activités enzymatiques conférant cette résistance entre espèces de bactéries pathogènes non apparentées. Outre les molécules déjà connues, cyclosporines, griseofulvine, mycophenolate, streptomycine, … mais ne présentant plus aucun intérêt économique car les brevets datent de nombreuses années, il est possible de les modifier ponctuellement pour en améliorer l’efficacité et contourner les mécanismes de résistance, la recherche de nouveaux « métabolites secondaires » issus de champignons fait l’objet de nombreux travaux académiques.