Michael Cook BioEdge , 24 août 2023

L’infirmière néonatale anglaise Lucy Letby a été reconnue coupable d’avoir tué sept bébés et tenté d’en tuer six autres. Les attaques ont eu lieu entre juin 2015 et juin 2016 dans un service pour bébés prématurés de l’hôpital de la comtesse de Chester, dans la ville de Chester. Lundi, l’infirmière de 33 ans a été condamnée à perpétuité, la peine la plus sévère possible en vertu de la loi anglaise.

Letby a refusé d’assister à l’audience de détermination de la peine à la Cour de la Couronne de Manchester, mais le juge a parlé à sa chaise vide. Le juge Goss a déclaré qu’il y avait « préméditation, calcul et ruse » et « une malveillance à la limite du sadisme ». « Au cours de ce procès, vous avez nié froidement toute responsabilité pour vos actes répréhensibles, a-t-il dit. Vous n’avez aucun remords. Il n’y a pas de facteurs atténuants ». Le procès de Letby a duré 10 mois et les jurés ont délibéré pendant 22 jours. Elle a fermement maintenu son innocence, de sorte que la preuve était largement circonstancielle. Il y a eu un pic soudain de décès pendant qu’elle travaillait dans l’unité néonatale. Lorsque les médecins ont commencé à enquêter, ils ont constaté que le seul facteur commun était sa présence. Certains des bébés ont été tués par surdose d’insuline, l’un en lui donnant trop de lait, l’autre en injectant de l’air dans les veines. Deux bébés qui ont survécu ont subi de graves lésions cérébrales.

Lorsque la police a fouillé sa maison, elle a découvert des phrases bizarres griffonnées sur des post-it. Ces mots incluaient de courtes phrases comme par exemple « JE SUIS MAL J’AI FAIT CECI, je les ai tués exprès parce que je ne suis pas assez bonne, je ne mérite pas de vivre, je suis une personne horrible ». Après de longs retards, Letby a été affectée à un travail de bureau fin juin 2016 et a finalement été arrêté en juillet 2018.

Dès qu’elle a été retirée de la salle des prématurés, les morts ont cessé, selon The Guardian. Depuis, plus de 2500 bébés ont été placés dans l’unité néonatale et il n’y a eu qu’un seul décès. La police continue d’enquêter sur des incidents suspects à l’hôpital de la comtesse de Chester et à l’hôpital pour femmes de Liverpool où elle a également travaillé pendant un certain temps. Il y a deux questions sans réponse qui planent sur ces crimes horribles. Le premier est la motivation de la tueuse. Ce qui a déconcerté tout le monde à propos de Lucy Letby, qui est devenue le pire tueur de bébé dans l’histoire britannique moderne, c’est à quel point elle était normale. Elle semblait joyeuse, compétente, confiante et attentionnée. Elle aimait les vacances et faire la fête avec ses amis. Aucun de ses collègues n’avait le moindre soupçon qu’elle pourrait être responsable du nombre croissant de morts. « Ça ne peut pas être Lucy ». « Ce n’est pas gentil, Lucy », se souvient un médecin quand les preuves ont commencé à l’indiquer. La poursuite a laissé entendre qu’elle aurait aimé « jouer à Dieu » en réanimant des bébés en situation de crise. Elle flirtait avec un médecin et elle voulait peut-être l’impressionner. Elle ne correspondait certainement pas aux stéréotypes d’un psychopathe.

Le psychiatre médico-légal Robert M. Kaplan, de l’Université de Wollongong, en Australie, a écrit dans « Quadrant » que Letby pourrait être un exemple de ce qu’il appelle Carer Assisted Serial Killing ou CASK [carer = personnel soignant]. « À mon avis, le CASK est la forme d’abattage en série qui connaît la croissance la plus rapide à un moment où le taux d’abattage en série prédateur typique diminue dans la plupart des pays ». Lorsque des hommes sont impliqués, le nombre de meurtres est exponentiel, Donald Harvey et Charles Cullen en sont deux exemples. Beaucoup moins de médecins figurent dans les rangs des tueurs, mais ceux qui sont actifs ont la capacité en vertu de leur position et de leur autorité de provoquer plus de victimes : le Dr Harold Shipman est devenu le pire tueur en série au Royaume-Uni avec 246 patients assassinés (certains disent peut-être jusqu’à 400) Son homologue américain, Michael Swango, est crédité de 60 victimes. Les infirmières qui tuent semblent être un groupe exceptionnel, brisant la vision traditionnelle des femmes en tant qu’individus iréniques non violents. La condamnation met Letby dans la même ligue que l’infirmière Beverley Allitt à l’hôpital Grantham et Kesteven du Lincolnshire en 1991, quand elle a tué quatre enfants et gravement blessé six autres.

La deuxième question est pourquoi les administrateurs de l’hôpital ont réagi si lentement. En juin 2015, après trois décès, le médecin en chef de l’unité néonatale, Stephen Brearey, et le directeur infirmier de l’hôpital ont remarqué que Letby avait été impliquée dans les trois décès. Après d’autres incidents, Brearey a demandé une réunion urgente avec les dirigeants de l’hôpital en février 2016. Il ne s’est rien passé avant mai 2016, lorsque l’administration a écrit une lettre dans laquelle elle disait : « Il n’y a aucune preuve contre LL [Letby] autre que la coïncidence ». Ce n’est qu’à la fin de juin et deux autres décès que Letby a été retiré des soins infirmiers.

Un médecin a recommandé de soulever la question auprès de la police. Il allèguait qu’on lui a dit que cela risquerait de nuire à la réputation de l’hôpital et ferait de l’unité néonatale une scène de crime. Deux examens externes ont été ordonnés, que les dirigeants de l’hôpital ont considérés comme exonérant Letby, bien qu’ils n’aient pas été au fait des examens de sa responsabilité pour les décès. En janvier 2017, l’administration de l’hôpital a exigé que sept médecins signent une lettre d’excuses à Letby pour avoir discrédité son nom. « Nous sommes très désolés du stress et de la colère que vous avez éprouvés au cours de la dernière année », dit la lettre. Les médecins ont également appris que les parents de Letby avaient menacé de les signaler au Conseil médical général. Deux des médecins ont reçu l’ordre d’assister à des séances de médiation avec Letby. L’un d’entre eux a obtempéré. Ce n’est qu’en mai 2017, sous la pression constante des médecins, que la police a été appelée.

Le Dr Brearey a déclaré à la BBC qu’il semblait que les dirigeants d’hôpitaux essayaient de « concevoir une sorte de récit » pour empêcher la police d’enquêter. « Si vous voulez appeler cela un camouflage alors, c’est un camouflage. » Deux examens externes ont été ordonnés, que les dirigeants de l’hôpital ont considérés comme exonérant Letby, bien qu’ils n’aient pas été en fait des examens de sa responsabilité pour les décès. En janvier 2017, l’administration de l’hôpital a exigé que sept médecins signent une lettre d’excuses à Letby pour avoir discrédité son nom. « Nous sommes très désolés du stress et de la colère que vous avez éprouvés au cours de la dernière année », dit la lettre. Les médecins ont également appris que les parents de Letby avaient menacé de les signaler au Conseil médical général. Deux des médecins ont reçu l’ordre d’assister à des séances de médiation avec Letby. L’un d’entre eux a obtempéré. Ce n’est qu’en mai 2017, sous la pression constante des médecins, que la police a été appelée.

Note de votre serviteur. Voici le commentaire que j’ai envoyé à Michael Cook avec qui j’avais eu des échanges de messages électroniques au sujet de l’industrie des mères porteuses dans les Îles Canaries contrôlée par la mafia espagnole que m’avait indiqué un médecin sous le sceau du secret. Je ne me suis pas renseigné plus avant considérant que je mettais ma vie en danger. Je n’ai pas pris la peine de traduire en français mon commentaire. J’ajouterai que le contrôle des naissances depuis le XVIIIe siècle en France consistait aussi à occire les nouveaux-nés en dehors des « faiseuses d’anges » et des plantes abortives.

« I remember a conversation between my mother who had been a nurse in the french army at the beginning of the second world war and a friend of her who was a midwife with a long experience. I was a 7 years old kid and I realized that adults were strange people. This friend of my mother told her that during her career as a midwife she intentionally killed more than a hundred new-born babies because according to her experience of thousands of births those babies would not survive or be a disaster for the family because they were crippled or trisomic. I remind you about the birth control in the farms of the hamlet where I was born : an undesired baby was thrown to the pigs and the placenta was the next delicacy. This happened 25 km from the big city of Lyon in France ! This story is 100 % true … ». (Nurse = infirmière, midwife = sage-femme, crippled = infirme, thrown to the pigs = jeté aux cochons).

Je me demande quelle pourrait être la peine infligée à Madeleine Albright qui a déclaré que la mort d’un demi-milliions d’enfants irakiens en valait la peine …