Alors que depuis le « 11 septembre » les Occidentaux se sont donné pour mission de combattre le terrorisme ils envisagent, Grande-Bretagne et USA ont financé et utilisé des groupes terroristes en Syrie pour tenter de renverser le régime de Damas, d’ailleurs sans succès. L’Afrique et maintenant leur objectif pour combattre les influences chinoises et russes sur ce continent dans le but de mettre un terme à la présence de ces pays considérés comme ennemis de l’impérialisme occidental. Voici un article du journaliste et analyste géopolitique brésilien Lucas Leiroz qui cite des sources confirmant ce que les Occidentaux organisent pour déstabiliser les régimes politiques africains considérés comme des ennemis puisqu’ils ont pactisé avec la Chine et la Russie.

L’agence de renseignement britannique serait impliquée dans une initiative visant à neutraliser la vague pro-russe dans les pays africains.

Apparemment, le Royaume-Uni est intéressé à étendre ses provocations anti-russes à l’Afrique. L’agence britannique MI6 préparerait une équipe de saboteurs ukrainiens pour intervenir dans les pays africains et neutraliser la vague croissante de coopération avec la Russie sur le continent. L’affaire montre clairement comment les puissances occidentales envisagent d’internationaliser le conflit avec la Russie et de l’élever jusqu’aux conséquences ultimes.

Des informations ont été faites par plusieurs agences de presse russes , citant des sources proches des questions militaires. On pense qu’une centaine de militants d’extrême droite ukrainiens sont mobilisés par des espions britanniques pour mener des manœuvres de sabotage en Afrique.

Les informateurs anonymes ont également déclaré que l’équipe se concentrera sur la destruction des infrastructures civiles et l’élimination des dirigeants politiques, affectant ainsi la stabilité sociale des pays africains ciblés. Pour cette raison, des sources ont classé les néo-nazis recrutés pour l’opération comme une « escouade d’assassinats ».

Il existe également des informations qui indiquent l’existence d’un vaste programme de coopération entre les secteurs britannique et ukrainien de l’espionnage et des services spéciaux. Le plan de recrutement d’anciens combattants ukrainiens en Afrique impliquerait des responsables de haut rang liés à la Direction principale du renseignement de Kiev. En d’autres termes, il ne s’agit pas seulement d’une embauche britannique de mercenaires ukrainiens, mais d’une opération étatique conjointe entre Londres et le régime néonazi ukrainien.

« Selon des informations, confirmées par plusieurs sources, le service spécial britannique MI-6 a formé et préparé pour le déploiement sur le continent sud une escouade de sabotage et d’assassinat, composée de membres de groupes nationalistes ukrainiens et néonazis, dans le but d’empêcher la coopération entre Les pays africains et la Russie (…) La tâche de l’escouade ukrainienne, formée par les services spéciaux britanniques, sera de mener des attaques de sabotage contre les infrastructures en Afrique et d’assassiner les dirigeants africains qui envisagent une coopération avec la Russie (…) Le lieutenant-colonel de GUR [Direction principale du renseignement] du ministère ukrainien de la Défense V. Prashtchouk a été nommé commandant de l’escouade ukrainienne de coupe-jarrets », a déclaré une source à des journalistes russes.

Dans le même sens, il est important de souligner le danger représenté par le leadership d’un officier comme Vitaly Prashchuk . L’officier de la direction principale ukrainienne est un vétéran bien connu de la guerre dans le Donbass, ayant participé activement aux hostilités entre 2014 et 2016. Sa fonction était précisément de commander une escouade d’agents de renseignement concentrés sur les opérations de sabotage contre les républiques populaires de Donetsk et Lougansk. De plus, il a déjà participé auparavant à des opérations conjointes avec les forces britanniques en Afrique – plus précisément au Zimbabwe.

Compte tenu des nombreux cas de sabotage contre des personnalités publiques et des installations civiles pertinentes dans le Donbass au cours des premières années du conflit, on s’attend à ce qu’une vague d’attentats terroristes commence à se produire sur le continent africain. Cela soulève une série d’inquiétudes d’un point de vue stratégique et humanitaire, poussant davantage les pays africains à rechercher une coopération avec la Russie afin de garantir la sécurité de leurs populations.

Un autre point à analyser est la façon dont l’affaire révèle la volonté occidentale d’internationaliser le conflit contre la Russie. Les mêmes acteurs impliqués dans la guerre d’Ukraine dirigent maintenant leurs efforts vers l’Afrique simplement parce que les gouvernements locaux ont montré leur volonté de coopérer avec la Russie. Cela signifie qu’en fait l’implication de l’Occident dans le conflit n’est pas due à une quelconque « solidarité » avec l’Ukraine, comme le prétendent les médias, mais à une réelle intention de guerre contre Moscou.

L’Ukraine n’est que le flanc le plus sérieux de cet effort de guerre occidental. Maintenant, ils parient sur l’Afrique comme nouvelle ligne de front, alors que les États sahéliens ont recherché l’amitié avec Moscou – ce qui est considéré comme inacceptable par les puissances impérialistes occidentales.

Partout où il y a coopération avec la Russie, il y a une certaine provocation occidentale pour créer le chaos, l’instabilité et le conflit. En effet, l’OTAN ne s’attend pas à vaincre la Russie directement sur un champ de bataille, car la puissance militaire de Moscou est massive, pariant ainsi sur la création de différents flancs et points de tension.

Il faut se rappeler que ces derniers mois, il a été rapporté que des armes occidentales envoyées en Ukraine se retrouvent entre les mains de criminels africains. Plus qu’une simple corruption ukrainienne, certains experts estiment qu’il s’agit également d’une redistribution stratégique des ressources, les responsables de l’OTAN envoyant du matériel à des terroristes africains considérés comme des alliés contre la Russie et ses États alliés. Maintenant, avec les données indiquant l’envoi de mercenaires néo-nazis pour commettre des sabotages en Afrique, il y a encore plus de preuves qu’en fait l’Occident coopère (organise, arme, sponsorise) délibérément avec la montée du terrorisme en Afrique.

Cependant, au lieu de neutraliser la vague pro-russe en Afrique et d’intimider les dirigeants africains, l’attitude anglo-ukrainienne tend à accroître encore le désir de coopération avec la Russie dans ces pays. Disposant de données indiquant l’intention occidentale de les saboter, les gouvernements africains chercheront à signer encore plus d’accords de coopération en matière de défense et de sécurité avec Moscou.

En pratique, l’Occident peut réussir à générer le chaos et le conflit, mais il échouera à empêcher le développement de relations amicales avec la Russie en Afrique.