Jusqu’où l’Occident va-t-il sombrer ?

Il est devenu évident maintenant que la civilisation occidentale est entrée comme autrefois l’Empire romain dans une décadence profonde. Il suffit de voir des jeunes gens dans les rues de « l’empire américain » transformés en morts-vivants sous l’effet de diverses drogues comme en particulier le fentanyl dont la synthèse est à la portée de n’importe quel chimiste pourvu qu’il dispose d’une source d’approvisionnement des synthons en provenance d’Indonésie, d’Inde ou de Chine. Les synthons sont des intermédiaires de synthèse généralement inaccessibles à des personnes qui ne sont ni des universitaires ni des sociétés de l’industrie chimique. Ces intermédiaires de synthèse entrent dans la production de produits licites et ne sont pas sujets à des contrôles stricts. Bref, le fentanyl est à l’origine de plus de 100000 morts chaque aux Etats-unis, beau palmarès alors que ce pays est convaincu qu’il sert d’exemple de démocratie pour le monde entier … Pire encore la dette de ce même pays a atteint la somme respectable de 240000 dollars par citoyen américain. Ce chiffre énorme laisse rêveur et il faut le répéter les Américains prétendent qu’ils sont un modèle de démocratie pour le monde entier, « le dollar c’est notre monnaie et votre problème » … Il faut déplorer qu’en ce qui concerne la consommation de drogues variées l’Europe suit de près dans la dépravation et la décadence son grand modèle, l’Oncle Sam.

Le propos de cet article s’inspire d’une petite conférence présentée par la libraire Mollat au sujet du respect du droit à vivre des animaux. En voici le lien pour voir cet exposé :https://www.youtube.com/watch?v=iW3E9kzgcdU&ab_channel=librairiemollat . Voilà un autre signe de décadence de la civilisation occidentale. En effet quand les progressistes veulent réintroduire le loup et l’ours que leurs ancêtres ont combattu pour les éradiquer durant des siècles car ces deux prédateurs font partie de l’équilibre de la biosphère dans laquelle l’homme vit, de qui se moque-t-on ? Si l’homme dispose d’un cerveau d’un volume proche d’un litre et demi lui a permis d’être capable de raisonner comme le fit Galilée pour la chute des corps ou pour effleurer par la pensée l’existence du vide. L’explication est simple, tout simplement parce que nos ancêtres chasseurs-cueilleurs mangeaient de la viande qui constituait un considérable apport en protéines irremplaçable. Ce ne sont pas les ersatz de viande d’origine végétale qui remplaceront un bon beefsteak, littéralement une tranche de bœuf, dans un repas équilibré dont le but est de supprimer l’élevage pour respecter les droits des animaux outre la préservation du climat. Les animaux n’ont pas d’âme, bien, mais ils ont besoin de chaleur humaine et pour les végétaliens ils doivent être respectés et pourquoi pas adorés comme le veau d’or pendant qu’on y est ? Les lionnes tuent et mangent leur propre gibier et personne ne s’offusque de cet aspect naturel du biotope qui nous entoure.

Quand l’homme traite l’animal, quel qu’il soit, de compagnie ou d’élevage destiné à la nourriture, comme s’il s’agissait de créatures égales à l’homme la prochaine étape dans l’évolution de la pensée est de considérer et de traiter l’homme lui-même comme un animal. Personne n’a oublié à ce qu’un tel principe a conduit : les chambres à ziclon B du régime nazi que la firme française Kuhlmann produisait pour l’accomplissement de l’oeuvre d’extermination des juifs, des tziganes et des communistes par les allemands. Rien à voir avec les abattoirs d’aujourd’hui ? Ah bon ! Au moins on prend soin dans les abattoirs d’assommer les bœufs et d’électrocuter les porcs pour qu’ils ne souffrent pas, un geste de respect ultime des animaux d’élevage par les tueurs des abattoirs. Dans ce débat comprenant quatre femmes et un jeune homme combien d’entre elles ont porté un enfant ? J’ai des doutes car elles doivent probablement câliner un chat ou un chien voire un fennec, pourquoi pas, plutôt que leur propre enfant. Donc la civilisation occidentale sombre dans un décadence irréversible et je suis trop vieux pour en voir l’aboutissement, fort heureusement … Cette réflexion me fait penser au « ministre des affaires étrangères européen » dont j’ai oublié le nom qui déclarait sans aucune retenue que l’Occident était un jardin entouré de jungle. Faut-il croire que seuls les Occidentaux sont des êtres humains et que les autres vivent comme des singes dans la forêt ? Les défenseurs des droits des animaux ont certainement apprécié … que les autorités européennes traitent les trois quart de l’humanité d’animaux.