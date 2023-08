Le Roi Charbon surpasse toutes les autres sources d’énergie

Par Kennedy Maize,15 août 2023 : masterresource.org

Dans la bataille mondiale pour la production d’électricité, le charbon n’est pas épuisé. Il n’est même pas dans les cordes. Selon World Energy Data (anciennement le rapport de collecte de données de BP), le charbon est toujours le champion (cf. lien en fin de billet). En 2022, le charbon représentait 35,4 % de la production mondiale d’électricité, suivi du gaz naturel (22,7 %), de l’hydroélectricité (14,9 %), du nucléaire (9,2 %), de l’éolien (7,2 %), du solaire (4,5 %), de la géothermie, de la biomasse et d’autres énergies renouvelables (3,6 %).

Les tendances historiques contredisent le point de vue classique selon lequel la production fossile a diminué, tandis que les énergies renouvelables gagnent du terrain. Selon les données, « la part des combustibles à faible teneur en carbone (nucléaire, hydroélectrique, éolien et solaire) a atteint un sommet de 36 % en 1995, coïncidant avec la COP1 [la première conférence des Parties des Nations Unies] ». « Au cours des 17 années suivantes, de 1996 à 2012, les combustibles fossiles ont gagné des parts, principalement en raison de la part accrue du gaz et de la part décroissante du nucléaire et de l’hydroélectricité. Comme le vent et le soleil sont devenus importants, cette tendance s’est inversée. « Malgré cela et l’organisation de vingt-sept conférences des Nations Unies sur le climat, la part de la production d’électricité par les combustibles à faible teneur en carbone en 2022 n’était qu’à peu près équivalente au sommet de 1995. »

Selon l’Agence internationale de l’Énergie AIE (IEA, second lien) dans sa mise à jour sur le marché du charbon, la demande de charbon pour la production d’électricité et la fabrication d’acier a atteint un nouveau sommet historique en 2022. » L’AIE a ajouté : « Le commerce du charbon en 2023 se dirige vers les volumes de 2019 ». « Malgré des perspectives économiques mitigées, l’offre mondiale a augmenté de 8 % en 2022 pour atteindre un record de 8634 Mt. Les trois plus grands producteurs – la Chine, l’Inde et l’Indonésie – ont tous atteint des sommets historiques en 2022. La production de charbon a été principalement stimulée par la Chine et l’Inde, qui ont rapidement augmenté la production intérieure pour atténuer l’exposition aux prix élevés du marché après une première flambée des prix en octobre 2021. » L’IEA a ajouté : « La production mondiale de charbon devrait continuer de croître en 2023, grâce à une forte augmentation de la production attendue en Chine, en Inde et en Indonésie au cours des six premiers mois, ce qui compensera les baisses enregistrées aux États-Unis et dans l’Union européenne. On estime que la production de charbon russe s’est quelque peu redressée au premier semestre de 2023. »

Dans une déclaration accompagnant son rapport, l’AIE basée à Paris a déclaré que « par région, la demande de charbon a chuté plus rapidement que prévu au cours du premier semestre de cette année aux États-Unis et dans l’Union européenne, de 24 % et de 16 % respectivement. Cependant, la demande des deux plus grands consommateurs, la Chine et l’Inde, a augmenté de plus de 5 % au cours du premier semestre. plus que compenser les déclins ailleurs. » La Chine est le poids lourd du charbon. Greenpeace pour l’Asie de l’Est a récemment rapporté de Beijing que la Chine a approuvé « au moins 50,4 gigawatts (GW) de nouvelle énergie au charbon en Chine au cours des six premiers mois de 2023 ». La Chine est également le leader mondial de la production d’énergie éolienne et solaire, mais Gao Yuhe, de Greenpeace Asie de l’Est, a déclaré qu’il craignait que l’accent mis sur le charbon ne nuise au stockage de l’énergie. « Nous voyons beaucoup de nouvelles énergies éolienne et solaire et beaucoup de nouveau charbon. Notre principale préoccupation aujourd’hui, outre le problème évident des émissions, est que le stockage de l’énergie reste à l’écart malgré le rôle clé qu’il doit jouer dans un avenir proche. « Construire de l’énergie renouvelable mais sans stockage d’énergie, c’est comme construire des roues mais sans essieu », a déclaré Yuhe.

OilPrice.com (voir le lien) a déclaré : « La Chine construit des centrales au charbon à un rythme record alors qu’elle tente de contrer les effets de la sécheresse sur la production hydroélectrique ». La Chine est également le poids lourd de l’hydroélectricité, le plus grand producteur asiatique, « représentant 30 % de la capacité mondiale ». La Chine « a enregistré une baisse inquiétante de la production de 7,2 % jusqu’à présent cette année, tandis que l’Inde, deuxième producteur en importance, a vu sa production diminuer de 5 % ». OilPrice.com ajoute : « La Chine n’est pas le seul pays dont le secteur hydroélectrique a été touché par le changement climatique. La production d’électricité à partir de sources hydroélectriques a chuté considérablement en Europe, en Amérique du Nord et en Asie en 2023 par rapport à la période correspondante de 2022, la production mondiale d’électricité étant maintenant inférieure de 3 % à la moyenne de 2019-2021. La réduction de l’approvisionnement en hydroélectricité non émettrice [de carbone] dans ces régions signifie que les services publics déploient de plus en plus d’autres sources d’énergie dispatchable mais plus polluantes, comme le charbon et le gaz naturel, pour répondre à la demande en électricité ».

L’hydroélectricité américaine du Nevada, de l’Arizona, de Washington et du Colorado a également été frappée par la sécheresse, ce qui a entraîné une baisse de 17 % de la production hydroélectrique. Comme l’observe Forbes, « Aux États-Unis, la demande de charbon suit une tendance à la baisse depuis environ 15 ans. Trois facteurs importants expliquent cette baisse ». Le premier est le forage horizontal et la fracturation hydraulique, qui, à partir de 2008, a révolutionné la production de gaz naturel. La deuxième est l’augmentation de l’énergie solaire et éolienne, en grande partie grâce à la baisse des coûts et aux incitations gouvernementales aux niveaux fédéral et des États. La réglementation fédérale des centrales au charbon, y compris les modifications apportées à la Loi sur la qualité de l’air de 1990, a contribué à faire augmenter les coûts de combustion du charbon. Mais ces développements américains ont peu d’impact sur ce qui se passe dans le reste du monde, car les États-Unis consomment moins de 7 % de la production mondiale de charbon.

