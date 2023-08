De la primauté du droit à la loi militarisée

Paul Craig Roberts, 20 août 2023 Dans mon livre « The Tyranny of Good Intentions » (2000), j’ai discuté de la militarisation de la loi afin de faciliter la condamnation des criminels. Au XXIe siècle, nous avons assisté à une expansion remarquable de la militarisation du droit. Par exemple, l’utilisation de la loi militarisée contre les participants au rassemblement de Trump et contre le président Trump lui-même. La militarisation du droit n’a suscité aucune protestation de la part des facultés de droit, des barreaux, du Congrès, des médias ou des juges fédéraux. Par conséquent, nous sommes devenus une société [les USA] dans laquelle la fonction du droit est d’obtenir de quelqu’un ou de réaliser un programme qui ne peut pas être réalisé par voie législative. La personne n’a pas à être coupable d’un crime. Il suffit d’être diabolisé ou désapprouvé. Le droit ne sert plus la justice mais les émotions politiques et idéologiques et les agendas des puissants.

Le fait que toute la profession juridique et toutes ses institutions se soient tenues à l’écart de cette transformation du droit indique que la liberté n’est plus une valeur. Par conséquent, les protections constitutionnelles sont de moins en moins appliquées. Les Américains blancs souffrent de discrimination dans les admissions universitaires, l’embauche et la promotion depuis plus d’un demi-siècle. Le gouvernement et ses agences ont utilisé la presse écrite, la télévision et les médias sociaux pour censurer et contrôler les explications à ce sujet. L’espionnage des citoyens sans mandat de la cour est répandu. Les États-Unis ont déclaré leur loi exécutoire dans le monde entier, même applicable aux journalistes nationaux étrangers tels que Julian Assange, et au président de la Russie.

Tout lecteur de nouvelles alternatives peut faire une longue liste des pouvoirs arbitraires inexplicables utilisés pour nier les protections juridiques et constitutionnelles. Le président républicain George W. Bush a déclaré qu’il pouvait détenir des citoyens américains en prison indéfiniment au mépris de l’habeas corpus. Le président démocrate Obama a déclaré qu’il pouvait exécuter des citoyens américains sur la seule suspicion sans l’application régulière de la loi. Ni l’un ni l’autre n’ont été tenus responsables de ces crimes et violations du serment d’office. La présomption de « terroristes » était considérée comme plus importante que la Constitution américaine. La liberté civile et la primauté du droit que requiert cette liberté civile sont toujours menacées. Les avocats, les procureurs et les juges sont de pauvres défenseurs de l’État de droit. Les avocats et les procureurs essaient toujours de contourner la loi ou de trouver une nouvelle interprétation de ce que signifie la loi, une nouvelle théorie de l’objet de la loi afin de mettre la loi au service de leurs intérêts. Les juges accueillent favorablement les nouvelles interprétations qui brisent la monotonie de la loi. Les procureurs recherchent les condamnations – leur indicateur de succès – et non la détermination de l’innocence ou de la culpabilité. De nouvelles interprétations signifient que l’accusé est jugé pour un crime dont il ignorait l’existence. Même le président Trump se trouve dans cette situation. Trump ne savait pas que c’était un crime de douter de l’honnêteté de l’élection de Biden et de tenter de faire quelque chose à ce sujet.

Juste les ajouts constants à la loi la rendent inconnaissable. Il y a plus de dix ans, Harvey Silverglate, ancien chef de l’ACLU du Massachusetts, a écrit un livre, « Three Felonies A Day : How the Feds Target the Innocent » [Feds : les agents fédéraux dont le FBI]. La loi est si vaste et compliquée que les Américains peuvent facilement commettre trois crimes par jour sans le savoir.

En Amérique, l’adoption d’une loi est la solution à tout. Nous avons tous entendu le refrain commun : « Il devrait y avoir une loi contre cela. » Les conséquences involontaires de ces lois ne sont jamais abordées. Les procureurs sont moins respectueux de la loi que les criminels. Les criminels ne font qu’enfreindre la loi. Les procureurs la corrompent. Les procureurs retiennent les preuves disculpatoires des accusés, soudoient les témoins avec des accusations abandonnées, des peines avec sursis et de l’argent pour faux témoignage contre l’accusé. Tant à New York qu’au Texas, et sans aucun doute dans d’autres États, il y a eu des scandales dans lesquels des preuves policières de drogues illégales utilisées pour condamner un grand nombre de personnes se sont avérées être du « papier peint ». Lorsque le gouverneur ou le procureur général a tenté de libérer ces personnes faussement condamnées, les procureurs se sont opposés à leur libération. Dans un cas, les procureurs ont inculpé et condamné le gouverneur pour fausses accusations.

Les procureurs n’admettront tout simplement pas de fausses condamnations. Lorsque les victimes de fausses condamnations sont libérées, les procureurs blâment les « juges libéraux qui sont indulgents envers la criminalité », et non leurs propres méthodes malhonnêtes de poursuite. À mon avis, il y a rarement une raison de faire confiance à un procureur. Il suffit de regarder le parcours de l’agent Derek Chauvin. Chauvin a été jugé et condamné dans les médias, pas devant un tribunal. Les médias ont assuré la condamnation de Chauvin en montrant à plusieurs reprises une vidéo prise par un adolescent noir de loin et sous un angle qui a entraîné une distorsion de perspective faisant croire que Chauvin avait le genou sur le cou de George Floyd, Alors que les vidéos de police rapprochées sans distorsion de perspective montraient le genou de Chauvin sur l’épaule de Floyd, une prise approuvée.

Chauvin tenait Floyd toujours dans un effort pour sauver la vie de Floyd. Chauvin a reconnu que la vie de Floyd était menacée par une surdose de fentanyl, confirmé par le rapport du laboratoire que le sang de Floyd avait plus de deux fois la dose létale de fentanyl ! Chauvin ou ses collègues officiers avaient appelé une ambulance d’urgence. Comme Floyd s’était plaint de difficultés respiratoires alors qu’il était assis dans la voiture de police et avait demandé à s’allonger, il lui a été conseillé de rester assis afin de conserver son oxygène. Si Chauvin voulait tuer Floyd, pourquoi appeler une ambulance d’urgence ?

Les faits ont été présentés au procès, mais à ce moment-là il était trop tard. Les jurés, même s’ils étaient amendables aux faits, savaient que Chauvin était déjà condamné et que s’ils ne ratifiaient pas la condamnation, ils seraient dénoncés comme un « jury raciste » par les médias américains et auraient leurs voisins, Antifa, et Black Lives Matter sur leur pelouse et pas de police pour les protéger.

C’est ce qui se produit lorsque la loi est abandonnée. Et les conséquences s’accumulent. Aujourd’hui, la police évite d’appliquer la loi contre les Noirs. Il en va de même pour les villes démocrates, comme San Francisco où une loi a été adoptée pour libérer les Noirs des charges criminelles pour les vols de moins de 950 $ par incident. L’un des résultats a été des raids noirs de masse sur les magasins, et la fuite de San Francisco de nombreuses entreprises. À l’heure actuelle, la législature californienne adopte une loi selon laquelle les Noirs doivent être punis moins pour les mêmes crimes que les Blancs.

Le fentanyl est maintenant devenu une drogue de choix. La police sait que l’arrestation d’un toxicomane peut la laisser avec un mort au fentanyl sur les mains comme George Floyd. Par conséquent, la police évite les arrestations pour drogue. Par conséquent, de San Francisco à Philadelphie, les rues sont jonchées de consommateurs de drogues, ce qui est une publicité impressionnante pour l’Amérique « exceptionnelle, indispensable ». Aujourd’hui, l’absence de loi aux États-Unis présente les États-Unis au monde comme un asile d’aliénés dans lequel l’un ou l’autre des électeurs américains sont si incompétents pour élire et réélire un criminel endurci à la présidence, à peine une recommandation pour la démocratie, ou les démocrates sont tellement sans foi ni loi qu’ils ne permettront pas une élection honnête pour les empêcher de prendre le pouvoir et, par conséquent, pour militariser la loi afin de détruire leur adversaire politique.

En regardant les agents démocrates et les procureurs, que voyez-vous ? Des gens complètement stupides, des gens qui croient que le reste du monde acceptera leurs affirmations selon lesquelles, alors que le président des États-Unis, entouré par le conseiller de la Maison-Blanche et un ministère de la Justice, le président Trump a commis de multiples crimes entraînant quatre inculpations, y compris le racket digne d’une inculpation RICO. Une inculpation RICO signifie que l’incompétent Fani Willis à Atlanta peut saisir les actifs de Trump et empêcher sa défense. Fani, bien sûr, est trop incompétent pour le savoir, mais qu’en est-il de l’escroc Biden nommé « procureur général » des États-Unis ? Quand apprendrons-nous que les avoirs de Trump ont été saisis pour empêcher sa défense ?

L’aspect le plus effrayant des accusations de Trump est que la profession juridique est prête à les prendre au sérieux. Peut-être cette volonté reflète-t-elle le parti pris contre Trump. Peut-être indique-t-elle une valeur de divertissement dans les mises en accusation. C’est peut-être de la curiosité si les procureurs peuvent créer de nouvelles lois par un précédent et obtenir Trump en élargissant l’interprétation des lois existantes. Certes, le Premier Amendement a été tellement déprécié et piétiné qu’il est un faible roseau pour une défense. Je suis étonné que les juges qui supervisent ces affaires ne les aient pas rejetées. Ce que cela nous dit, je pense, c’est que la profession juridique préfère le cirque à la primauté du droit.

Note. Cette réflexion de Paul Craig Roberts s’applique étrangement à la France point par point et à d’autres pays occidentaux dont le pouvoir politique ignore le principe le plus fondamental de la démocratie : la séparation stricte entre le pouvoir exécutif et la justice. Les magistrats ont succombé aux idéaux progressistes qui ravagent la notion même de séparation des pouvoirs. De ce fait la France n’est plus une démocratie …