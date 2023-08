Article de Seymour Hersh via Substack paru le 18 août 2023 sur le site ZeroHedge. Cela fait des semaines que nous nous sommes penchés sur les aventures du groupe de politique étrangère du gouvernement Biden, dirigé par Tony Blinken, Jake Sullivan et Victoria Nuland. Comment le trio de faucons de guerre a-t-il passé l’été ? Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale, a récemment acheminé une délégation américaine au deuxième sommet international sur la paix qui a eu lieu plus tôt ce mois-ci à Djeddah, en Arabie saoudite. Le sommet était dirigé par le prince héritier Mohammed ben Salmane, connu sous le nom de MBS, qui a annoncé en juin une fusion entre sa tournée de golf soutenue par l’État et la PGA. Quatre ans plus tôt, MBS a été accusé d’avoir ordonné l’assassinat et le démembrement du journaliste Jamal Khashoggi au consulat saoudien à Istanbul, pour trahison envers l’État.

Aussi improbable que cela puisse paraître, il y a eu un tel sommet de la paix et ses vedettes comprenaient MBS, Sullivan et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il manquait un représentant de la Russie, qui n’a pas été invité au sommet. Il ne comprenait qu’une poignée de chefs d’État de moins de cinquante nations qui ont envoyé des délégués. La conférence a duré deux jours et a attiré ce que l’on pourrait qualifier de peu d’attention internationale. Reuters a rapporté que l’objectif de Zelensky était d’obtenir le soutien international pour les « principes » qu’il considérera comme une base pour le règlement de la guerre, y compris « le retrait de toutes les troupes russes et le retour de tout le territoire ukrainien ». La réponse officielle de la Russie au non-événement n’est pas venue du président Vladimir Poutine, mais du vice-ministre des Affaires étrangères Sergueï Ryabkov. Il a qualifié le sommet de « reflet de la tentative de l’Occident de poursuivre ses efforts vains et voués à l’échec » de mobiliser le Sud global derrière Zelensky.

L’Inde et la Chine ont toutes deux envoyé des délégations à la session, peut-être attirées par l’Arabie saoudite pour ses immenses réserves de pétrole. Un observateur universitaire indien a rejeté l’événement comme ayant réalisé à peine plus qu’« une bonne publicité pour le pouvoir rassembleur de MBS dans les pays du Sud, le positionnement du royaume dans le même sens et peut-être plus étroitement, en aidant les efforts américains pour établir un consensus en s’assurant que la Chine assiste à la réunion avec … Jake Sullivan dans la même pièce. »

Pendant ce temps, loin sur le champ de bataille en Ukraine, la Russie a continué à contrecarrer la contre-offensive en cours de Zelensky. J’ai demandé à un responsable du renseignement américain pourquoi c’était Sullivan qui était sorti du cercle de la politique étrangère de l’administration Biden pour présider la conférence sans résultat en Arabie saoudite. « Jeddah était le bébé de Sullivan », a déclaré le responsable. « Il a prévu que Biden soit l’équivalent à Versailles de Wilson [le président américain prénommé Woodrow]. La grande alliance du monde libre se réunit dans une célébration de la victoire après la défaite humiliante de l’ennemi haï pour déterminer la forme des nations pour la prochaine génération. Gloire et réputation, promotion et réélection. Le joyau de la couronne devait être la réalisation par Zelensky de la reddition inconditionnelle de Poutine après l’offensive éclair du printemps. Ils planifiaient même un procès de type Nuremberg à la Cour pénale internationale, avec Jake comme représentant. Encore une connerie, mais qui compte ? Quarante pays se sont présentés, tous sauf six à la recherche de nourriture gratuite après la fermeture d’Odessa » – une référence à la réduction par Poutine des expéditions de blé ukrainien en réponse aux attaques répétées de Zelensky sur le pont reliant la Crimée au continent russe.

Assez parlé de Sullivan. Passons maintenant à Victoria Nuland, architecte du renversement du gouvernement pro-russe en Ukraine en 2014, l’une des mesures américaines qui nous ont menés là où nous en sommes, bien que ce soit Poutine qui ait déclenché l’horrible guerre actuelle. L’ultra-belliciste Nuland a été promue au début de l’été par Biden, malgré les vives objections de nombreux membres du département d’État, comme secrétaire d’État adjoint par intérim. Elle n’a pas été officiellement nommée députée de crainte que sa nomination ne mène à un combat infernal au Sénat.

C’est Nuland qui a été envoyée la semaine dernière pour voir ce qui pouvait être sauvé après un coup d’État qui a conduit au renversement d’un gouvernement pro-occidental au Niger, l’une des anciens colonies françaises en Afrique de l’Ouest qui sont restés dans la sphère d’influence française. Le président Mohamed Bazoum, élu démocratiquement, a été destitué par une junte dirigée par le chef de sa garde présidentielle, le général Abdourahmane Tchiani. Le général a suspendu la constitution et emprisonné des opposants politiques potentiels. Cinq autres officiers militaires ont été nommés à son cabinet. Tout cela a généré un énorme soutien public dans les rues de Niamey, la capitale du Niger, un soutien suffisant pour décourager toute intervention extérieure de l’Occident.

Il y avait des rapports sombres dans la presse occidentale qui ont d’abord vu le bouleversement en termes est-ouest : certains des partisans du coup d’État portaient des drapeaux russes alors qu’ils marchaient dans les rues. Le New York Times a vu le coup d’État comme un coup porté au principal allié américain de la région, le président nigérian Bola Ahmed Tinubu, qui contrôle de vastes réserves de pétrole et de gaz. Tinubu a menacé le nouveau gouvernement du Niger d’une action militaire à moins qu’ils ne rendent le pouvoir à Bazoum. Il a fixé un délai qui est passé sans aucune intervention extérieure. La révolution au Niger n’a pas été vue par ceux qui vivent dans la région en termes est-ouest, mais comme un rejet nécessaire de longue date du contrôle économique et politique français. C’est un scénario qui peut se répéter encore et encore dans les pays sahéliens dominés par la France en Afrique subsaharienne. […] (texte de Seymour Hersh tronqué car la suite est payante.

L’approche de la Maison-Blanche à l’égard de la guerre, lorsqu’il s’agit de parler de façon réaliste au peuple américain, se poursuivra donc rapidement. Mais la fin est proche, même si les évaluations fournies par Biden au public sont hors d’une bande dessinée comique.