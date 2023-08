Actualité. L’incendie de forêt de Tenerife

Dès que l’incendie de la forêt qui entoure le massif du Teide à Tenerife débuta le réchauffement du climat fut déclaré comme étant la principale cause de cette catastrophe avec en prime la sécheresse, une excellente occasion de parfaire la propagande omniprésente relative au climat, au changement du climat, au dérèglement du climat, au climat en folie et à la prochaine ébullition des océans. Comme l’avait prédit « Madame Tailleur Chanel », présidente de la Banque centrale européenne : nous allons tous griller comme des toasts ! En ce moment même ce sont les pins des Canaries qui grillent et devinez quoi ? Ces arbres majestueux survivent aux incendies, une exception notoire pour un résineux. J’ai sillonné la forêt du massif du Teide à de nombreuses reprises y compris dans des zones reculées à bord d’un 4×4 et pourtant dans une multitude d’endroits on remarque des troncs noircis par le feu. Ceci indique que la forêt canarienne qu’il s’agisse de celle de Tenerife ou de La Palma survit parfaitement aux incendies qui sont dévastateurs partout ailleurs, qu’il s’agisse du sud de la France, du Portugal, du Canada ou encore de l’archipel de Hawaï. Par exemple dans le sud de la France le paysage est devenu minéral dans de nombreux endroits à la suite d’incendies. Rien n’a été entrepris pour reboiser le massif de la Sainte Baume ou les Alpilles tout simplement parce qu’il y aura encore des feux qui réduiront à néant de tels efforts. Il s’agit d’une sorte de fatalisme écoeurant. Pourquoi ne pas essayer de planter des pins des Canaries ?

Le pin des Canaries se protège des feux grâce à une écorce particulièrement épaisse, plusieurs centimètres, ignifuge. Ce pin (Pinus canariensis) présente deux autres particularités qui le différencie des autres résineux outre cette résistance au feu : contrairement à tous les autres conifères de la planète il est capable de se régénérer depuis la souche au cas où l’arbre ait gravement souffert du feu s’il est par exemple très vieux et un peu pourri. L’autre particularité est spectaculaire et je l’ai observée à plusieurs reprises : le long du tronc noirci par un récent incendie au printemps suivant de jeunes pousses apparaissent et en quelques années il ne reste plus que l’écorce noircie superficiellement comme une sorte de témoin de la survie de l’arbre, comme si l’arbre nous parlait en clamant qu’il résiste au réchauffement du climat et encore mieux : il peut griller comme un toast et il s’en remet très bien. Le cliché ci-dessus fut pris sur le versant sud de la forêt entourant le Teide à environ 1000 mètres d’altitude dans une zone inaccessible en véhicule de tourisme. Il est facile de remarquer que ce secteur fut ravagé par un incendie il y probablement plus de 20 ans car l’écorce en montre encore les séquelles noires et les arbres se portent très bien. Pour terminer ce court récit je me demande si les pins qui ont souffert des émanations d’oxydes de soufre lors de l’éruption volcanique de 2020-2021 survivront à cette agression. Il est vrai que je n’ai pas fait de recherches en ce sens. On peut également remarquer sur le cliché un gros bloc d’obsidienne en haut et légèrement sur la gauche, une pierre dont les éclats sont coupant et était recherchés par les Guenche, un peuple d’origine berbère, qui occupèrent cet archipel bien avant les Espagnols et que ces derniers massacrèrent jusqu’au dernier …