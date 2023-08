Vu sur la toile ce 18 août 2023 (date de Tahiti)

Jean-Marc von der Weid (Brésil et production agricole)

Jeffrey Sachs (Ukraine)

L’IHU se défend !

https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/selon-la-loi-jarde-l-ihu-mediterranee-n-pas-fait-d-essai-clinique-sauvage

Et H16 ay sujet de l’électricité en France métropolitaine

Il est évident que le Bruno de Bercy ne fera rien pour sortir son pays des accords européens léonins relatifs à l’électricité car le gouvernement perçoit aussi une confortable TVA sur les kWh vendus par les acteurs escrocs qui revendent de l’électricité qu’ils n’ont même pas produit ! Et plus ce kWh est cher plus la TVA rapporte, CQFD.