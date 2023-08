Eau tritiée de l’usine de Fukushima-Daiichi : où est le problème ?

Lors de ma carrière de biologiste l’utilisation de radio-isotopes était presque banale. Parmi ceux-ci et par ordre de dangerosité figuraient le tritium (3H ou H-3), le carbone-14, le phosphore-32 et enfin l’iode-125. Le tritium, isotope radioactif de l’hydrogène, était utilisé pour mesurer par exemple le volume des structures membranaires sub-cellulaires et dans le cadre de mes recherches il s’agissait des mitochondries. Le tritium émet un électron (rayonnement beta moins) avec une énergie pratiquement négligeable de l’ordre de 20 keV car si on compare ce paramètre avec celui du carbone-14 qui produit également un électron par désintégration l’énergie des électrons émis est 8 fois supérieure. Donc quand on utilisait du tritium on ne prenait aucune précaution particulière de protection contre ces rayonnements beta moins. Enfin il ne faut pas oublier qu’il se forme du tritium dans l’atmosphère par bombardement cosmique de l’azote avec des neutrons de haute énergie provenant principalement du Soleil. De ce fait la « radioactivité naturelle » de l’atmosphère due au tritium n’est pas négligeable car elle représente, selon les estimations, environ 2600 petabecquerels ( 2,6 x 1018 désintégrations par seconde ), une valeur stable et ce tritium qui aboutit sous forme d’eau tritiée dans les océans représente la plus grande partie du tritium naturel, c’est-à-dire 8 fois la valeur mentionnée ci-dessus en tenant compte du fait que la demi-vie du tritium est de 12 ans, ce qui se traduit dans les faits par une perte de radioactivité de 5,5 % par an. D’ailleurs quand on utilisait de l’eau tritiée dans le laboratoire il fallait calculer la vraie teneur en tritium, le flacon « source » étant daté à cet effet pour connaître la quantité exacte de radioactivité introduite dans un essai.

Il est donc opportun maintenant de remettre à sa place la dangerosité de l’évacuation programmée des eaux tritiées accumulées sur le site de l’usine de Fukushima-Daiichi au Japon dans l’Océan Pacifique. Cette opération a reçu l’approbation de l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (IAEA) car ces eaux ont été débarrassées de tous les produits de fission de l’uranium ainsi que des éventuels transuraniens de haute activité par passages sur des résines échangeuses d’ions. Selon la formule des intérêts composés la décroissance de la radioactivité dans les eaux stockées sur le site de Fukushima-Daiichi n’est pas négligeable. En effet les premières eaux stockées ont perdu la moitié de leur radioactivité ! Il faut ajouter qu’une dilution massive dans l’océan rendra la détection du tritium par exemple dans la chair d’un poisson très difficile voire impossible. Cette évacuation de l’eau tritiée à partir de ce site est rendue possible par le simple fait que de forts courants marins existent précisément dans cette zone, le long de l’île de Honshu, le gyre du Pacifique Nord, et ainsi cette eau tritiée sera rapidement diluée dans l’immensité océanique. L’IAEA a tenu compte de ce paramètre.

Nonobstant toutes ces données les écologistes du monde entier souffrent de crises de foie à répétition à ce sujet, et ceci d’autant plus que leur discernement est brouillé par leur propre propagande, en d’autres termes ils ont perdu tout sens critique : ils finissent par croire aux absurdités qu’ils clament dans les médias et auprès d’un public qui ignorent complètement le véritable aspect scientifique de ce problème, en d’autres termes ils se ridiculisent sans s’en rendre compte. Ces écologistes se trouvent dans la même situation que pour le climat qui, selon eux, est entré en ébullition ! pour les OGMs réputés toxiques pour l’homme et les animaux, et la liste de leurs interventions démagogiques est longue … Quand va-t-on débarrasser la planète de ces fanatiques nuisibles, aussi nuisibles que l’Inquisition s’il faut mettre le doigt là où c’est douloureux ?

Lien (en anglais) pour plus d’informations et illustration : https://www.eastasiaforum.org/2023/08/15/can-japans-wastewater-release-plan-stand-up-to-public-scrutiny/