« Out of Africa 2.0 », une autre analyse

Mentionnons pour initier l’idée développée dans cet article les traces de bipèdes dans de la marne enfouie sous plusieurs mètres de sédiments meubles retrouvées sur une plage à la suite d’une très violente tempête en Écosse. Ces traces ont pu être datées par la technique uranium/thorium à neuf-cent-mille ans. Qui étaient ces bipèdes ? Personne n’a osé émettre une hypothèse et les paléontologues se sont contentés de déclarer qu’il s’agissait d’« humanoïdes ». Il y a 900000 ans c’est neuf périodes glaciaires avant l’ère commune si on se réfère à la théorie de Milankovitch. Dans le djebel marocain Irhoud des fossiles d’humanoïdes, encore eux mais qu’en sait-on vraiment , ont été découverts et datés de 315000 ans et une industrie lithique était présente sur ce site, donc trois glaciations avant l’ère commune. Des « humanoïdes » capables de tailler des silex pour en faire des outils de découpage de la viande du gibier, c’est presque surprenant ! Leurs descendants sont-ils les hommes de Neandertal après la traversée du détroit de Gibraltar, personne n’en sait rien. Depuis le caillou de Gibraltar je peux témoigner qu’on aperçoit parfaitement les côtes marocaines si les conditions ne sont pas trop brumeuses. Alors peut-être que le manque de données oblige les paléoanthropologues à ne pas avouer leur incompréhension … Tous ces spécialistes s’accordent sur le fait que l’Homo sapiens sapiens actuel est issu de l’Afrique de l’Est, de la région du rift, et il a quitté l’Afrique il y a environ 100000 ans, donc au moment de l’optimum du climat suivant l’avant-dernière grande glaciation, épisode de climat clément sensiblement identique à celui qui s’est installé dans l’hémisphère nord il y a 20000 ans au cours du Dryas récent, pour s’établir au Moyen-Orient et enfin envahir toute la planète.

Il s’agit donc de l’ « Out of Africa » le plus récent. Il n’y avait pas de bateaux pour traverser la Méditerranée et ces migrants ont été contraints de passer par la terre ferme depuis l’Égypte puis le Moyen-Orient pour enfin s’étendre jusqu’aux confins de l’Asie et le nord de l’Écosse. Ils ne sont pas les mêmes migrants que ceux qui ont laissé leurs empreintes dont il était fait mention ci-dessus ni apparentés aux occupants du djebel Irhoud. Si la vague « Out of Africa », il faut plutôt dire « out of East-Africa » datant de trois-cent-quinze-mille ans avant l’ère commune a eu pour conséquence la dispersion des Néandertaliens ou de leurs ancêtres en passant par le détroit de Gibraltar alors peut-être que les Dénisoviens étaient issus soit de cette même émigration issue d’Afrique de l’Est soit d’un « Out of Africa » antérieur. La théorie de Milankovitch laisse le champ libre à toute hypothèse et on peut parfaitement songer à « Out of Africa » qui eut lieu par exemple il y a 400000 ans.

Toujours est-il que tant les Homo sapiens sapiens que les Néandertaliens et les Dénisoviens étaient interféconds puisqu’on retrouve des traces génétiques de ces deux rameaux d’humains dans l’ADN de l’homme moderne. Il s’agit d’« admixtures » ou additions génétiques par mélange de l’ADN des gamètes résultant de relations sexuelles nécessaires entre ces races, car il faut bien dans ce cas parler de races car leur coexistence au même moment mais sur une brève durée a résulté en la présence d’empreintes génétiques indéniables qu’il s’agisse des Papous dans le cas des Dénisoviens ou des peuples dits occidentaux. « On a tous quelque chose de néandertalien » en nous* (voir note). Et le terme race n’est pas inapproprié puisque l’origine de ces trois peuples est différente tout en divergeant à partir d’un ancêtre commun et qu’ils ont évolué chacun de son côté au cours des dizaines de millénaires qui ont suivi la migration de leurs lointains ancêtres depuis l’Afrique. Dans ces conditions et compte tenu des mélanges génétiques de populations dans le monde entier il est devenu inapproprié de parler de diverses races humaines aujourd’hui : il n’y a qu’un seul genre humain et des phénotypes différents et non pas des races comme le prétendent certains idéologues que je nommerai pas.

Il est donc assez clair que ces vagues migratoires coïncident avec des périodes interglaciaires. À ma connaissance jamais cette simultanéité entre les périodes interglaciaires et ces vagues migratoires du passé n’ont été mentionnées par un quelconque paléontologue. Il est vrai que seules trois périodes de migration coïncident avec des optima interglaciaires et la recherche de traces fossiles prouvant cette hypothèse constituerait une tâche de dimension incroyablement complexe sans espoir de résultat probant. Depuis plus de 500 ans, il faut le reconnaître, les migrations ont été soutenues dans tout l’hémisphère nord avec par exemple une fuite des Européens vers le Nouveau-Monde car le climat était rude dans leurs pays en raison du « petit âge glaciaire » provoquant des famines à répétition depuis la fin de l’optimum climatique médiéval. Auparavant, durant l’âge sombre, le « dark age », des migrants venus d’Asie ont précipité la chute de l’Empire romain. Une autre migration forcée fut le commerce des esclaves offerts aux Européens nouvellement établis dans les Amériques par les arabes esclavagistes à partir des ports du Sénégal ou du Ghana actuels. Ces Européens recherchaient une main-d’oeuvre gratuite pour les plantations de canne à sucre et de coton dans le Nouveau Monde.

Ce qui enfin est tout à fait évident est l’immigration d’aujourd’hui rendue possible pour la traversée en bateau de la Méditerranée qui a amplifié la vague migratoire actuelle. Si le trafic d’esclaves était contrôlé par des arabes ces mêmes arabes (je n’ai aucune aversion pour les Arabes mais ce sont des faits) sont les intermédiaires pour recruter les candidats à la migration vers l’Europe et financer des passeurs qui traversent le désert saharien non plus avec des caravanes mais des 4×4 made in Japan, une forme de nouvel esclavagisme également financier puisque les candidats à la fuite de l’Afrique sont copieusement rançonnés par des organisations criminelles arabes et c’est beaucoup plus efficace car il s’agit d’affaires particulièrement lucratives. On assiste donc aujourd’hui à un « Out of Africa 2.0 » … Les facteurs alimentant cette migration sont d’ordre économique ou relèvent du fantasme de la civilisation occidentale. De même que les Portugais et les Espagnols sont partis sur les océans à la recherche de l’Eldorado les migrants contemporains sont, eux, attirés par l’Eldorado économique qu’ils espèrent trouver en Europe et également pour les « Chicanos » d’Amérique centrale aux Etats-Unis. Mais ils seront déçus car tant l’Europe que les Etats-Unis sont entrés dans une récession économique d’une gravité à venir telle que la crise de 1929 paraitra une joyeuseté … Cette réflexion n’engage que moi car je suis aucunement un spécialiste de la paléontologie ni de l’évolution passée du climat ni de la géopolitique actuelle.

Note. « On a tous quelque chose de Neandertal » est une allusion à une chanson de Johnny Halliday écrite par Michel Berger « On a tous quelque chose deTennessee [Williams] ».