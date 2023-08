Souvenirs : Rosalyn Yalow, le Salk Institute …

À quelques semaines d’intervalle j’ai assisté en 1978 dans le grand amphithéâtre de l’immense UCLA-Health Sciences Center (un hôpital de 1300 lits avec 15000 personnels dont je faisais partie en tant que membre du département de chimie biologique) à « lecture Nobel » du Docteur Roger Guillemin puis du Docteur Rosalyn Yalow qui venaient d’être honorés par ce prestigieux prix avec Andrew Schally. Ces trois grands personnages de la biologie et de la physiologie avaient développé des techniques ayant permis d’identifier une série de peptides présentant des propriétés hormonales essentielles pour la régulation de l’organisme. Dans les faits Schally et Guillemin mirent en application une technique mise au point et utilisée par Rosalyn appelée radio-immuno-essai pouvant être appliquée lorsque l’on disposait d’un immun-sérum ou d’anticorps dirigés contre ces hormones peptidiques comme par exemple l’insuline, la corticotropine (ACTH), l’hormone de croissance (GH), les hormones de stimulation de la folliculine (FSH) et du corps jaune (LH) chez les femmes et les hommes, les gonadotropines, et enfin l’hormone de stimulation des mélanocytes (MSH) et j’en oublie.

C’est ainsi que Roger Guillemin et Andrew Schally utilisèrent la technique développée par Rosalyn pour caractériser dans le précurseur de l’ACTH synthétisée par l’hypophyse les endorphines et furent « nobélisés » pour ce travail mais aussi et surtout pour une autre hormone d’origine cérébrale qu’ils venaient de caractériser, la GnRH, dont la fonction sera exposée dans la deuxième partie de ce texte, technique ayant provoqué une véritable compétition entre ces deux physiologistes. Les radio-immuno-essais consistent à « marquer » les anticorps avec de l’iode-125, un émetteur de rayons gamma puissant permettant d’atteindre la sensibilité de la détection de ces hormones peptidiques présentes dans le sang en quantités infinitésimales (lire le dernier paragraphe du présent texte).

Rosalyn élucida ainsi le mystère de la durée du cycle menstruel de la femme en procédant au dosage méticuleux des hormones peptidiques qui sont en quelque sorte le chef-d’orchestre de ce cycle, la LH et la FSH. Pourquoi 28 jours à peu près comme le cycle lunaire ? Il faut entrer dans quelques détails pour comprendre ce fait physiologique qui fut l’objet pendant des siècles de toutes sortes de légendes. Pour les femmes comme pour les hommes les deux hormones, LH et FSH, sont produites par l’hypophyse et elles stimulent les ovaires et les testicules pour produire respectivement chez la femme 4 hormones stéroïdiennes, la progestérone, l’estrone, l’estradiol et l’estriol qui vont agir en concourant à la « construction » du cycle menstruel et chez l’homme la production de testostérone. La testostérone stimule la spermatogenèse et est un puissant anabolisant, le principal facteur du dimorphisme et du désir sexuel chez l’homme. Toutes ces hormones dépendent pour leur production des glandes surrénales et c’est le rôle de l’ACTH (adreno-corticotropin) de réguler le fonctionnement de ces deux glandes endocrines.

J’ai moi-même utilisé la technique développée par Rosalyn au cours de mes travaux de recherche du précurseur de l’ACTH dans le placenta humain au Salk Institute à La Jolla près de San Diego qui remirent en cause le dogme de l’époque de la spécificité absolue des anticorps polyclonaux (ou immun-sérum) pour réaliser de tels dosages, les anticorps monoclonaux n’existant pas à l’époque,mais c’est une autre histoire (voir plus loin une description du radio-immuno-essai).

La durée du cycle menstruel chez la femme dépend d’une subtile régulation que Rosalyn expliqua au cours de sa lecture Nobel. Brièvement cette durée dépend de la durée de demi-vie des hormones peptidiques LH et FSH dans le sang et de leurs actions respectives sur les ovaires et l’utérus. Il s’agissait donc d’expliquer les évènements exacts conduisant à cette durée de 28 jours (plus ou moins deux jours). L’estradiol en particulier mais également la progestérone produites par les ovaires agissent sur l’hypophyse et inhibent la production de ces hormones peptidiques, ce que Rosalyn mit également en évidence indirectement. Ainsi, cette régulation en boucle et l’élimination de ces deux stéroïdes dans l’urine conduit à cette durée de 28 jours. Chez l’homme la testostérone régule également la production de LH et de FSH comme chez la femme mais le cycle est quotidien plutôt qu’à peu près mensuel avec une bouffée de testostérone chaque début de matinée, au réveil, comme si l’homme avait besoin de se stimuler quotidiennement avec cet anabolisant …

Roger, perplexe, imagina que le cerveau devait dans la réalité être le véritable chef d’orchestre de ces processus complexes et il découvrit (Schally avait eu la même idée) que l’hypophyse était elle-même contrôlée par le cerveau et donc par une autre hormone peptidique qui fut appelée facteur de sécrétion des gonadotropines : LH et FSH, c’est-à-dire le GnRH qui fut en effet découvert presque simultanément avec Schally. Roger m’avait expliqué que ce qui l’avait conduit à cette hypothèse était le changement de comportement des femmes quelques jours avant le début de leur cycle, changement qui était compris par le cerveau pour commander alors la sécrétion par des neurones spécialisés de l’hypothalamus de ce peptide régulateur de la fonction du lobe antérieur de l’hypophyse. Lorsque Roger m’a accueilli dans son laboratoire c’était l’excitation générale en raison de la récente découverte de ce facteur peptidique d’origine cérébrale commandant le processus de reproduction. Il avait fallu extraire près d’un million d’hypothalamus de mouton pour en obtenir quelques milligrammes et en déterminer la structure par spectrographie de masse. Aujourd’hui, après de nombreuses années de travaux sur des analogue du précurseur de la GnRH constitué de près d’une quarantaine d’amino-acides, mais authentiquement un peptide de 10 amino-acides dans sa forme active sur l’hypophyse, pour traiter divers cancers dits hormonaux-dépendants : endomètre, glandes mammaires, ovaires, testicules. Ces analogues réduisent la production de LH et de FSH ce qui effondre la production des hormones stéroïdes car ces tumeurs cancéreuses sont majoritairement dépendantes de l’une ou l’autre de ces hormones. C’était il y a un peu plus de quarante ans … Illustrations : Fondation Nobel (Rosalyn marquant un antisérum avec de l’iode-125) et Wikipedia (cycle menstruel chez la femme).

Lorsque l’on « marque » les anticorps avec de l’iode radioactif, la source du radioisotope reste dans un petit château de plomb et il faut se protéger au moins les mains contre les rayons gamma. Quant aux gants de protection ils sont fabriqués avec un caoutchouc spécial chargé de plomb et sont très lourds, de l’ordre de 2 kilos chacun, afin de limiter l’irradiation gamma. J’ai été fortuitement et de manière inexplicable contaminé par deux fois avec de l’iode radioactif. Ma thyroïde était devenue une véritable source de rayons gamma à plus de cinq mètres à la ronde. En raison de sa dangerosité cette technique a été abandonnée pour les ELISA, technique dans laquelle la révélation est colorimétrique et qui reste malgré de nombreuses améliorations près de dix-mille fois moins sensible que la technique de Rosalyn … Enfin depuis sa découverte par Schally et Guillemin il a été montré que le GnRH joue un rôle dans le comportement général car des récepteurs de ce petit peptide ont été identifiés dans de nombreux organes autres que l’hypophyse, en particulier dans diverses régions du cerveau.

Je suppose que Roger Guillemin s’intéresse encore à ce sujet de la biologie approchant maintenant l’âge de 100 ans. Les mystères de la biologie et de la physiologie n’ont toujours pas été tous élucidés et des scientifiques curieux ne manqueront pas de se pencher sur ces inconnues afin peut-être d’améliorer non seulement les connaissances mais également le bien-être des hommes.

Note. Comme annoncé plus haut le radio-immuno-essai est effectué dans une plaque à 96 puits en polystyrène. On effectue des dilutions de l’antigène connu et des échantillons inconnus à doser. Après rinçage éliminant les protéines en excès et non fixées sur le polystyrène l’anti-sérum marqué à l’iode-125 est ajouté. En fin d’incubation, après deux nouveaux lavages et ajout d’une solution dissociant le complexe formé avec les anticorps on prélève un volume connu qui est lu dans un compteur gamma. Quelques que soient les précautions prises et la rapidité d’exécution des lavages on a toutes les chances de se faire copieusement irradier par de l’iode qui se dissocie des tyrosines des anticorps avec le temps. L’iode se fixe préférentiellement au niveau de la thyroïde car cette glande endocrine synthétise plusieurs hormones iodées, le seul cas connu d’un rôle physiologique de cet halogène. Autre lien : https://www.nndb.com/people/437/000131044/ Roger tel que je l’ai connu dans son bureau au deuxième étage du « Salk » avec vue imprenable sur l’immensité du Pacifique :

Aparté. Lorsque le GnRH (Gonadotropin Releasing Hormone d’origine hupothalamique) fut découvert par Roger Guillemin, une équipe de son laboratoire préféra se désolidariser et créer sa propre équipe de recherche au sein de baraquements au fond du terrain du « Salk » dont la limite était la falaise surplombant Black Beach au bord du Pacifique. Cette équipe que j’ai très bien connu était majoritairement constituée de francophones venus de France, de Wallonie et du Québec et ses membres ne cachaient pas leur satisfaction mais également leur amertume lorsque Roger Guillemin fut « nobélisé » car ils considéraient que cette distinction l’avait rendu hautain et presque détestable. Je n’en dirai pas plus mais je peux affirmer que lorsque Roger m’invitait à dîner avec mon épouse et mes trois enfants chez lui il se révélait affable, très cultivé, amateur d’art précolombien et d’oeuvres de peintres français comme Chagall et Pissaro qui, selon ma mémoire, ornaient les murs de son salon qui dominait la petite baie de La Jolla et il faisait preuve de beaucoup d’humour … Roger aura bientôt 100 ans, il est toujours président d’honneur du Salk Institute comme le fut Jonas Salk en son temps chez qui j’eus l’honneur d’être convié puisqu’il était francophone ayant épousé Simone Gillot, la dernère hégérie de Pablo Picasso, comme Francis Crick qui avait épousé une franco-britannique, et je doute que la France rende hommage à ce prix Nobel d’origine française naturalisé américain.