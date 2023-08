Chronique cinématographique : « Desire under the Elms »

En 1924 fut présentée au théâtre à New-York une pièce d’Eugene O’Neill qui était une adaptation de la tragédie d’Euripide « Hippolytus ». Dans cette tragédie grecque Phèdre, l’épouse de Thésée, tente de séduire le fils de Thésée, le chaste Hyppolyte son beau-fils. Repoussant les avances de Phèdre, Hyppolyte dénonce Phèdre qui a tenté de le violer et Phèdre se suicide. Thésée, pris de rage accuse alors son fils Hyppolyte d’avoir en réalité abusé de sa belle-mère Phèdre et le condamne à l’exil ou à la mort. Victime d’un accident de char sur la route Hyppolyte va succomber à ses blessures en pardonnant au dernier instant son père. Cette pièce de O’Neill a inspiré un film au titre éponyme paru sur les écrans en 1958 et réalisé par Delbert Mann. Les acteurs principaux de ce film puissant et poignant sont Burl Ives incarnant Ephraim Cabot (Thésée) un vieux veuf de plus de 70 qui ramène au logis une jeune et belle épouse, Anna (Phèdre dans la pièce d’Euripide), jouée par Sophia Loren, le fils d’Ephraim, Eben (Hippolyte), est incarné par Anthony Perkins. Pour rester fidèle au texte d’Euripide ou au moins inventer une histoire très proche ces trois acteurs sont les principaux protagonistes de cette tragédie réaliste se déroulant dans une maison isolée au milieu de la campagne dans la très puritaine Nouvelle-Angleterre. Les deux autres frères ne jouent que des rôles secondaires.

Au début de l’histoire « Désirs sous les Ormes » Eben, le plus jeune fils d’Ephraim prélève dans les économies de son père cachées sous une grosse pierre sous les ormes quelques dollars-or pour se débarrasser de ses frères en l’absence de son père parti trouver une épouse. Il leur achète leur titre de propriété de la maison et des terrains agricoles attenants. Lorsqu’arrive son père avec sa jeune épouse Anna il ne lui adresse pas la parole. Elle s’installe chez elle et le fait bien comprendre à Eben. Le traitement que subit Eben de la part de son père qui se révèle être un homme frustre, violent et imprévisible émeut Anna qui veut aider Eben mais elle va succomber à ses charmes et devenir enceinte de son époux ou d’Eben. Elle sait qui est le père de cet enfant, un garçon qu’elle va tuer en l’étouffant avec un oreiller comme pour expurger sa faute adultérine et également incestueuse. Elle se dénoncera à son époux et Eben et Anna, considérés comme complices, seront saisis par la police et seront jugés et condamnés à mort mais l’histoire ne le dit pas.

Dans cet univers clos et isolé l’attirance de l’âge joue un rôle prépondérant et on comprend comment et pourquoi Anna, après avoir longtemps hésité, s’abandonne à son fils adoptif. Elle arrive au sommet du tragique qu’Euripide n’a pas imaginé Phèdre en tuant son enfant qu’elle refuse de laisser à son époux qui n’en est pas le père et cet infanticide montre à quel point cet amour interdit lui est insupportable. Ce film est un pur chef-d’oeuvre, remarquablement joué avec une émotion réaliste poignante tant par Anthony Perkins que par Sophia Loren. Ce film a été nominé pour la Palme d’Or au festival de Cannes mais subit un critique acerbe émanant de la presse puritaine qui considérait que tuer son propre enfant en très bas âge était insupportable. Il est vrai que lorsque Eben découvre que son fils (putatif mais très probablement le fruit de ses œuvres répétées avec Anna) a été assassiné il sombre dans un désarroi indicible. Emmenés par la police les rêves sour les ormes s’effondrent … Illustrations : captures d’écran du film qui à ma connaissance n’est jamais sorti dans les salles françaises, sous-titré ou doublé, probablement parce qu’il aurait été très mal accueilli par la critique car il s’agit d’une histoire psychologiquement violente respectant le talent d’Euripide qui excellait dans l’art des tragédies dont Électre, Médée, Andromaque, Hippolyte, Les Troyennes ou encore Oreste. Ces oeuvres inspirèrent les dramaturges européens aux dix-septième et vingtième siècles.