Brèves. 1 : L’OTAN en Italie, un cas géopolitique d’école !

Avec 117 installations militaires américaines sur le sol italien, aéroports, stations radar, centres de télécommunications, casernements avec logements pour les familles de militaires et même gardes-côtes battant pavillon américain, l’Italie est le pays le plus « occupé » d’Europe par les Américains alors qu’il n’y a « que » 60 établissements militaires américains sur le sol japonais et une toute nouvelle installation dans une petite île au sud de Kyushu qui est en cours de transformation pour y installer une très importante base aérienne afin de décongestionner l’île d’Okinawa où sont présents cinquante établissements de personnels militaires, les deux tiers de l’ensemble des Américains présents sur le sol nippon. La moitié de cette île est occupée par les Yankees. Nul ne sait précisément combien les américains disposent d’armes nucléaires sur ses sites européens et en Extrême-Orient. En Europe l’OTAN, principal client du complexe militaro-industriel américain, a démontré sa vraie nature. Les hauts gradés qui pantouflent à Bruxelles imaginent qu’une guerre de haute intensité trouve sa solution comme si on tentait de sortir vainqueur d’un jeu vidéo en buvant du coca-cola ! Les citoyens des pays membres de cette organisation belliciste refusent avec de plus en plus d’évidence d’aller au combat. Seuls des têtes brûlées se portent volontaires contre une rémunération substantielle, environ 5000 dollars par jour, comme mercenaires bravant les informations qui indiquent que l’espérance de vie au front est de moins de 5 minutes. L’OTAN prouve ainsi qu’elle n’est qu’une organisation inefficace et que seule l’intervention directe de l’armée américaine pourrait renverser la situation en Ukraine. L’opinion publique américaine est maintenant opposée (au Texas, candidat à une sécession 70 % des texans refuseront d’aller se battre pour une cause qui leur est étrangère) à cette intervention directe qui généraliserait ce conflit sur la planète entière qui se terminerait par un « hiver nucléaire » annihilant toute forme de vie terrestre. C’est réjouissant et tout cela parce que les Américains nagent toujours dans leur obsession mégalomaniaque de domination du monde entier …

Source : https://www.investigaction.net/fr/litalie-sous-tutelle-etasunienne-une-liste-qui-en-dit-long/

2. Le plus horrible crime contre l’humanité fut perpétré par les Américains

Depuis le faux drapeau du port de la Havane qui conduisit à l’une des premières guerres provoquées à dessein par les Américains contre l’Espagne, le premier événement d’ampleur mondiale qui révéla le projet hégémonique yankee puisqu’il s’étendit jusqu’aux Philippines. Ce projet est toujours d’actualité et quels seront les autres crimes contre la paix et contre l’humanité que seront capables de commettre ces « hiros de puta » comme il plaisait à Rodrigo Duterte de qualifier Barak Obama, pourtant prix Nobel de la paix : un conflit nucléaire. Il n’y aura ni gagnant ni perdant, l’humanité disparaîtra.

Le premier crime monstrueux fut un doublé : le bombardement des populations civiles des villes d’Hiroshima et Nagazaki au Japon. Depuis lors les américains occupent le Japon comme ils occupent l’Italie et l’Allemagne, les trois puissances de l’Axe. Selon certaines rumeurs jamais vérifiées par des archives fut que l’utilisation de deux bombes nucléaires au Japon avait pour but d’une part de faire plier le Japon mais également de dissuader la Russie soviétique d’intervenir frontalement contre le Japon car les USA disposaient désormais d’une arme dont la puissance surpassait toutes les armes connues à cette époque. Les impérialistes américains refusaient en effet d’admettre que la Wehrmacht avait été vaincue par l’armée rouge au prix de 25 millions de morts du côté soviétique. Le débarquement en Normandie fut presque un épiphénomène car le conflit était déjà « plié » puisque l’armée allemande était devenue l’ombre d’elle-même. La propagande hollywoodienne fit le reste pendant des décennies pour bien montrer que les Américains avaient bien vaincu et le Japon et l’Allemagne en utilisant les bombardements d’Hambourg, de Dresde, Berlin et d’autres grandes villes d’Allemagne utilisant des bombes au phosphore et même au napalm et pour marquer leur domination Nagasaki et Hiroshima furent la démonstration de leur invincibilité future. À bon entendeur salut ! Sources :

https://www.francesoir.fr/opinions-politique-societe/retour-sur-bombardements-atomiques-japon-hiroshima

https://www.francesoir.fr/opinions-politique-societe/retour-sur-les-bombardements-atomiques-sur-le-japon-nagasaki-1-sur-2

https://www.francesoir.fr/opinions-politique-societe/retour-sur-les-bombardements-atomiques-sur-le-japon-nagasaki-2-sur-2