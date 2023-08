Vu sur la toile : historiens et analystes

Je pourrais paraître un sympathisant de l’idéologie marxiste puisque je me passionne pour les exposés d’histoire contemporaine d’Annie Lacroix-Riz au sujet de la genèse de l’Europe, de l’exfiltration de nombreux dignitaires nazis à l’issue de la seconde guerre mondiale par les Américains et les Canadiens ou encore de ses recherches sur la collaboration entre 1940 et 1944 en France et l’épuration que l’histoire officielle a caricaturé en rappelant les femmes tondues pour avoir sympathisé avec des Allemands ou des membres de la milice proprement abattus sans aucune forme de procès. La mauvaise image de cette historienne scrupuleuse est ternie par les médias de grand chemin puisqu’elle est marxiste déclarée et encartée au parti communiste.

Quand je désire me documenter sur les évènements du Niger, du Mali et même du Sénégal je me documente avec les exposés d’un autre historien d’extrême droite, Bernard Lugan, le plus fin connaisseur de l’Afrique probablement du monde entier. Mes sources d’information sont donc à somme nulle : extrême droit + extrême gauche = neutralité ! Ce n’est qu’une façon de parler.

Idriss Aberkane & Bernard Lugan (Niger)

Bernard Lugan : histoire de l’Afrique du Nord

Annie Lacroix-Riz et l’intégration de l’Europe lors de l’occupation de la France par l’Allemagne (industrie chimique, banques, … 2010) d’une actualité brûlante :

Annie Lacroix-Riz et l’intégration de l’Europe (suite)

Annie Lacroix-Riz et l’intégration de l’Europe (fin)

Et François Asselineau expose enfin son point de vue sur les évènements d’Ukraine : https://www.youtube.com/watch?v=Zy2Y8sQynCw&ab_channel=DialogueFranco-Russe