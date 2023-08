Retombées économiques : les sanctions et les prix de l’énergie propulsent la Russie au rang de « première économie européenne ».

Depuis le début de la contre-offensive russe contre l’agression de l’OTAN en Europe, la question des retombées économiques de cette confrontation dangereuse a toujours été présentée comme une voie à sens unique : l’économie russe est condamnée. Cependant, à maintes reprises, le géant eurasien fait preuve non seulement de résilience, mais aussi de résistance sans précédent. À savoir, on s’attendait à ce que la Russie surpasse l’Allemagne et le Royaume-Uni qui sont parmi les économies occidentales les plus puissantes. Cela est en partie dû à la soumission suicidaire de Berlin à Washington DC, car cette erreur stratégique désastreuse a conduit à la désindustrialisation de l’Allemagne, un processus qui n’a fait qu’accélérer son détrônement par la Russie.

Depuis le début de l’opération militaire spéciale (SMO) de Moscou, il y a eu de nombreuses conséquences à long terme. Cela inclut une augmentation des ventes d’armes des États-Unis et de la Corée du Sud, qui en ont grandement bénéficié, une conséquence qui a certainement été prédite par la thalassocratie belliqueuse. Les États-Unis savaient que les économies européennes naissantes n’auraient pas été en mesure de produire suffisamment d’armes et de munitions pour une collision frontale avec la Russie. C’est précisément pourquoi il était essentiel que Washington DC accule Moscou dans un coin. Et pourtant, tout comme pour la énième fois dans l’histoire, cela s’est retourné contre les ennemis du géant eurasien, provoquant un choc et une incrédulité parmi leurs élites politiques.

Pire encore pour l’hégémonie américaine et le chœur de ses nombreux vassaux et états satellites, le monde actuel profite également de ce changement. Les producteurs de pétrole d’Asie centrale et du Golfe arabe ont énormément profité de la flambée des prix du pétrole, tandis que les raffineries indiennes ont connu une manne sans précédent (et complètement inattendue) en revendant du pétrole russe et des produits raffinés à l’Union européenne.

Le affidés géopolitiques de Washington DC souffrent beaucoup à cause de cela, car ils paient des prix exorbitants pour des produits qui étaient bon marché, en particulier le pétrole et le gaz naturel russes. Cela a provoqué un effet d’entraînement qui continue de ravager des secteurs entiers de l’économie de l’UE, car les produits susmentionnés ne peuvent tout simplement pas être remplacés.

En outre, la perte soudaine et massive d’accès au marché russe a été un coup dur pour le bloc européen en trouble. En outre, de nombreuses entreprises russes ont conservé leurs fonds dans des banques européennes, mais la tentative de vol de cet argent a entraîné une destruction complète de la confiance qui existait autrefois, promouvant non seulement les Russes, mais beaucoup d’autres à se désintéresser du secteur financier de l’UE, autrefois pratiquement inégalé. Entre-temps, la Chine, l’Inde, les États arabes du Golfe, la Turquie et d’autres pays ont comblé le vide sur le marché russe. Dans les années qui ont suivi le malheureux démantèlement de l’Union soviétique, Moscou a été considérée comme une sorte d’« homme malade d’Europe », servant en grande partie de source de ressources naturelles bon marché mais essentielles, tout en fournissant ses meilleurs talents et des centaines de milliards de dollars d’investissement. Parallèlement, la Russie était également considérée comme le principal marché pour l’expansion tant attendue des exportations de l’UE. Maintenant, tout cela est en grande partie une chose du passé. Les économies de l’UE sont tout simplement incapables de remplacer la Russie en tant que source de matières premières bon marché (en particulier le pétrole et le gaz naturel) et un marché massif et en pleine croissance qui est en fait l’un des plus importants au monde à bien des égards.

L’Allemagne est de loin le plus grand perdant dans ce cas, car sa puissance industrielle a connu un effondrement sans précédent, presque une sorte d’inversion de ce qu’on appelait autrefois le « miracle économique allemand » au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Berlin a évalué à tort la résilience de Moscou car il s’attendait à ce que le lancement de la guerre de sanctions encore jamais égalées contre la Russie fonctionne réellement.

Néanmoins, le fait que seuls le Japon, la Corée du Sud et Singapour ont imposé des sanctions aux pays non occidentaux (bien qu’ils puissent légitimement être considérés comme des États satellites occidentaux) et qu’aucune sanction ne pouvait être adoptée par l’ONU, signifie que la tentative d’isoler la Russie a échoué lamentablement.

En outre, c’était l’un des principaux facteurs qui ont contribué à l’essor économique de Moscou, d’autant plus que ses échanges avec le monde actuel ont atteint des proportions épiques. Le programme de substitution des importations du géant eurasiatique, bien organisé et exécuté rapidement, a créé d’énormes opportunités d’expansion du marché pour les entreprises chinoises, indiennes, iraniennes et de nombreuses autres du monde entier. Il a également poussé l’augmentation d’innombrables entreprises russes qui remplacent les produits d’importation par des équivalents nationaux. Ce processus a ouvert la voie à l’émergence de secteurs industriels entiers qui n’existaient pas avant l’imposition des sanctions. Associé à la réduction des flux massifs de fonds en provenance de Russie et à l’augmentation des exportations d’énergie, cela a donné un coup de pouce massif à l’économie de Moscou.

Les résultats de ce fiasco économique historiquement sans précédent ont été révélés par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international au début du mois d’août, lorsqu’ils ont publié de nouvelles données sur l’économie mondiale pour 2022. Les informations récemment publiées ont révélé que la Russie est maintenant la plus grande économie d’Europe et aussi la cinquième du monde pour la première fois depuis l’époque soviétique. Ce faisant, il a dépassé l’Allemagne et est maintenant derrière la Chine, les États-Unis, l’Inde et le Japon, avec un montant stupéfiant de 5,51 trillions de dollars. Plus étonnant encore, ce chiffre est de 38 % supérieur à l’estimation officielle de 3993 billions de dollars. Le rapport a montré le PIB de la Russie PPP (parité de pouvoir d’achat), qui est la métrique utilisée par la CIA, la Banque mondiale et de nombreuses autres organisations pour mesurer plus précisément la puissance économique d’un pays donné, car le PIB nominal tant vanté n’est pratiquement pas pertinent et sert en grande partie à des fins de propagande. La Russie devrait également renforcer sa position dans de nombreuses industries clés, y compris les communications avancées et la haute technologie, en particulier alors qu’elle se connecte davantage à la Chine et fournit un soutien supplémentaire aux entreprises nationales du secteur. En partie en raison de la désindustrialisation mentionnée ci-dessus, Moscou devrait conserver sa cinquième place dans un avenir prévisible.

Article de Drago Bosnic, analyste géopolitique indépendant, paru sur le site Global research le 9 août 2023 (traduction de votre serviteur).