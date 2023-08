Obésité pathologique : une nouvelle approche prometteuse ?

Le yam est un tubercule d’une plante considérée comme invasive dans de nombreux pays. Cependant lorsque la croissance de la plante est maîtrisée ce tubercule est traditionnellement utilisé en Extrême-Orient pour la préparation de spécialités culinaires. Des biologistes chinois de l’Université du Henan en Chine se sont penché sur le yam, Dioscorea opposita, pour tenter d’élucider quelle était la matière active permettant de maîtriser la prise de poids, l’une des utilisations de cette racine décrite dans la médecine traditionnelle. Sous la direction du Docteur Sheng-Nan Li ces biologistes ont identifié un glycane après un protocole de purification très simple qui régule la prise de poids chez des souris soumises à un gavage riche en carbohydrates. Lorsque des oies sont soumises à un gavage forcé elles ne grossissent pas visuellement mais elles développent un stéatite c’est-à-dire un foie « gras ». C’est d’ailleurs le but recherché. Chez l’homme l’excès de carbohydrates dont en particulier des aliments et des boissons sucrées conduit au même résultat, une obésité qui peut devenir rapidement pathologique. Les effets de l’obésité sont particulièrement dévastateurs pour la santé : l’apparition de diabète de type 2 (insensibilité à l’insuline), un foie gras (comme les oies !) une inflammation de divers tissus et organes, des désordres métaboliques, des troubles cardiovasculaires, certains types de cancer et enfin des perturbations de la réponse immunitaire aux infections bactériennes ou virales comme cela a été noté lors de l’épidémie de coronavirus. Les personnes en surpoids ont en effet été les premières victimes de cette infection virale.

Sur le plan du tableau clinique la surcharge pondérale se caractérise par une accumulation de graisses avec une hypertrophie des adipocytes, un déséquilibre de la flore intestinale et des intoxications métaboliques, le fonctionnement du foie étant altéré. Enfin l’obésité pathologique provoque l’apparition d’interleukine-6, l’une des causes primaires du diabète non-insulinodépendant. L’effet secondaire redouté de ce diabète est la cause première des graves problèmes cardiovasculaires dont sont victimes les personnes en surpoids.

Toutes les études relatives au yam ont été effectuées avec des souris. Un extrait aqueux de Dioscorea opposita a été incorporé à la nourriture des souris gavées avec une nourriture abondante riche en carbohydrates et en acides gras. Pourtant ce glycane est lui-même un carbohydrate mais il interfère selon de multiples directions découvertes au cours de l’étude. Le premier effet est une réduction de la prise de poids par les souris, une réduction de la taille des adipocytes et l’utilisation de souris mâles facilita cette observation car les testicules de ces souris grossissent au cours de ces périodes de gavage avec une alimentation très riche en sucres et en acides gras. Il s’agit d’un suivi visuellement très simple et significatif. L’analyse de la flore bactérienne a montré qu’elle redevenait partiellement normale après deux mois de traitement et enfin la sensibilité à l’insuline était également partiellement restaurée (mesure de la teneur en glycogène dans les muscles) sans que ces deux paramètres redeviennent normaux car le gavage était poursuivi durant toute l’expérimentation.

Le tubercule de yam produit une série de glycanes particuliers qui agit non seulement sur l’équilibre de la flore bactérienne intestinale mais également sur un éventail d’activités enzymatiques impliquées dans le métabolisme général. Ce n’est pas surprenant car les glycanes interagissent avec les protéines au niveau de leur structure tridimensionnelle. Il existe une multitude de glycanes dont les effets tant à l’intérieur des cellules qu’à l’extérieur ont été observées et il s’agit d’un domaine de la biologie très complexe. La structure de cet extrait de glycanes de Dioscorea opposita obtenu par précipitations différentielles en présence d’alcool est probablement complexe et c’est la raison pour laquelle aucune structure n’a été indiqué dans l’article cité en référence dont voici le résumé :

Ce n’est pas surprenant car les glycanes sont des polymères de sucres incluant divers sucres mais également des sucres acétylés et des glucosamines et la taille de ces polymères est variée. De plus cette complexité est, dans un extrait d’origine végétale, une condition de l’activité biologique constatée. Espérer traiter une personne en état de surpoids avec un extrait aqueux de ce tubercule reste pour l’instant un mince espoir mais il était intéressant de signaler l’objet de ces travaux d’autant plus que la pharmacopée traditionnelle chinoise est le résultat de millénaires d’observations. Ce ne sont pas les synthèses chimiques aléatoires qui permettront de découvrir de nouvelles molécules actives, l’approche adoptée maintenant par les grandes firmes pharmaceutiques en mettant en œuvre des méthodes de « screening » haute fréquence. Considérer une plante ou un champignon microscopique comme montrant selon la tradition un effet semble une approche plus logique. Ce sera l’objet d’un prochain article sur ce blog relatif à ces champignons microscopiques avec lesquels fut découverte par exemple la pénicilline. Source et illustration : DOI : 10.1002/fsn3.3588