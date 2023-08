Vu sur la toile ces dernières heures

Le pouvoir s’est emparé de la santé !

Branco a été expulsé du Sénégal vers la France. Qui est intervenu auprès des autorités sénégalaises ? Je pencherais pour désigner l’Espagne, l’un des rares pays européens qui respecte scrupuleusement l’indépendance de la justice vis-à-vis du pouvoir politique, ce qui n’est plus le cas en France, en Italie et en Allemagne et il est superflu de mentionner les pays de l’est de l’Europe.

En février 2015, c’est-à-dire un an après le coup d’Etat de Maïdan, Annie Lacroix-Riz expliquait clairement en rappelant l’histoire depuis le début de la première guerre mondiale : l’affrontement entre l’Allemagne et les USA, l’apathie envers Hitler lors de l’entre-deux guerres et l’élucidation des racines du conflit ukrainien actuel. À vraiment écouter avec une attention soutenue :

Ceux qui considèrent que cette historienne remarquable est encartée au parti communiste et qu’elle est victime de déviance idéologique, c’est totalement stupide et ne reflète qu’une étroitesse d’esprit déplorable et le refus de s’informer en raison d’un ostracisme ridicule. Et en prime : https://www.youtube.com/watch?v=QD9xckMzPic&ab_channel=Soci%C3%A9t%C3%A9deG%C3%A9ographie

Une question reste posée : l’intervention russe dans le Donbass était-elle légale ou seulement légitime ? Jacques Baud a très bien exposé la différence entre ces deux notions et il est évident que l’intervention de la Russie est de protéger les ukrainiens russophones menacés d’un véritable génocide depuis les évènements de Maïdan le signe avant-coureur étant des bombardements incessants des civils de cette région par l’armée ukrainienne …

