LES BOMBES DU COMITÉ SÉNATORIAL DES FORCES ARMÉES

Une audition pour la désignation du prochain président des chefs d’état-major interarmées révèle un consensus bipartite : la guerre culturelle est une priorité plus élevée que le débat sur la guerre en Ukraine. SEYMOUR HERSH, 3 août 2023

Toutes les citations que vous avez lues dans cette histoire se trouvent dans la transcription de l’audience de la commission des armées du Sénat du 11 juillet pour examiner la nomination du général de l’Armée de l’Air Charles Q. Brown Jr., un pilote de chasse estimé, au poste de président du conseil d’état-major interarmées (JCS). Il est le premier Afro-Américain à diriger une branche des forces armées américaines, et l’Amérique n’a eu auparavant qu’un seul président noir du JCS, Colin Powell, qui a servi sous le président George H.W. Bush, même si des milliers d’Afro-Américains ont été tués et blessés en combattant pour le drapeau « stars & strips ». La nomination et l’audience de Brown sont importantes parce que ses deux prédécesseurs, tous deux généraux quatre étoiles, ont été, dans leurs meilleurs moments – je ne me souviens pas plus d’une poignée – un peu plus que médiocres. La confiance dans les forces armées américaines a chuté pendant leur présidence, comme en témoigne l’incapacité désormais chronique de la plupart des services à répondre aux besoins de recrutement.

Il y a eu des moments où des questions sérieuses ont été soulevées et des réponses valables ont été données, mais celles-ci ont eu lieu avant les audiences officielles, lorsque le personnel professionnel du comité sénatorial a posé plus de 300 questions écrites au nouveau président du JCS. La question 54 donne une bonne idée du ton sophistiqué de la plupart des requêtes : « À votre avis, la SND [Stratégie de défense nationale] de 2022 évalue-t-elle avec précision l’environnement stratégique actuel, y compris la priorisation des menaces les plus critiques et les plus persistantes pour la sécurité nationale des États-Unis et de leurs alliés? Veuillez expliquer votre réponse. »

De toute évidence, le général Brown devait compter sur son personnel et sur celui des JCS pour rédiger ses réponses, mais il devait présumer que ces questions pourraient être posées pendant l’audience de confirmation du Sénat. Il a également dû présumer que l’une ou l’autre des centaines de questions pourrait se poser lors de ses réunions privées avec chaque membre du comité – une nécessité politique – avant l’audience officielle. Fils d’un colonel de l’armée et vétéran de la guerre du Vietnam, Brown est diplômé de l’Université TexasTech et de son programme ROTC [Reserve Officers’ Training Corps]. Il a participé à une série de missions de l’armée de l’air en tant que pilote de chasseur à réaction qui effectuait 3000 heures de vol, dont 130 au combat. L’Armée de l’Air a reconnu dès le début qu’il réunissait les bons critères, car il a effectué une rotation dans les écoles et les promotions qui l’ont mis dans des rôles de leadership avec le commandement central américain, le quartier général de l’Armée de l’Air en Europe et dans le Pacifique. Il a été nommé chef d’état-major de l’armée de l’air en 2020.

Le président du comité, le démocrate Jack Reed, du Rhode Island, diplômé de West Point et titulaire de deux diplômes d’études supérieures de Harvard, qui en est maintenant à son cinquième mandat au Sénat, a présenté le projet bi-partisan du comité reflétant le point de vue de cette assemblée – ce n’était pas une audience du Comité de l’environnement et des travaux publics – au début de leur audition : « La Chine est notre principal concurrent. La Chine est le seul pays qui a à la fois l’intention et la capacité de contester les intérêts des États-Unis, de nos alliés et de nos partenaires. Dans le même temps, la Russie demeure une force violente et déstabilisatrice, et des pays comme l’Iran et la Corée du Nord continuent de repousser les limites de l’esprit d’attaque militaire ». Le comité compte 25 membres, et les démocrates ont une voix leur conférant la majorité. Reed et sa collègue démocrate Elizabeth Warren du Massachusetts et les républicains Roger Wicker du Mississippi et Tom Cotton de l’Arkansas ont posé les questions les plus éclairées et les plus productives à l’audience. C’était comme s’ils avaient lu certaines des questions et réponses précédentes préparées par le personnel qui étaient à la disposition de tous […].

Remarque. Je n’ai pas lu la suite de cet article de Hersh car son accès est payant. Il reste néanmoins un point à signaler qui apparaît à la fin de ce document : il semble que les USA songent à un conflit frontal avec la Chine. Il apparaît que les récentes décisions de la Chine de restreindre les exportations de germanium et de gallium de pureté électronique « quatre 9 » constituent un argument pour provoquer un conflit armé avec la Chine. La prochaine humiliation de l’OTAN à l’issue du conflit ukrainien amplifie l’esprit belliqueux des Américains. La signification de la nomination du Général Brown pour occuper le poste de général inter-armes américain pourrait bien être la préparation des USA à un conflit de haute intensité avec la Chine. L’OTAN, incapable de soutenir l’Ukraine, est entrée en guerre surtout au niveau de réunions et de présentations sur les plateaux télé, on ne fait pas la guerre en restant dans son salon et la boutade du président français reflète probablement la réalité : l’OTAN est en mort cérébrale. La redistribution des cartes géopolitiques initiée par les évènements d’Ukraine risque d’aboutir à une défaite totale des USA qui, alors, disparaitront de la scène internationale pendant au moins un demi-siècle (Et secrètement je le souhaite !). L’armée américaine n’a de rôle que pour défendre la suprématie du dollar en tant que monnaie internationale d’échange. Or cette suprématie est menacée de toutes parts et contrairement aux interventions de l’armée américaine en Irak et en Libye en vue de contrecarrer l’abandon du dollar pour les ventes de pétrole par ces deux pays la situation actuelle a changé puisque plus de cinquante pays adhèrent déjà ou vont adhérer à l’Organisation de Coopération de Shanghaï dont le rôle majeur est la mise en place d’une monnaie de référence indépendante du dollar. Dans ces conditions l’armée américaine ne pourra pas guerroyer contre cinquante pays simultanément d’autant plus que cinq d’entre eux sont des puissances nucléaires …