Brève. L’humanité a-telle perdu la raison ?

Un fait significatif : de nombreux sites d’information mentionnent une escalade du conflit ukrainien aboutissant à un conflit nucléaire. Tous les décideurs politiques savent qu’il n’y aura pas de survivants et pourtant la menace plane au dessus de tous les pays dont voici une liste non exhaustive : USA, Union européenne en totalité dont en particulier l’Allemagne et les Pays-Bas où se trouvent la majorité de l’armement nucléaire américain et enfin tout pays comme la Grande-Bretagne et la France qui sont elles-mêmes des puissances nucléaires. En moins d’une heure tous les pays cités ici seront détruits : par exemple, Paris, Londres, Berlin, New-York, Los Angeles, Washington et bien d’autres villes importantes seront entièrement détruites en un instant. Les ripostes occidentales contre la Russie seront ciblées sur Moscou (18 millions d’habitants), Saint-Petersbourg 9 millions d’habitants et si la Chine, alliée de fait de la Russie, entre dans le conflit alors ce sera une situation proche d’un apocalypse biblique, une disparition pure et simple de l’humanité y compris dans l’hémisphère sud. Car un tel conflit provoquera ce qui est appelé un « hiver nucléaire » compte tenu de la quantité de poussières et de fumées dispersées dans les couches moyennes et hautes de l’atmosphère : il n’y aura ni gagnant ni perdant dans une telle confrontation et c’est ce qui est révoltant dans ce scénario envisagé en particulier par les Américains qui devront à court terme reconnaître leur défaite, encore une,

https://www.youtube.com/watch?v=rpPImCoRMrk&ab_channel=AfriqueM%C3%A9dia . Ces Américains sont vraiment des « fils de pute », une expression utilisée par Rodrigo Duterte pour qualifier Obama par ailleurs prix Nobel de la paix, je rêve … Quant au bombardement de Tokyo je suis allé visiter le musée Edo et le lieu du mémorial controversé où ont été inhumés les restes des grands généraux de l’armée nippone, le parc de Yazukuni, pour arriver à imaginer quel fut le bombardement de la ville de Tokyo … Par exemple sur les hauteurs du quartier d’Akebonobashi une sorte de tertre a été érigé afin de dissimuler aux regards des centaines de squelettes de personnes carbonisées par les bombes au napalm sous de la terre et cette petite colline artificielle est maintenant un quartier commercial attirant, quel contraste ! Les armes nucléaires tactiques déployées en Biélorussie frisent en puissance celles larguées sur Hiroshima mais les armes embarquées sur les missiles intercontinentaux ont une puissance de cinq-cent-mille tonnes d’équivalent TNT alors que celle d’Hiroshima n’avait qu’une puissance destructrice de 30000 tonnes de TNT soit 17 fois cette dernière …

Pour rester informé il faut regarder AfriqueMédia, c’est un comble !