Dérèglement climatique ou dérèglement mental des élites politiques ?

J’ai écouté une émission sur Sud-Radio au sujet du « climat » or pendant 25 minutes on ne débat pas de climat mais de météorologie, de sécheresse, d’orages, de canicule. À ma connaissance la Terre tourne autour du Soleil en une année et comme l’axe de rotation de la Terre sur elle-même n’est pas perpendiculaire au plan de l’écliptique, c’est-à-dire le plan de l’orbite circumsolaire de la Terre. La conséquence est une alternance des saisons car l’ensoleillement varie au cours de cette trajectoire de la Terre autour du Soleil. Les variations saisonnières de la température, des précipitations et des nuages ne relèvent pas du climat mais de la météorologie. Les températures sont plus fraiches en hiver et plus chaudes en été, ce n’est pas nouveau et ce n’st pas un dérèglement climatique.

Les décideurs politiques n’ont rien à voir avec cela. Les commentateurs entretiennent la panique dans la population. S’il fait trop chaud l’homme s’adapte, il s’est toujours adapté par le passé. Nos ancêtres qui ont décoré la grotte Chauvet vivaient rudement en pleine période glaciaire. Ils chassaient le renne et le rhinocéros laineux et ils ont survécu non pas parce qu’ils vivaient dans des grottes mais tout simplement aidés par la formidable adaptation de l’homme à toutes sortes de conditions de température. Pourquoi l’homme s’est adapté au climat polaire, pourquoi vit-il très bien dans les îles tropicales comme votre serviteur ? Pourquoi les Danois se trouvent très heureux au sud du Portugal pour vivre une retraite épanouie alors que la différence de températures moyennes entre leur pays d’origine et le sud de la péninsule ibérique est de l’ordre de 15 degrés ?

Il y a quelques jours dans la rue à Papeete une passante m’a demandé si je n’avais pas trop chaud, le vent chaud et humide était orienté de secteur nord et la température « ressentie » était supérieure à la température réelle en raison de cette humidité élevée. Je lui ai répondu un peu sèchement mais avec le sourire que si je souffrais de la chaleur je n’aurais pas choisi de vivre à Tahiti ! Il faudrait tout de même que les médias se calment … Lien : https://www.youtube.com/watch?v=QA69NlkWAVY&ab_channel=SudRadio Et quand la Terre entrera dans un nouvel âge glaciaire tous mes petits-enfants auront disparu et leurs propres enfants et petits-enfants seront déjà âgés alors je vis tranquillement sans angoisse existentielle !

Et il y a de multiples bonnes raisons de ne pas se sentir concerné par cette propagande incessante au sujet du climat. En voici une qui est soigneusement dissimulée par ces clercs de la nouvelle église de Gaïa grassement rémunérés pour nous persuader qu’il est temps d’adopter une vie monastique afin de cesser de consommer à outrance les bienfaits mis à notre disposition par la déesse Gaïa. Tous les modèles d’évolution du climat font référence à de l’énergie pour paraître plus crédibles en regard des températures qui mesurent une grandeur physique « vive » comme le temps. Il s’agit de l’irradiance solaire et des flux d’énergie exprimés en Watt/m2. La plus haute sensibilité atteinte par les satellites dédiés pour mesurer ces flux d’énergie globaux est de l’ordre de +/- 2 Watts par m2 à la surface des terres émergées et des océans (de mémoire l’irradiance solaire moyenne au niveau du sol est de l’ordre de 1200 Watts par m2 sous les tropiques et de 485 W/m2 sur l’ensemble de la Terre). Or l’administration onusienne en charge de la propagande climatique mentionne des variations de l’ordre de 0,2 Watts par m2 pour justifier l’alarmisme de ses modèles d’évolution du « climat » qu’il s’agisse de l’irradiance solaire, des réflexions par les nuages ou de la fameuse rétro-irradiation appelée effet de serre des rares gaz présents dans l’atmosphère comme le méthane et le gaz carbonique ! Cherchez l’erreur … Et aussi : https://www.youtube.com/watch?v=Zeegk_kzgmg&ab_channel=Soci%C3%A9t%C3%A9deCalculMath%C3%A9matique%2CSA