Les États-Unis admettent avoir poussé l’Ukraine dans un combat qu’elle ne peut pas gagner

31 Juil 2023 Aaron Maté (Source : https://mate.substack.com/ via Arretsurinfo.ch :https://arretsurinfo.ch/les-etats-unis-admettent-avoir-pousse-lukraine-dans-un-combat-quelle-ne-peut-pas-gagner/

La “manne” américaine en Ukraine a un coût incalculable. Près d’un mois après l’invasion russe, le New York Times a discrètement abandonné toute prétention selon laquelle l’objectif des États-Unis était de défendre l’Ukraine et de mettre rapidement fin à la guerre. Selon le Times, la Maison-Blanche “cherche à aider l’Ukraine à enfermer la Russie dans un bourbier sans provoquer un conflit plus large avec un adversaire doté de l’arme nucléaire ni couper les voies potentielles d’une désescalade”.

Dix-huit mois plus tard, le bourbier souhaité a été atteint. Cela est dû non seulement à un afflux massif d’armes de l’OTAN, mais aussi au blocage par l’Occident de toute voie tangible de désescalade, en particulier l’accord de paix Ukraine-Russie d’avril 2022 que Boris Johnson a rejeté.

L’objectif principal étant de créer un bourbier russe, les États-Unis et leurs partenaires ont adopté un mépris pour les dizaines de milliers de vies ukrainiennes sacrifiées pour cette tâche.

Au début de la guerre, seuls les guerriers par procuration les plus enthousiastes, comme le sénateur Lindsey Graham, pouvaient candidement admettre que le soutien des États-Unis garantissait que l’Ukraine “se battrait jusqu’au dernieri“. Aujourd’hui, alors que l’Ukraine s’efforce d’organiser une contre-offensive largement médiatisée, l’indifférence qui prévaut à l’égard du bilan humain est plus largement reconnue.

Comme le rapporte récemment le Wall Street Journal :

“Lorsque l’Ukraine a lancé sa grande contre-offensive au printemps, les responsables militaires occidentaux savaient que Kiev ne disposait pas de l’entraînement ou des armes – des obus aux avions de guerre – dont elle avait besoin pour déloger les forces russes. Mais ils espéraient que le courage et l’ingéniosité des Ukrainiens l’emporteraient. Ce n’est pas le cas”.

On ne voit pas très bien comment les responsables occidentaux auraient pu “espérer” que l’ “ingéniosité” des Ukrainiens compenserait l’entraînement et les armes qu’ils n’ont pas fournis. Après tout, une zone de guerre n’est pas un épisode de MacGyver ou de l’Agence tous risques, et l’adversaire de l’Ukraine est l’une des armées les plus puissantes du monde. La définition occidentale du “courage ukrainien” n’est toutefois pas difficile à discerner : il s’agit de la volonté d’utiliser les soldats ukrainiens comme chair à canon.

“De hauts responsables américains“, rapporte le New York Times, ont “exprimé en privé leur frustration face au fait que certains commandants ukrainiens… craignant une augmentation des pertes dans leurs rangs” sont récemment “revenus à leurs vieilles habitudes – des décennies d’entraînement aux barrages d’artillerie à la soviétique – au lieu de s’en tenir aux tactiques occidentales et d’insister davantage pour percer les défenses russes“.

Le Times n’a pas demandé à ces mêmes responsables américains s’il était approprié d’exprimer une “frustration” face à la décision d’une autre armée – celle que nous prétendons soutenir – d’éviter “l’augmentation des pertes” dans ses rangs. Mais Andriy Zagorodnyuk, ancien ministre ukrainien de la défense, a posé une question tout aussi pertinente à ses homologues américains : “Pourquoi ne viennent-ils pas le faire eux-mêmes ?”

Les responsables américains frustrés sont bien conscients du bilan de l’Ukraine. Selon le New York Times les États occidentaux estiment aujourd’hui que l’Ukraine a perdu environ 20 % de son armement au cours des premières semaines de sa contre-offensive, un “taux de pertes surprenant… alors que les soldats ukrainiens luttent contre les formidables défenses de la Russie“. Curieusement, le Times omet de mentionner les pertes en vies humaines des Ukrainiens, admettant peut-être tacitement que les pertes humaines sont encore plus surprenantes.

Comme on l’admet de plus en plus, tout cela était prévu. “Les analystes du ministère américain de la défense savaient dès le début de l’année que les troupes ukrainiennes en première ligne auraient du mal à faire face aux attaques aériennes russes“, note le Wall Street Journal . Ou, comme le dit le Washington Post : “En privé, les responsables militaires américains concèdent que leurs prévisions du début de l’année, décrites dans les documents de renseignement ayant fait l’objet d’une fuite, selon lesquelles l’Ukraine n’obtiendrait probablement que des gains modestes dans sa contre-offensive, n’ont pas changé, malgré les déclarations publiques cherchant à minimiser les retombées de la divulgation“.

En d’autres termes, les “déclarations publiques” des États-Unis ont consisté à mentir au public pour “minimiser les retombées” de l’alimentation d’une guerre sciemment catastrophique et futile.

Parmi les participants à cette tromperie figure le secrétaire à la défense Lloyd Austin, qui a déclaré Mars que l’armée ukrainienne avait “de très bonnes chances de succès“, bien qu’on lui ait dit le contraire en privé.

L’une des raisons des difficultés actuelles de l’Ukraine, comme l’a récemment admis le président Biden à CNN est que “les Ukrainiens sont à court de munitions” et que “nous en manquons aussi“. Selon une évaluation confidentielle du Pentagone datant de février, un autre facteur important est l’incapacité de l’Ukraine à empêcher la supériorité aérienne russe. Ou, comme le dit maintenant un haut fonctionnaire européen “tout le monde craint que les Ukrainiens soient à court de munitions et de défenses aériennes“.

“L’Amérique n’essaierait jamais de vaincre une défense préparée sans supériorité aérienne, mais les Ukrainiens n’ont pas de supériorité aérienne“, observe John Nagl, lieutenant-colonel à la retraite de l’armée américaine et professeur à l’U.S. Army War College. “On ne saurait trop insister sur l’importance de la supériorité aérienne pour mener un combat au sol à un coût raisonnable en termes de pertes”.

Selon le Pentagone, le dernier afflux d’armes lourdes de l’OTAN ne changera pas la donne. S’exprimant ce mois-ci lors d’une conférence sur la sécurité à Washington il a affirmé que la guerre en Ukraine était dans une “impasse” et qu’”aucune de ces armes” nouvellement fournies – y compris les missiles Storm Shadow et les bombes à fragmentation – “n’est le Saint-Graal que l’Ukraine recherche“.

En conséquence, note le Wall Street Journal , l’improbabilité d’une “percée à grande échelle des Ukrainiens […] laisse entrevoir le Washington Post à ses alliés la perspective troublante d’une guerre plus longue, qui nécessiterait une nouvelle injection massive d’armements sophistiqués et davantage d’entraînement pour donner à Kiev une chance de l’emporter“.

Pour Washington, cette perspective n’est peut-être pas déstabilisante. Selon Ignatius, chroniqueur chevronné du Washington Post, la guerre en Ukraine a déjà donné lieu à un “été triomphal” pour l’alliance de l’OTAN.

L’antagoniste le plus téméraire de l’Occident a été ébranlé”, écrit M. Ignatius. “L’OTAN s’est considérablement renforcée avec l’arrivée de la Suède et de la Finlande. L’Allemagne s’est sevrée de sa dépendance à l’égard de l’énergie russe et, à bien des égards, a redécouvert son sens des valeurs“.

En conséquence, “pour les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN, ces 18 mois de guerre ont été une aubaine stratégique, à un coût relativement faible” (sauf pour les Ukrainiens).

En effet, il est assez facile de récolter une “aubaine” de 18 mois de guerre lorsque les États-Unis ne la mènent pas eux-mêmes. Au lieu de cela, ils ont sacrifié les générations futures d’une nation entière, dont la valeur est tellement dévaluée que leur catastrophe en cours est ouvertement réduite à une réflexion après coup.