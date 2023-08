Le prix Nobel de littérature Ōe Kenzaburō, décédé plus tôt cette année à l’âge de 88 ans, a attiré l’attention sur les effets des bombardements nucléaires avec son livre de reportage « Hiroshima Notes » de 1965. Cette œuvre classique reste aujourd’hui un puissant avertissement.

C’est en 1963 que Ōe Kenzaburō s’est rendu pour la première fois à Hiroshima pour des recherches. Bien sûr, la situation sociale et l’environnement international autour d’Hiroshima ont changé au cours des 60 dernières années. Tout d’abord, la position des hibakusha, ceux qui ont survécu au bombardement atomique, a changé. Selon le ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être, environ 110000 hibakusha ont survécu fin mars 2023. Leur âge moyen est supérieur à 85 ans.

Ōe Kenzaburō décrit la ville dans son livre « Hiroshima nōto » (trans. de David L. Swain et Toshi Yonezawa comme « Hiroshima Notes ») comme un endroit où chaque jour, la vie des jeunes qui auraient dû être en bonne santé a été brutalement interrompue par la « maladie de la bombe A », même près de 20 ans après le bombardement. Il a écrit : « Hiroshima est comme une blessure à nu infligée à toute l’humanité. » Maintenant, cependant, nous pourrions dire que les blessures sur Hiroshima ont été « cicatrisées », ce qui est, en tout cas, une bonne chose.

La menace des armes nucléaires a-t-elle disparu depuis ? La réponse est clairement non. Il est heureux que les armes nucléaires n’aient pas été utilisées depuis les bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki, mais le risque que cela se reproduise est très réel. La Russie, qui a poursuivi son invasion illégale [voir note] de l’Ukraine depuis le printemps 2022, a menacé à plusieurs reprises sa volonté d’utiliser des armes nucléaires, faisant ainsi reculer la réalité du danger. Dans ce livre, Ōe Kenzaburō critique ceux qui, comme le chef du bureau de Tokyo d’une agence de presse américaine qui a plaidé avec quelques Hibakusha en faveur de l’utilisation à nouveau d’armes nucléaires pendant la guerre de Corée, incarnent l’esprit terne ou la décadence morale, ainsi que l’idéologie persistante parmi les grandes puissances de la logique de dissuasion nucléaire. L’âge nucléaire n’est pas terminé. En effet, à mesure que la netteté de cette tragédie s’estompe, l’avertissement et les espoirs que Ōe Kenzaburō a mis dans son livre pourraient bien disparaître dans l’oubli aussi, si nous restons inactifs.

Le caractère sacré de la vie à l’ère nucléaire. Ōe Kenzaburō n’a pas seulement rempli ce livre d’images d’un « enfer nucléaire ». Le premier décès d’une personne nommée dans le livre se trouve dans le prologue « Towards Hiroshima ». C’est celui de Haraguchi Kikuya, un hibakusha de Nagasaki et poète qui s’est suicidé. Ōe inclut une lettre d’un médecin d’Hiroshima qui demande : « Est-ce que toutes les victimes survivantes de la bombe A doivent finalement rencontrer une mort tragique causée par les séquelles des radiations ? » Ōe inclut la lettre et un article ultérieur écrit par le médecin, car il s’agit d’une réponse critique à ses propres écrits. Le médecin explique : « Il voulait que sa vie se termine comme les uns, comme les autres, qui n’avait rien à voir avec la bombe atomique. Il a cherché, c’est-à-dire à éviter d’être compté parmi les victimes de la bombe A qui sont regroupées de manière impersonnelle et inhumaine. »

Oe a décrit le suicide de plusieurs autres personnes, et il n’a jamais condamné cet acte. Il l’a décrit comme un moyen pour les individus de maintenir ou de retrouver leur dignité. Il met en contrepoint une mort, qui a lieu au milieu du chapitre 1, « Mon premier voyage à Hiroshima ». Il parle de la mort d’une fille dans un hôpital de la bombe atomique à Hiroshima un matin d’août. Ōe a regardé son corps être transporté dans le bâtiment de la Commission des victimes de la bombe atomique du gouvernement américain à Hijiyama, un district d’Hiroshima, où il a été jeté comme données dans un centre de recherche inhumain et brillamment éclairé. C’est l’inhumanité des armes nucléaires, qui privent les gens du droit de mourir avec dignité en tant qu’individus désignés. Que cela se passait même près de 20 ans plus tard est clair à partir de ce contraste.

Un classique et un avertissement. Il y a un écart stupéfiant entre l’inhumanité des armes atomiques et nucléaires et l’insoutenable oisiveté des politiciens. C’est dans ce fossé, où la moralité et l’humanité signifient qu’il y a encore des gens qui ne se tuent pas, ou dans la tentative de créer une vision fiable de l’aspiration humaine à l’ère nucléaire en témoignant des extrêmes de la misère humaine que Ōe trouve espoir. Cette position semble partager quelque chose avec l’approche de la société civile contemporaine, car elle cherche à renforcer la reconnaissance par la communauté internationale de l’inhumanité des armes nucléaires et à les positionner comme des armes qui ne doivent pas être utilisées. Elle s’emploie également à promouvoir l’adoption du Traité sur l’interdiction des armes nucléaires.

Certaines parties du livre semblent datées, comme les discussions approfondies sur les divisions politiques dans le mouvement d’interdiction de la bombe et l’accent mis sur les essais nucléaires en Chine. L’écriture de Ōe, cependant, touche constamment à l’essence vraie et durable des armes nucléaires et de la bombe A.

C’est la volonté de ceux qui ont rejoint le mouvement pour la paix après avoir eux-mêmes vécu les bombardements, à savoir que « nous ne devons pas laisser les autres traverser les souffrances que nous traversons ». Ce livre se termine par une déclaration de solidarité avec le « vrai » peuple d’Hiroshima. Maintenant, l’auteur lui-même est décédé, et ces vrais gens d’Hiroshima sont des sujets de l’histoire. Mais les idéaux de ce livre ne sont pas des choses du passé. C’est une question pour ceux d’entre nous qui vivent à l’ère nucléaire, de savoir si nous avons l’imagination pour remonter 60 ou même presque 80 ans dans le passé et ressentir cette solidarité. En ce sens, ce livre continue d’être un avertissement pour aujourd’hui, même comme un classique de son temps. Article d’Umehara Toshiya, Nippon.com 4 août 2023

Notes. La légalité et le devoir d’intervention à des fins humanitaire pouvant justifier une ingérence armée dans un pays, selon le Français Bernard Kouchner, sont deux notions différentes. La légalité doit être reconnue par les Nations-Unies à deux niveaux, par le Conseil de sécurité et par l’Assemblée générale s’il n’y a pas de veto qui s’y oppose. Or dans le cas de l’intervention spéciale de la Russie sur le sol de l’Ukraine était motivée par les bombardements incessants depuis 2014 des populations civiles russophones par l’armée ukrainienne et ce seul fait justifie l’intervention pour des raisons humanitaires de la part de la Russie. Quant à l’avis du Conseil de sécurité de l’ONU il est évident qu’il se serait heurté aux veto des américains et des britanniques. C’est pour cette raison que les Occidentaux considèrent que l’intervention de l’armée russe en Ukraine est illégale. Enfin l’article paru sur le site Nippon.com est tout à fait opportun puisque le conflit ukrainien peut dégénérer à tout moment en se généralisant et dériver vers l’usage d’armes nucléaires. Les rares survivants à un tel conflit n’auront aucun espoir de survie dans un « hiver nucléaire » qui anéantira toutes sortes de vie sur la Terre … Le graphique glissé plus haut mais qui ne figure pas dans l’article original décrit l’apparition de tumeurs cancéreuses en fonction de la dose de rayonnements subie lors de l’explosion nucléaire. Il s’agit d’une étude réalisée par l’armée américaine au cours des années 1970.