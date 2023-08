Chronique cinématographique : « Adam’s Rib »

Compte tenu du nombre de films dont je dispose sur deux disques durs externes il me faut près de dix ans pour tous les voir et revoir à raison d’un film chaque jour … et j’ai revu ces derniers jours le film Adam’s Rib (en français « Madame porte la culotte »), à mon avis une traduction inappropriée comme cela va trouver une explication ci-après. Ce film, une vieillerie direz-vous, est une tragi-comédie presque délirante réalisée par George Cukor et parue sur les écrans en 1949. Il est nécessaire de remettre ce film dans le contexte de l’époque. Le dix-neuvième amendement à la Constitution américaine fut voté avec peine au sortir de la première guerre mondiale et il fallut attendre l’année 1969 pour que tous les Etats le ratifient. Il s’agissait d’accorder le droit de vote aux femmes à la suite du mouvement revendicatif des « suffragettes » qui date du début du dix-neuvième siècle. À l’époque où le film Adam’s Rib fut réalisé les femmes étaient dépendantes de leur époux car elles n’avaient pas l’autorisation d’ouvrir un compte en banque et par conséquent de disposer d’un carnet de chèque. De plus elles étaient tenues d’obéir à leur époux.

Le titre du film fait référence à la légende biblique qui précise que dieu a créé la femme à partir d’un cote d’Adam, le premier homme créé avant Eve. Ce film est donc une peinture de la revendication de l’égalité entre femme et homme tant au niveau conjugal que professionnel. Il est même fait allusion par une approche humoristique à la condition de « transgenre » pour une femme désirant devenir un homme afin de disposer des avantages de l’homme, respectabilité, autorité et indépendance financière. Il s’agit d’une sorte de pamphlet précurseur du mouvement d’émancipation des femmes qui sévit dans les sociétés occidentales actuelles avec leurs dérives parfois grotesques et caricaturales. Il faut noter enfin que le parti politique qui s’opposa le plus fermement au mouvement des suffragettes fut le parti démocrate !

L’histoire se déroule au sein d’un couple d’avocats, Adam Bonner incarné par Spencer Tracy et Amanda Bonner incarnée par Katharine Hepburn, les autres rôle sont secondaires. Apprenant par la presse qu’une tentative de meurtre d’une jeune mère de famille a été commise à l’encontre de son époux surpris dans l’appartement de sa maîtresse, la première scène du film, Adam est sollicité pour défendre l’époux blessé lors de cette tentative de meurtre et Amanda décide de son côté de défendre la meurtrière (Doris) incarnée par Judy Holliday. Une véritable bataille va se dérouler tant au tribunal qu’au domicile de ces deux avocats. Finalement la meurtrière sera acquittée par le jury populaire et tout s’arrangera tant pour Adam et Amanda que pour Doris et son époux, ces deux homme reconnaissant enfin que l’égalité entre hommes et femmes est une situation parfaitement humaine et procure un surcroit de bonheur conjugal … Illustrations : captures de deux scènes du film, Amanda interrogeant sa cliente incarcérée, dispute entre Adam et Amanda à leur domicile.