Nouvelles de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia

La décision de mettre l’unité 4 à l’arrêt à chaud a été prise par les exploitants de la centrale nucléaire, qui est sous contrôle militaire russe depuis début mars de l’année dernière. Lorsqu’une unité est à l’arrêt à chaud, elle peut fournir la vapeur nécessaire, comme l’a expliqué l’AIEA, « à diverses fins de sûreté nucléaire, y compris le traitement des déchets radioactifs collectés dans des réservoirs de stockage ».

L’Inspection d’État de la réglementation nucléaire de l’Ukraine a émis le mois dernier des ordres réglementaires pour que les six unités soient mises à l’arrêt à froid, compte tenu de leur situation sur la ligne de front de la guerre et de la rupture du barrage qui contribuait à assurer un approvisionnement abondant en eau de refroidissement. Les opérateurs russes de l’usine disent qu’une telle décision n’est pas requise d’un « point de vue juridique ou technologique ». L’AIEA a demandé instamment qu’une enquête soit menée pour déterminer si une chaudière externe pourrait être installée sur le site pour produire la vapeur requise, afin que toutes les unités puissent être mises à l’arrêt à froid.

Dans un bref communiqué publié mardi, les exploitants russes de la centrale ont déclaré : « Afin de mener une inspection technique programmée de l’équipement de la tranche 5, la direction de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia a décidé de la transférer à l’état d’arrêt à froid. Et afin de fournir de la vapeur pour ses propres besoins, la centrale nucléaire de la tranche 4 a été transférée à l’état d’arrêt à chaud ». Entre-temps, dans sa dernière mise à jour, le directeur général de l’AIEA, Rafael Mariano Grossi, a déclaré que les experts de l’agence sur le site de la centrale nucléaire ont vu des mines « situées dans une zone tampon entre les barrières périmétriques internes et externes du site […] situé dans une zone restreinte à laquelle le personnel de la centrale ne peut pas accéder et qui fait face au site ». L’équipe n’en a pas vu dans le périmètre intérieur du site.

Grossi a obtenu l’appui du Conseil de sécurité des Nations Unies pour ses principes de sécurité qui consistent à ne pas tirer sur la centrale nucléaire ou en sortir et à ne pas l’utiliser pour entreposer du matériel militaire lourd. L’équipe d’experts de l’AIEA sur le site a effectué des inspections régulières et n’a pas vu d’équipement militaire lourd. Ils continuent de demander l’accès aux toits des réacteurs et des halls des turbines. « L’AIEA est au courant du placement précédent de mines à l’extérieur du périmètre du site et à des endroits particuliers à l’intérieur. Notre équipe a soulevé cette constatation précise auprès des personnels de l’usine et on lui a dit qu’il s’agissait d’une décision militaire, dans une zone contrôlée par l’armée. Mais le fait d’avoir de tels explosifs sur le site est incompatible avec les normes de sûreté et les directives de l’AIEA en matière de sécurité nucléaire et crée une pression psychologique supplémentaire sur le personnel de la centrale… même si l’évaluation initiale de l’AIEA basée sur ses propres observations et les clarifications de la centrale est que toute explosion de ces mines ne devrait pas affecter les systèmes de sûreté et de sécurité nucléaires du site ».

L’équipe de l’AIEA a signalé que l’approvisionnement en eau disponible « reste relativement stable, le niveau d’eau diminuant d’environ 1 centimètre par jour en raison de l’utilisation et de l’évaporation et le site continue d’avoir suffisamment d’eau pendant quelques mois ».

L’AIEA a maintenant des équipes dans toutes les centrales nucléaires de l’Ukraine. Le personnel des usines de Rivne, Khmelnitsky et du sud de l’Ukraine sera en rotation cette semaine. Par ailleurs, la mission de soutien et d’assistance de l’AIEA sur la sûreté et la sécurité des sources radioactives en Ukraine est arrivée pour effectuer une mission visant à « évaluer la sûreté radiologique et la situation nucléaire concernant les sources radioactives dans le pays ». Source : AIEA.

Note additionnelle : un réacteur nucléaire est mis en arrêt à chaud lorsque la fission est réduite au minimum afin que le circuit primaire de refroidissement puisse encore échanger suffisamment de chaleur vers le circuit secondaire (dans le cas des PWRs du type de ceux de l’usine de Zaporizhzhia) afin de produire de la vapeur susceptible d’entrainer une turbine de petite taille pour produire sur site de l’électricité en particulier pour alimenter les pompes primaires et les pompes des circuits de refroidissement annexes. Dans cette situation d’arrêt à chaud une partie seulement des barres de contrôle est en position basse dans le but de réduire le flux de neutrons et de réduire la puissance du réacteur. L’arrêt à froid est obtenu par la chute de toutes les barres de contrôle, le flux de neutrons n’est plus suffisant pour entretenir la fission et l’évacuation progressive de la chaleur résiduelle permet ensuite d’ouvrir le réacteur dans le but de transférer les assemblages de combustible dans une piscine de stockage. Les exigences des ingénieurs russes présent sur le site de Zaporizhzhia se justifient pour deux raisons. D’une part il est nécessaire d’économiser le carburant des groupes diesel de secours qui sont utilisés pour le refroidissement des piscines de stockage des assemblages de combustible puisqu’il existe sur site une source d’énergie disponible, en l’état l’unité 4 de l’usine de Zaporizhzhia. Ces piscines de stockage des assemblages de combustibles requièrent un refroidissement contrôlé en permanence outre les injections de borate de sodium. Souvenons-nous du feu d’hydrogène dans l’une des piscines de stockage de combustibles au sein de l’usine de Fukushima-Daiichi au Japon. Pour rappel une usine de production d’électricité d’origine nucléaire n’est pas reliée au réseau électrique existant, elle produit sa propre énergie électrique par dérivation d’une partie de l’énergie électrique qu’elle produit en aval du transformateur primaire. En cas d’arrêt à froid seuls les groupes électrogènes permettent l’autonomie de l’usine. Il faut rappeler que de nombreuses installations industrielles produisent leur propre énergie électrique en particulier les raffineries de pétrole qui ne peuvent pas prendre le risque d’un arrêt du réseau électrique commercial.