Vu sur la toile ces deux derniers jours

Plus d’infos sur la genèse du conflit ukrainien : Scott Ritter.

Il y a une dizaine de jours j’ai regardé deux émissions de Scott Ritter au sujet de l’Ukraine et Zelinsky sur le site Rumble. Or ce site majoritairement anglophone est censuré en France comme RT et d’autres pays pro-Zelinsky et anti-Russie : la France : le pays de la liberté ?

La qualité de l’image est excellente sur Rumble mais les non anglophones sont handicapés. Le site Réseau International vient de mettre en ligne la première partie car elle est maintenant sous-titrée en français :

https://reseauinternational.net/agent-zelensky-enquete-de-scott-ritter/ La deuxième partie, non sous-titrée en français, révèle l’histoire des biolabs ukrainiens, les fascistes nazis ukrainiens ou Polonais (il y en avait aussi) exfiltrés par les Américains à l’issue de la seconde guerre mondiale aux USA et au Canada dont les descendants, comme Victoria Nuland, sont restés les plus importants soutiens du régime totalitaire néonazi ukrainien d’aujourd’hui et enfin le rôle de Zelensky manipulé par les services secrets occidentaux dont le MI6. Juste terrifiant … Et pour info (hier 30 juillet) :

Enfin si on veut s’informer hors des grands chemins médiatiques je conseille à mes lecteurs cette vidéo qui décortique les mensonges répétés de Bruno et Emmanuel réunis : https://www.youtube.com/watch?v=CEqfd2zDsxs&ab_channel=LeFild%27Actu-Officiel