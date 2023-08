Et si les courants marins de l’Atlantique Nord venaient à changer ?

Depuis Copernic et Galilée il est admis que la Terre tourne sur elle-même et qu’elle parcourt un chemin autour du Soleil légèrement elliptique obéissant aux lois de Kepler. Les dogmes extravagants de l’Eglise chrétienne ont donc été balayés par la science. Les progrès techniques modernes ont aussi eu pour conséquence une sorte de désaffection de ce sens du sacré séculaire qui animait l’humanité toute entière y compris les peuples ne croyant pas en un seul dieu mais également en une multitude de divinités. Croire en un être suprême organisateur de l’harmonie de l’univers était rassurant. Cependant ces progrès techniques récents ont détruit cette stabilité apparente des êtres humains. La peur de la mort a resurgi comme la peur de la nature et c’est ce dernier aspect des conséquences du progrès technique qui préoccupe aujourd’hui les peuples. L’homme confiant en sa puissance technique ne peut que constater qu’il est incapable de maîtriser les phénomènes naturels. Il est condamné à les subir.

En ce moment même le typhon Khanun fait du surplace autour de l’île d’Okinawa alors qu’il y a quelques jours les prévisions obtenues par les super-ordinateurs avaient éliminé ce risque. L’homme doit donc se rendre à l’évidence : il est impuissant devant les forces de la nature, il l’a toujours été et il le sera toujours. Réduire les émissions de carbone dans l’espoir de maîtriser l’évolution du climat ou du moins l’infléchir (de manière non significative) relève d’un doux rêve. Disposant d’une puissance accrue des calculateurs les scientifiques imaginent qu’ils peuvent prédire l’avenir et en particulier toutes les catastrophes imaginables. La dernière constatation en date est tellement révélatrice de cette angoisse de l’homme devant son impuissance qu’elle mérite d’être analysée en détail. Deux scientifiques de l’Institut Niels Bohr à l’Université de Copenhague se sont penché sur les variations du gyre de l’Atlantique Nord qui revêt une importance considérable sur le climat de l’Europe occidentale.

L’Atlantique Nord présente la particularité d’être soumis à des marées d’une ampleur unique au monde et d’être parcouru par de forts courants alimentés en surface par les alizées de secteur est qui provoquent une remontée d’énergie thermique depuis le Golfe du Mexique vers le nord-est de cet océan. À ce mouvement tournant (gyre) de grande dimension se superpose un autre système de courant appelé le gyre sub-polaire. Ces systèmes de courants marins sont étudiés à l’aide de bouées dérivantes ou amarrées, de collecte de données par les navires circulant dans ces zones et enfin par les mesures effectuées par les satellites dans les longueurs d’onde infra-rouges. Acceptons les conversions de ces données acquises dans l’infra-rouge car il ne s’agit pas de mesures directes de températures. Ces chercheurs danois se sont donc focalisé sur les signaux faibles accumulés depuis le début du vingtième siècle, c’est-à-dire les variations infimes de l’évolution des températures de surface de l’Atlantique Nord.

Et quelles ont été leurs conclusions ? L’Atlantique Nord s’achemine vers un bouleversement de son régime de courants autour des années 2060 ! Comment ces deux scientifiques, mathématiciens de formation, ont-ils pu déduire de leurs modélisations complexes ce genre de prévision ? Encore une fois ils ont détecté des signaux faibles. Ces signaux ont été quantifiés par les « proxys » de températures relevés depuis les années 1880, températures mesurées manuellement par les navires croisant dans le gyre subarctique et le gyre global de l’Atlantique Nord puis par les boues dérivantes ou amarrées et enfin les relevés par satellite. Une « empreinte » a été ainsi déduite de l’ensemble de ces données :

Cette empreinte (AMOC fingerprint) est définie comme étant la différence entre l’anomalie des températures au sein du gyre sub-arctique (ou sub-polaire, SG) et le double des anomalies de température globales relevées au niveau du gyre de l’Atlantique méridional (GM). Cela paraît quelque peu ésotérique et pourtant les calculs effectués pour interpréter ce résultat que d’aucuns pourraient considérer comme un autre argument cristallisant la terreur d’un collapsus général du climat doit être considéré comme un signal avant-coureur d’un changement du climat. Comme les lecteurs de ce blog l’ont remarqué il me paraît opportun d’insister sur le fait que la planète Terre s’achemine depuis 20000 ans vers un nouvel âge glaciaire, le vrai et non pas un « petit âge glaciaire », celui qui se produit tous les 100000 ans. Une analyse statistique très approfondie de l’empreinte définie plus haut aboutit à un changement profond de l’équilibre entre les deux courants quasi circulaires sub-polaire et méridional vers 2060, la plage d’incertitude étant plutôt large : 2025-2095, ce qui signifie qu’actuellement le climat se trouve dans une période de modification profonde mais progressive génératrice d’instabilité météorologique. Certes cette transition ne sera pas brutale mais elle affectera le climat général de l’Europe occidentale et également de toute la partie est de l’Amérique du nord. Les répercussions sur l’ensemble de la planète ne pourront pas non plus être négligées car l’Atlantique nord est l’un des facteurs globaux prépondérants des variations du climat à l’échelle planétaire. Les lecteurs curieux peuvent consulter l’article paru dans la revue Nature Communications ( https://doi.org/10.1038/s41467-023-39810-w ).

Il est difficile de se forger une opinion au sujet de cet article alarmiste et je laisse les lecteurs de ce blog apprécier le contenu de cette nouvelle approche analytique de l’évolution du système de courants complexe de l’Atlantique Nord. Selon le Docteur Peter Ditlevsen, coauteur de cette étude « le ralentissement de l’AMOC peut avoir des conséquences sérieuses sur le climat de la Terre, par exemple en changeant la distribution de l’énergie thermique et en modifiant ainsi les précipitations au niveau global. L’Europe se refroidira notoirement mais ce refroidissement ne sera pas sévère car la zone intertropicale deviendra plus chaude rendant les conditions de vie encore plus délicates qu’aujourd’hui ». Pourtant la fréquence et l’intensité des cyclones, typhons et autres ouragans, les phénomènes météorologiques les plus violents, est en baisse statistique depuis une quarantaine d’années malgré quelques « atterrissages » dévastateurs qui ont captivé les médias : https://www.zerohedge.com/weather/global-major-hurricane-activity-near-four-decade-lows ).