Vu sur la toile ces derniers jours …

En Europe occidentale c’est le temps des vacances. En musardant sur la toile j’ai été surpris de me voir proposer par Google (Youtube) des vidéos de TF1, LCI, BFM ou encore ARTE. Quelle ne fut pas ma surprise … comme si j’avais été détecté comme poutinolâtre. J’ai effacé l’onglet qui me faisait de telles proposition et supprimé l’historique correspondant au cas où j’aurais déplacé ma souris sur l’un de ces sites par inadvertance. Tout est rentré dans l’ordre. Et j’ai trouvé toutes sortes d’émissions qui m’avaient échappé durant ces six derniers mois. Voici donc le résultat

Climat (articles de Pierre-Antoine Pontoizeau, France-Soir)

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/la-theorie-du-climat-existe-t-elle

https://www.francesoir.fr/tribunes/l-hypothese-du-rechauffement-est-tres-discutable-ilot-de-chaleur-et-axe-de-rotation

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/les-raisonnements-douteux-du-giec-co2-et-effet-de-serre

Didier Raoult : serenpidity

Anne-Cécile Robert : manipulation & mensonges

Tout comprendre sur l’OTAN (il y a 9 mois et 5 mois) et sur la genèse du conflit ukrainien