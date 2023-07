Retour sur le début de la « pandémie coronavirale »

Le 15 juin 2023 j’ai laissé un article sur ce blog qui présentait une chronologie plausible des prémisses de ce qui sera une pandémie mondiale déclarée ainsi par l’OMS au printemps 2020. Pour dissimuler leurs recherches délictueuses relatives aux gains de fonction effectuées à la DARPA (Fort Dietrick en liaison avec l’Université de Caroline du Nord) les Américains ont tout organisé pour accuser la Chine de non respect des normes de sécurité qui doivent être appliquées dans le cadre de l’étude et de la manipulation d’agents pathogènes hautement dangereux pour l’homme. L’insertion de la séquence codant pour le site « furine » dans l’ARN du support génétique du SARS-CoV-2 conduisait à un gain de fonction et le projet de l’armée américaine nécessitait des études complémentaires et avec un gros paquet de dollars les Américains ont financé le personnel du BSL4 de Wuhan spécialisé dans l’étude des coronavirus de chauve-souris. Cela se passait en 2017-2018. Curieusement le laboratoire de la DARPA de Fort Dietrick a cessé toute activité durant cette même période et l’armée américaine a sollicité une série de laboratoires pharmaceutiques afin de mettre au point une thérapie génique à l’aide d’ARN messager pour faire apparaître chez les « vaccinés » avec cet ARN messager une immunité dirigée contre la sous-unité 1 de la protéine de la spicule du virus dans le but de protéger les populations et également et en premier lieu les personnels de l’armée au cas où ce virus se répandrait dans la nature. Ah bon, mais comment ?

Les Américains, rodés dans l’élaboration de coups tordus depuis celui qui fut le facteur déclenchant la guerre hispano-américaine à la fin du dix-neuvième siècle dans le port de La Havane, ont certainement pris soin de garder un peu de virus modifié et de le répandre à Wuhan en octobre 2019 lors des JO militaires afin qu’il se répande rapidement dans le monde entier par l’intermédiaire des athlètes retournant chez eux. Tout cela pour vérifier si ces manipulations de gain de fonction étaient concluantes, d’autant plus que jamais personne n’avait osé se contaminer avec ce « super-virus » indépendamment du fait que les biologistes chinois avaient démontré dès 2004 que l’hydroxychloroquine pouvait être efficace pour se protéger contre les coronavirus après les épisodes SRAS et MERS. Il existait en effet un traitement précoce pour combattre ce virus. Pour se disculper il suffisait alors pour les Américains d’accuser les biologistes du BSL4 de Wuhan de négligence, aussi simple que cela.

Mes lecteurs savent que je suis un peu complotiste mais je maintiens mon hypothèse qui à défaut de pouvoir être vérifiée est tout à fait cohérente et apporte de l’eau au moulin de la lutte entre la Chine et les USA pour la place de leader économique mondial. Tous les arguments pour ternir l’image de Pékin sont donc accueillis chaleureusement et s’il le faut les Américains en créent de toute pièce. Je ne peux donc pas approuver la thèse défendue par les interlocuteurs de Frédéric Taddeï (lien ci-dessous). Taddeï avec ses invités (Brice Perrier, Simon Waine-Hobson de Pasteur, …)

Le sénateur américain Rand Paul ajoute une couche à cette incertitude relative à l’origine du SARS-CoV-2 et l’attitude Fauci laisse planer de sérieux doutes. Voici une traduction de l’article paru sur le site Summit News et repris par ZeroHedge ce 24 juillet 2023 ( https://www.zerohedge.com/political/watch-rand-paul-slams-virologists-who-warned-shit-show-if-covid-lab-leak-theory-wasnt ). Pour les illustrations de cet article et la vidéo qui l’accompagne suivez le lien ci-dessus.Dans cette vidéo Rand Paul dénonce les virologues qui ont mis en garde contre la théorie de la fuite en laboratoire de la COVID-19. C’est « tellement documenté qu’ils nous mentaient ». Dans une entrevue accordée lundi, le sénateur Rand Paul s’en est pris à plusieurs virologues qui, semble-t-il, étaient d’accord pour dire que la recherche de preuves concernant une fuite dans un laboratoire de Wuhan causerait des problèmes avec la Chine et qu’il valait mieux écarter cette notion du revers de la main.

« Cela n’a jamais été une question de science. C’était une question d’argent », a insisté Ron Paul. Le sénateur a ajouté : « Suivez la piste de l’argent, et vous voyez des millions de dollars changer de mains au cours des premiers mois de 2020 avec les gens qui sont venus et qui ont dit « rien à voir avec ce qui aurait pu se passer au laboratoire ». La semaine dernière [deuxième semaine de juillet], au cours d’une audience du Comité de surveillance de la Chambre, un rapport contenant des messages de 2020 a été présenté par le virologue britannique Andrew Rambaut et les Drs Kristian Andersen, Edward Holmes et Robert Garry. Rambaut a écrit ceci : «Compte tenu de la création de troubles qui se produirait si quelqu’un accusait sérieusement les Chinois d’avoir même relâché accidentellement [le virus], j’ai l’impression que nous devrions dire qu’étant donné qu’il n’y a aucune preuve d’un virus spécifiquement conçu, nous ne pouvons pas faire de distinction entre l’évolution naturelle et l’évasion, alors nous nous contentons de l’attribuer au processus naturel. »

Se référant au Dr Andersen, Paul a noté : « Un virologue principal qui dit que c’est de la théorie du complot et de la folie de dire qu’il est survenu d’un laboratoire. Il dit en privé qu’il ne s’agit pas d’une théorie du complot. Ce n’est pas une théorie marginale. Selon toute vraisemblance, cela aurait pu venir du laboratoire. Mais ils sont en public, ils publient un article qu’Anthony Fauci commande ». En effet, comme nous l’avons souligné, Andersen a fait une volte-face après avoir été contacté par Antony Fauci. « Aucun d’entre eux ne croit savoir avec certitude que ce n’est pas le cas, mais ils pensaient que cela nuirait au commerce de la science et nuirait à nos relations avec la Chine si on apprenait que cela venait d’un laboratoire en Chine », a souligné Ron Paul. Le sénateur a ajouté qu’il n’y a jamais eu de camouflage dans lequel il « était tellement documenté qu’ils nous mentaient ». Par ailleurs pendant l’entrevue, Paul a fait le point sur un mystérieux incendie qui a pratiquement détruit son bureau principal au Sénat du Kentucky la semaine dernière.

Note. Les évidences commencent à s’accumuler pour considérer que cette affaire de virus, modifié en laboratoire par l’introduction d’une séquence de nucléotides dont deux codons arginine ne sont jamais rencontrés dans les centaines de séquences de coronavirus disponibles dans les banques de données, n’a jamais été abordée avec le recul nécessaire, ce que n’ose pas faire Ron Paul. Ce virus a « fuité » d’une manière ou d’une autre dans la ville de Wuhan entre août et décembre 2019. les autorités sanitaires chinoises n’ont pas répertorié avec précision les premiers cas de pneumopathies apparues durant cette période dans cette immense ville. Et ceci s’explique aisément par le fait qu’il s’agissait d’une maladie virale nouvelle, une pneumopathie jamais décrite dans la littérature médicale. On ne connaîtra jamais le « patient zéro » ni les évènements qui ont favorisé la diffusion de ce virus. Comme le revendique le sénateur Ron Paul s’il y avait eu préméditation expliquant les mouvements financiers troublants au cours des premiers mois de 2020 alors des initiés savaient que la fuite du virus à Wuhan était un coup monté par les Américains pour ternir l’image des biologistes du BSL4 de Wuhan et dissimuler par la même occasion les agissements troubles d’Antony Fauci. Cette affaire est tellement complexe qu’espérer un éclaircissement est illusoire. Personnellement je maintiens mon opinion car la chronologie de tous ces évènements est particulièrement troublante. Autres liens à ce sujet y compris sur ce blog :

