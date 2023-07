Sars-CoV-2, gain de fonction, BSL4 de Wuhan et Antony Fauci : l’étau se resserre …

(Les astérisques * se rapportent aux liens cités dans l’article original)

L’administration Biden a suspendu le financement fédéral au Wuhan Institute of Virology (WIV) car le laboratoire n’a pas fourni de documents sur les mesures de sécurité et de sûreté, selon une note du département américain de la Santé et des Services humains (HHS) (non disponible sur le site Web de l’agence) obtenu par Bloomberg News *.

L’arrêt de ce financement fait suite à des fuites de courriels et de conversations sur Slack * dans lesquelles le Dr Anthony Fauci a admis que les National Institutes of Health (NIH) ont financé des recherches dangereuses sur le gain de fonction au WIV, bien qu’il ait déjà nié cela dans un témoignage au Sénat *.

La correspondance qui a fait l’objet de la fuite a également révélé que Fauci s’était acoquiné avec les auteurs de « L’origine proximale du SRAS-CoV-2 » (« Proximal Origin ») *, un article scientifique qui concluait que le SRAS-CoV-2 n’était « pas un concept de laboratoire ou un virus délibérément manipulé ».

Un porte-parole de HHS a dit à CNN que la suspension du financement * « vise à faire en sorte que WIV ne reçoive pas un seul autre dollar de financement fédéral. Le déménagement a été entrepris parce que WIV n’a pas fourni de documentation sur la recherche de WIV demandée par les NIH en raison de préoccupations selon lesquelles WIV violait les protocoles de biosécurité des NIH ».

Le cardiologue Peter McCullough * a déclaré à The Defender : « L’administration Biden semble faire de la démagogie et n’est pas sincère lorsqu’il s’agit de mettre fin à la recherche sur le coronavirus chez les chauves-souris ». Par exemple, en novembre 2021, le National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), qui relève du NIH, a accordé une subvention à Peter Daszak, Ph.D. *, et à EcoHealth Alliance * pour mener des recherches sur le coronavirus de la chauve-souris en collaboration avec l’Université Duke à Singapour.

« Daszak fait partie d’un complexe biopharmaceutique et aspire à développer un portefeuille de souches de coronavirus de chauves-souris en tant que menaces biologiques potentielles associées à des contre-mesures, notamment des vaccins, des anticorps monoclonaux et des produits thérapeutiques », a déclaré M. McCullough. « La menace biologique et l’industrie de la défense financées par les agences américaines sont très dangereuses et mettent le monde en danger pour une autre pandémie. »

Le biologiste moléculaire de l’Université Rutgers Richard Ebright, Ph.D. *, un critique de longue date de la recherche sur le gain de fonction *, a déclaré à propos de la décision de l’administration Biden « c’est un pas en avant vers la reconnaissance du fait que la COVID-19 provient probablement de la recherche sur le gain de fonction financée par les États-Unis à WIV et vers la prise de mesures pour prévenir une future pandémie générée par les laboratoires. » Cependant, a t il dit, l’étape demeure « insuffisante ». « EcoHealth Alliance, le collaborateur et l’entrepreneur de WIV et le financement nécessaire à la recherche irresponsable qui a probablement causé la COVID-19, reçoit plus de 58 millions de dollars en subventions et contrats du gouvernement américain », a déclaré M. Ebright. « Mais l’administration Biden n’a pas suspendu EcoHealth de recevoir un financement gouvernemental ni recommandé que EcoHealth soit radié de l’aide gouvernementale. »

Ebright a également critiqué l’administration Biden pour ne pas avoir tenu Fauci et le Dr. Francis Collins responsables du financement de la recherche sur le gain de fonction à WIV en violation d’un moratoire fédéral (2014-2106) et en violation de l’exigence de HHS-évaluation des risques et des avantages en 2017-2019, puis « mentir à ce sujet ». Selon M. Ebright, M. Biden « n’a pas avancé, ne serait-ce que d’un pouce, vers l’interdiction de la recherche axée sur le gain de fonction et le renforcement de la surveillance de la biosécurité par le gouvernement américain ».

Le NIAID de Fauci était le principal émetteur de subventions du NIH au laboratoire de Wuhan

Selon Bloomberg News, le WIV a reçu plus de 1,4 million de dollars en subventions fédérales, y compris sous forme de sous-subventions du NIH, depuis 2014. Cela comprenait 826277 $ au WIV pour la recherche controversée sur le coronavirus de la chauve-souris par le NIAID, qui, jusqu’en décembre 2022, était dirigé par Fauci. Les dossiers des NIH ont révélé une « enquête » du FBI sur ce travail et une préoccupation de la part du NIAID au sujet de la recherche sur le gain de fonction au WIV en 2016. Le NIAID a accordé neuf subventions liées à la Chine à EcoHealth Alliance * pour la recherche sur l’émergence du coronavirus chez les chauves-souris et a été le principal émetteur de subventions du NIH au laboratoire de Wuhan. Les dossiers des NIH comprennent également un courriel du vice-directeur du WIV demandant à un représentant des NIH de l’aider à trouver des désinfectants pour la décontamination des combinaisons étanches et des surfaces intérieures.

Francis Boyle, J.D., Ph.D., un expert en armes biologiques et professeur de droit international à l’Université de l’Illinois qui a rédigé la Biological Weapons Anti-Terrorism Act de 1989 *, a déclaré à The Defender : « Le Wuhan BSL4 [laboratoire de biosécurité de niveau 4] est le Fort Detrick en Chine *. Aucun organisme du gouvernement des États-Unis n’aurait dû financer une activité là-bas pour quelque raison que ce soit. « Il s’agit d’un lieu de rencontre nixonien classique limité par l’administration Biden. La COVID-19 est une arme de guerre biologique offensive ayant des propriétés de gain de fonction qui a fui du Wuhan BSL4 qui a été développé en collaboration avec l’Université de Caroline du Nord dabs son BSL3 BSL3 ». « Ce projet n’aurait jamais dû être financé par le NIAID, le NIH et l’USAID [Agence des États-Unis pour le développement international] en premier lieu », a déclaré M. Boyle, ajoutant qu’« il ne devrait pas y avoir de coopération » entre les agences gouvernementales américaines, les institutions scientifiques et éducatives, entreprises et nationaux avec des « biowarriors chinois au Wuhan BSL4 ».

De telles alliances ne serviraient qu’à fournir à la Chine « des instruments de guerre biologique encore plus mortels que la COVID-19 », comme une « arme biologique de gain de fonction/SRMO [syndrome respiratoire du Moyen-Orient] avec un taux de létalité de plus de 33 %. » Le fondateur et président de Children’s Health Defense Robert F. Kennedy Jr. a écrit un livre

sur le rôle du gouvernement des États-Unis dans le financement et la dissimulation de preuves de la recherche axée sur le gain de fonction au WIV *. Liens par ordre d’apparition dans le textes signalés par un *.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-07-18/us-suspends-wuhan-institute-funds-over-covid-stonewalling#xj4y7vzkg

https://edition.cnn.com/2023/07/18/politics/biden-admin-suspends-wuhan-lab-funding/index.html

https://www.petermcculloughmd.com

https://www.waksman.rutgers.edu/ebright/people/dr-richard-h-ebright

https://www.congress.gov/bill/101st-congress/senate-bill/993/text

Source : https://childrenshealthdefense.org/ , écrit par Monica Dutcher