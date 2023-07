La controverse de l’effet du CO2 sur l’évolution du climat

Il est maintenant « admis » que le CO2 (gaz carbonique) d’origine humaine de par les activités des quelques 8 milliards d’êtres humains peuplant la planète présente un effet sur le climat. Admis est un mot décrivant la propagande permanente relative au « réchauffement climatique », expression elle-même dénuée de sens logique car le substantif « climatique » ne revêt aucun signification logique dans la mesure où le climat n’est pas une entité vivante mais un phénomène général dont l’évolution sur de longues périodes de temps est soumise à la mécanique céleste. Sur des périodes courtes, de l’ordre d’un demi-siècle ou de plusieurs millénaires des fluctuations ponctuelles ou de courtes tendances vers des conditions plus chaudes ou plus froides ont toujours été observées depuis 5000 ans, c’est-à-dire depuis que l’homme est capable de noter par exemple l’évolution du prix des céréales et cela remonte à l’empire sumérien. Ce facteur économique est en effet le reflet direct des rendements de l’agriculture céréalière qui dépend étroitement de la pluviométrie et de la température. L’évolution de la végétation arborée est également un marqueur de l’évolution du climat comme cela a été bien démontré dans les Alpes européennes avec des restes d’arbres de haute tige à des altitudes occupées par des glaciers à l’époque contemporaine.

La tendance des climatologues à raisonner sur des moyennes de températures, une aberration scientifique, a ouvert la voie à des multitudes de manipulations numériques dans le seul but d’alimenter ce qui est devenu une sorte de dogme : le réchauffement du climat actuel depuis le début de l’ère industrielle. Cependant ces partisans du réchauffement du climat oublient que l’humanité a connu des périodes fastes depuis la fin de la dernière grande glaciation à la fin du Dryas récent. L’optimum du climat de l’Holocène dura plusieurs milliers d’années, il fut suivi par deux optima, minoen puis romain et cette période fut suivie par l’âge sombre du quatrième au neuvième siècle de l’ère présente provoquant la chute de l’empire romain débordé par des invasions provenant de la proche Asie car des peuples cherchaient des contrées plus « vivables » en raisons des rigueurs du climat qu’ils fuyaient. Cette période sombre fut suivie par trois siècles d’opulence qui sont appelés l’optimum médiéval. En quelques dizaines d’années la population européenne connut une croissance jamais vécue auparavant, les récoltes étaient abondantes et l’Europe occidentale vit des cathédrales s’ériger un peu de partout. Dans le même temps la Chine était le pays le plus puissant à l’autre extrémité du continent eurasiatique dans lequel émergeaient toutes sortes d’inventions à caractère industriel. Cette période prospère fut alors suivie de ce qu’il est commun d’appeler le « petit âge glaciaire » durant lequel l’Europe entière fut ravagée par des conflits armés et des famines à répétion. Il est vrai que l’agressivité des êtres humains entre eux a toujours existé mais elle fut exacerbée durant cette période de rigueur du climat. Depuis la fin de cet âge glaciaire le climat connait une nouvelle tendance faste et c’est très récent, à peine plus d’un siècle.

Les facteurs induisant ces évolutions sont encore mal connus et ouvrent la voie à toutes sortes de spéculations et l’une d’entre elles est le rôle que pourrait jouer le gaz carbonique atmosphérique. Depuis 1920 c’est-à-dire un siècle après le début de l’ère industrielle les conditions climatiques continuent de fluctuer sur des intervalles difficiles à entrevoir mais la minutie des observations météorologiques permet de déconstruire le dogme de l’effet du gaz carbonique sur l’évolution du climat en n’effectuant non pas des moyennes de températures mais en compilant le nombre de jours chaque année durant lesquels la température maximale a été observée. Et le résultat est tout à fait clair :

La courbe rouge est la moyenne du nombre de stations météorologiques ayant noté a température mentionnée dans cette illustration et on pas une moyenne des températures lissée par incréments de dix années. À l’évidence il est impossible d’établir une corrélation entre cette courbe en rouge et l’évolution de la teneur en gaz carbonique atmosphérique. Le gaz carbonique présent dans l’atmosphère n’influe pas sur ce nombre de jours, ici dont la température relevée par les stations météorologiques américaines a été supérieure à 32 degrés centigrades (90 °F). Si quelqu’un tente de contester ce résultat qu’il fournisse des arguments solides et non pas des arguments idéologiques ou politiques … Source : https://realclimatescience.com