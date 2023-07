Vu sur la toile ce jour (22 juillet 2023, date de Polynésie française)

Asselineau (révélations sur JP II agent américain)

Et aussi cet exposé que j’ai été incapable d’identifier

Christelle Néant sur RT. Je regarde tous les reportages de cette courageuse journaliste depuis que son site Donbass Insider a été créé il y a maintenant près de 5 ans : du journalisme réel sur le terrain. Elle a été reçue par le Président Poutine au Kremlin il y a quelques jours. Un exemple que devraient suivre les « journaleux béni-oui-oui » français qui se limitent dans leurs analyses à reprendre la propagande gouvernementale elle-même sous les ordres de Washington. Tout est dit en quelques lignes. Dès 2014 je me suis intéressé aux évènements d’Ukraine et j’ai laissé des articles au sujet du MH17 sur ce blog dont des analyses détaillées de l’incohérence de la mise en cause de la Russie dans cet incident.

https://francais.rt.com/international/106386-francaise-christelle-neant-vladimir-poutine et aussi https://crowdbunker.com/v/2cqSoqUBrS

François Sureau académicien à propos de Max Gallo. Dans l’auditoire il est intéressant de remarquer la présence de François Fillon et la première dame de France :