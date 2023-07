Si j’avais presque 50 ans de moins et que je m’attaquais aujourd’hui au sujet de thèse de doctorat d’Etat ès sciences physiques dont je fus déclaré titulaire en 1976 je ne retrouverais certainement pas les mêmes résultats. Brièvement il s’agissait de reconstituer à l’aide de nanoparticules lipidiques en double couche le système de transport de l’acide glutamique existant dans les mitochondries de muscle cardiaque de porc. Les techniques d’investigation de l’époque paraissent antédiluviennes pour un biologiste d’aujourd’hui malgré une approche très diversifiée faisant appel à ce qu’il y avait de mieux à l’époque : techniques immunologiques, spectrophotométrie différentielle à double longueur d’onde dans l’ultra-violet, ultra-centrifugation, utilisation de radio-isotope pour mesurer le volume des nanoparticules, analyse des protéines par les diverses techniques disponibles … toutes ces techniques existent toujours mais elle sont de moins en moins utilisées car elles seraient trop couteuses à mettre en œuvre. Mon imagination permettrait d’aborder ce problème avec la mise en œuvre de la biologie moléculaire moderne en utilisant un modèle plus simple comme par exemple des levures qu’il est possible de modifier génétiquement en modulant l’expression du ou des gènes impliqués dans ce processus de transport du glutamate et d’étudier directement, par différence, la fonction du produit de ces gènes point par point. Le complexe protéique impliqué dans ce processus serait alors identifié par étapes successives et par modélisation moléculaire on obtiendrait alors un résultat satisfaisant mais certainement encore incomplet. Les résultats scientifiques ne sont donc jamais définitifs.

Il m’est venu à l’esprit pour illustrer l’exposé d’Idriss Aberkane au sujet de cette affirmation qu’une discipline scientifique est définitive, qu’elle ne peut plus évoluer car il existe un « consensus » en ayant décidé ainsi, il s’agit du long cheminement de la détermination de la constante cosmologique conjointement avec celle de la constante dite de Hubble que je vais tenter d’exposer en une prose compréhensible pour un non-initié comme votre serviteur. Aberkane considère que la seule science qui peut être définitive dans certains de ses domaines mais pas tous est la science mathématique. Les postulats d’Euclide par exemple n’ont jamais été remis en cause alors qu’ils ont été exposé par ce mathématicien 300 ans avant l’ère commune et il sont toujours partie intégrante de la géométrie malgré l’apparition de la géométrie non-euclidienne qui n’est qu’un outil mathématique pour comprendre entre autres phénomènes physiques la relativité générale. Les mathématiques sont une trousse à outils pour les physiciens si on peut utiliser cette métaphore un peu simpliste proche de la réalité.

Les deux préoccupations actuelles mises en avant par l’opinion télécommandée par des informations exposées par les média de grand chemin relèvent du caractère définitif de la science du climat qui n’est plus contestable : on s’achemine vers un réchauffement torride inévitable et c’est ainsi. La médecine a fait un très grand pas vers la protection de chacun à l’aide de la nouvelle technologie de la protection immunologique induite par l’injection de messages génétiques constitués d’acide ribonucléique remplaçant les anciennes et antédiluviennes techniques mises au point par des fous dangereux comme Jonas Salk, Calmette et Guérin et pire encore Pasteur qui ne savaient pas ce qu’ils faisaient en osant préconiser des mélanges immondes tels que l’adjuvant de Freund, une bouillie horrible faite avec n’importe quoi contrairement à ce que les laboratoires pharmaceutiques sont capables de produire : des molécules synthétiques dûment contrôlées et inoffensives. La médecine qui n’est pas une science au sens propre du terme est pourtant considérée comme telle et elle est définitive, « settled », la mise en œuvre des thérapeutiques géniques à ARN messager seront généralisées.

Venons-en donc à la constante cosmologique. Sans entrer dans les détails l’astronome Edwin Hubble observa au cours des années 1920 avec le plus grand télescope disponible à l’époque, celui du Mont Wilson, que les galaxies lointaines émettait une lumière décalée vers le rouge. Il en déduisit une constante liant la distance entre l’observateur et ces galaxies proportionnelle à ce décalage vers le rouge des photons aussi appelé effet Doppler bien connu pour les ondes sonores. L’âge de l’Univers fut donc estimé alors à 14,4 milliards d’années en utilisant cette constante dite de Hubble malgré le fait qu’il existait une très profonde incertitude quant à la valeur de cette constante. La constante de Hubble est une vitesse exprimée en km/s par méga-parsec (Mpc) et l’inverse de cette constante donne une idée de l’âge de l’univers (Wikipedia) :

On s’accorde donc sur cet âge de l’Univers, et pourtant tout vient d’être remis en cause à la suite des premières observation du télescope James Webb qui fonctionne précisément dans les gammes de fréquences de la lumière infra-rouge, une approche technique convenant beaucoup mieux à la compréhension de l’Univers. Or ces premières observations viennent de remettre en question la formulation de l’expansion de l’Univers telle qu’elle a été initiée par Hubble. En effet si les sources lumineuses se trouvaient au delà de cette limite de Hubble, le temps de Hubble tel que défini par l’équation ci-dessus, alors les photons émis ne sont plus observables car ils ont perdu trop d’énergie au cours de leur très long parcours jusqu’à l’observateur. L’énergie du photon est proportionnelle à sa fréquence et au delà d’une limite que tente de repousser le télescope James Webb ces photons ne peuvent plus être observés après ces quelques 14,4 milliards d’années-lumière parcourues.

Cette remarque me rappelle la question que j’avais posé à un astrophysicien lors d’un colloque pluridisciplinaire se déroulant dans le tout nouvel aéroport de Lyon. Ma question fut la suivante : « où se trouve aujourd’hui ces objets lumineux alors qu’ils s’éloignaient il y a 12 milliards d’années et que la lumière que nous percevons aujourd’hui n’est que l’image des confins de l’Univers tels qu’il était il y a si longtemps ? Pas de réponse car elle remet en cause cette sorte de confort intellectuel des astrophysiciens qui leur interdit de revoir toute la théorie mise au point depuis la découverte de Hubble, le « Bing-Bang », le fond cosmologique diffus, la matière noire, l’énergie noire, des morceaux de théorie qui prouvent bien que l’astrophysique se cherche toujours.

Par conséquent l’Univers peut être illimité mais il n’existe pas de techniques d’observations susceptibles d’infirmer ou de confirmer cette hypothèse. La communauté des astrophysiciens devra probablement revoir sa copie. En effet si cette suggestion d’une perte d’énergie des photons est confirmée, les premières évidences le suggère, alors le décalage vers le rouge observé par Edwin Hubble est explicable autrement que par l’expansion de l’Univers puisque ces photons perdant de l’énergie font que le décalage vers le rouge est parfaitement explicable.

D’ailleurs cette expansion de l’Univers est conforme à la nature infinie de ce dernier. En conclusion l’astrophysique n’est certainement pas une science « settled », consensuelle et définitive, comme le climat, la biologie ou encore la physique des particules subatomiques, la découverte du bozon vectoriel de Higgs l’a bien confirmé ! L’identification de la provenance du seul neutrino détecté dans le « Ice Cube » jusqu’à plus ample informé provenait d’un « blazar », un monstrueux trou noir situé à seulement 4 milliards d’années-lumière de la Terre (lien ci-dessous) mais pourra-t-on détecter un jour des neutrinos qui sont des particules et non des ondes électromagnétiques provenant des confins de l’Univers ? Rien ne permet de l’affirmer si ces particules perdent leur énergie au cours de leur long trajet dans l’espace.

Donc rien n’indique qu’on va tous rôtir comme des toasts, rien n’indique que la biologie moderne va permettre d’améliorer la santé de l’humanité, rien n’indique que la biodiversité est irréversiblement détruite car la résilience de la nature est là pour nous le rappeler et tout indique par contre que nous sommes mortels, la science biologique (non définitive) ne pourra jamais pallier à ce caractère mortel de l’être humain … C’est bien le seul point de la science biologique qui est consensuel !

Note. Un méga-parsec est égal à 3,26 millions d’années-lumière, soit 3×1022 mètres et la valeur de la constante de Hubble est maintenant considérée comme égale 67,8 km/seconde. Liens : https://jacqueshenry.wordpress.com/2018/10/07/nouvelles-du-ciel/ et