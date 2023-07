DES GENS ORDINAIRES PAR MILLIONS

Une conversation sur la politique américaine actuelle avec Thomas Frank SEYMOUR HERSH 19 juillet 2023

Déjeuner avec Tom Frank est une expérience totalement américaine. C’est un fier natif du Kansas mais loin d’être un paysan : il a obtenu son doctorat de l’Université de Chicago et a écrit une série de livres influents. Il aime les gens, la nourriture, et le dire comme il est. Il taquine le serveur, parle d’une salade saine, et puis commande un sandwich trop gonflé qu’il se noie comme il dissèque le monde politique américain de plus en plus fou. Il n’est pas seulement un gars qui se trouve être brillant, sans prétention et qui a choisi de se concentrer sur la politique américaine avec beaucoup de plaisir. Il est un prophète politique qui il ya deux décennies a vu ce que les autres ne pouvaient pas entrevoir et publié « What’s the Matter with Kansas ? » , un best-seller qui raconte comment et pourquoi les gens de la classe ouvrière du Kansas, autrefois progressistes radicaux, sont allés de plus en plus à droite ces dernières années. C’était un livre profond qui a beaucoup parlé de nos difficultés politiques actuelles.

En 2016, le gentil Frank a mis un couteau dans le coeur de l’establishment démocrate dans « Listen, Liberal », un récit dévastateur des échecs du parti. En 2020, il a élargi sa toile pour raconter l’histoire du populisme aux États-Unis et de son échec à s’emparer des institutions de la nation, présentée comme une critique de ses ennemis, dans « The People, No : A Brief History of Anti-Populism ». Son message est plus pertinent que jamais, alors que nous et le monde faisons face à un avenir immédiat des plus incertains. Nous nous y sommes mis au déjeuner il y a quelques semaines et il a accepté de répondre à mes questions dans une version révisée présentée ici [Il s’agit d’une introduction écrite par Seymour Hersh]

SEYMOUR HERSH : Comment sommes-nous arrivés à la ligne de faille politique qui nous a donné un Donald Trump? Quand tout a-t-il commencé?

THOMAS FRANK : J’ai parfois l’impression que c’est l’histoire de ma vie, parce que tout a commencé peu après ma naissance en 1965, à l’époque du Vietnam. En l’espace de quelques années, les « guerres de culture » commencèrent et le vieux consensus libéral s’éclipsa. Il est important de se rappeler deux faits à ce sujet : Premièrement, chaque bataille dans les guerres culturelles nous a été présentée au fil des ans comme une sorte de guerre de classe de substitution, comme un soulèvement des gens ordinaires avec leurs humbles valeurs, contre l’élite de haut niveau.

L’autre fait est que, en même temps que les républicains perfectionnaient la formule culture-guerre, les démocrates annonçaient qu’ils ne voulaient plus être le parti des ouvriers. Ils l’ont dit plus ou moins ouvertement au début des années 1970. Ils ont imaginé une conscription plus idéaliste et plus noble sous la forme de jeunes qui quittent les campus universitaires en plus de l’élite des cols blancs éclairés. En d’autres termes, les démocrates abandonnaient le vieux programme de la classe ouvrière au moment même où les républicains de Nixon cherchaient comment atteindre ces électeurs.

Mettez ces deux stratégies en vigueur pendant cinquante ans avec de légers changements évolutifs (les néo-démocrates ! La guerre de Noël !), traînez la nation à travers divers désastres pour les travailleurs et les victoires sans fin pour l’élite en col blanc, et vous obtenez la politique que nous avons aujourd’hui.

SH : Et pourquoi continue-t-elle, malgré l’horreur constitutionnelle du 6 janvier 2021 ?

TF : Si la question est, pourquoi le public ne se soucie pas plus de cet événement terrible, je ne connais pas vraiment la réponse. Je suis stupéfait que Donald Trump soit toujours en politique après toutes les blessures qu’il s’est infligées à lui-même et au monde. Je soupçonne que le public ne s’en soucie pas davantage parce qu’il a appris à se méfier des médias d’information et parce que le battement constant du tambour du 6 janvier ressemble beaucoup à leur battement constant du tambour « Russiagate » avant cela. C’est le problème du loup qui crie, et ensuite que faites-vous quand le loup se montre ?

Mais la question plus vaste : pourquoi la politique à l’envers des 50 dernières années se poursuit-elle ?, est assez facile à répondre. Il continue parce qu’il fonctionne pour les deux côtés. Les démocrates habitent maintenant un monde où ils sont des superstars morales, des gens d’une bonté incroyablement exaltée. Les médias sont alignés sur eux comme jamais auparavant, tout comme les industries du savoir les plus puissantes, le milieu universitaire et les établissements de sécurité nationale. Tout comme, de plus en plus, les quartiers riches et très instruits de ce pays. Les démocrates sont maintenant souvent en concurrence avec les républicains en termes de collecte de fonds, parfois devançant le GOP, ce qui est nouveau et enivrant pour eux.

Que se passerait-il si les démocrates n’étaient plus le parti clairement dominant, comme ils l’étaient entre 1930 et 1994 ? Et si leurs grandes victoires sont remportées par les plus petites marges, toutes ces flatteries constantes, toutes ces contributions, tout cet argent, ces choses se sentent bien. Les républicains, quant à eux, sont également à l’aise avec leur position, avec leurs griefs moraux sans fin sur la culture et la société américaine moderne. Ils n’ont pas perdu tous leurs grands bailleurs de fonds, malgré les pitreries de Trump, et en 2016 ils ont appris comment gagner une course présidentielle dans un pays où beaucoup de penseurs politiques pensaient qu’ils, le GOP, seraient bientôt éteints en raison du changement démographique.

Et sous tout cela, l’économie continue à aller dans la même direction depuis la fin des années 1970. De plus en plus d’inégalités, le paradis sur terre pour les riches et les très instruits, plus la destruction de pratiquement tous les endroits qui ne sont pas une redoute de classe créative, et maintenant l’espérance de vie américaine elle-même va à l’inverse. C’est une formule de rupture sociale, pas de politique saine.

SH : Un Trump ou quelqu’un comme lui était-il inévitable ? D’autres candidats semblent reproduire son style à différents degrés dans la campagne de 2024.

TF : Tout d’abord, considérez ce qui rend le Trumpisme différent du jeu culture-guerre auquel les républicains jouent depuis des décennies. Une partie de cela est sa vulgarité accrue, son fanatisme scandaleux, son mépris enflammé pour les initiés, son hyper-masculinité absurde, mais ceux-ci étaient toujours présents avant sous une forme moindre. Ce qui distingue vraiment Trump, c’est qu’il a volé certaines positions libérales traditionnelles, sur le commerce et la guerre, par exemple, pour faire son appel aux électeurs blancs de la classe ouvrière beaucoup plus convaincant. Le succès de Trump a été rendu possible par la trahison démocratique de ces mêmes électeurs. Chaque fois qu’un démocrate se présentait devant un public de travailleurs industriels et leur disait qu’ils devaient obtenir un diplôme universitaire ou apprendre à coder, ils apportaient cette merde. Et tandis que Biden a travaillé dur pour repositionner les démocrates avec son personnage de classe moyenne, je doute que ce sera suffisant. Donc, oui, le Trumpisme va continuer. Vous en verrez de plus en plus dans les années à venir. L’ancien Parti républicain ne reviendra pas.

SH : Quel candidat ou président dans l’histoire récente était le plus responsable de ce virage ?

TF : Je pense que Bill Clinton était la figure centrale de notre époque. Avant qu’il n’arrive, les réformes basées sur le marché du Reaganisme étaient controversées; après Clinton, ils ont été acceptés la sagesse de consensus. Clinton était le chef du groupe qui a promis de mettre fin à la politique Rooseveltiènne à l’ancienne des démocrates, qui espérait faire des démocrates un parti de gagnants en col blanc, et il a réellement tiré cette révolution. Il a complété le programme de Reagan d’une manière que les républicains n’auraient pas pu imaginer : signer des accords commerciaux, déréglementer Wall Street, équilibrer le budget, le projet de loi de 1994 sur la criminalité, la réforme de l’aide sociale. Il a failli privatiser partiellement la sécurité sociale, lui aussi. Il a failli le faire. Il a refait notre parti de gauche (tel qu’il est) de sorte qu’il n’était plus vraiment identifié avec les fortunes économiques des travailleurs. Au lieu de cela, il s’agissait de gagnants de classe professionnelle très instruits, des gens dont la bonne fortune le Parti démocratique « clintonisé » maintenant considéré comme un reflet de leur mérite. Maintenant, il était possible pour le Parti démocrate de rejoindre Wall Street, Silicon Valley, et ainsi de suite. Bien qu’il y ait eu des signes de ce changement avant Clinton, il l’a réellement fait, et son succès perçu en tant que président l’a alors rendu permanent. C’était quelque chose de relativement nouveau pour un parti de gauche dans le monde industrialisé, et il a été rapidement adopté par d’autres partis de gauche dans d’autres pays, notamment le « New Labour » au Royaume-Uni. Malheureusement, cette stratégie n’a pas grand-chose à offrir à ceux qui étaient les principaux électeurs du Parti démocrate, si ce n’est des réprimandes. Cela suppose simplement qu’ils n’ont nulle part où aller, comme l’ont montré les années 90.

SH : N’y a-t-il pas de courbe d’apprentissage politique ?

TF : Écoutez, j’écris sur ces choses depuis le début des années 2000, avec peu d’effet. Ce n’est pas parce que je me trompe, tout le monde sait que les républicains utilisent la rhétorique ouvrière et que les démocrates s’identifient à l’élite professionnelle des cols blancs. Ces choses peuvent être désagréables à considérer, mais elles sont indéniablement vraies. Les preuves sont abondantes et accablantes. Des arguments comme ceux-ci n’ont aucun effet parce que la politique n’est pas l’apprentissage du livre. C’est un choc de grandes forces, c’est l’industrie et le travail, ce sont les personnalités et les mouvements sociaux, et c’est l’argent, bien sûr. Je ne veux pas être trop pessimiste à ce sujet, mais je pense parfois que les seules leçons qui sont apprises de nos jours sont celles qui flattent les joueurs puissants impliqués. C’est un problème structurel avec notre politique, et vous ne pouvez pas vraiment blâmer les politiciens eux-mêmes. Ce sont des gens si gentils ! Des gens sympathiques flottant agréablement le long d’une rivière d’histoire dont les courants ne comprennent pas et ne veulent pas comprendre.

SH : Une tierce partie viable pourrait être un correctif, peu importe son mauvais rendement au début. Pourquoi une tierce partie n’est-elle pas apparue ?

TF : Permettez-moi de dire d’emblée que j’aimerais que nous ayons un système politique plus fluide et plus réactif, qui permette l’émergence d’un troisième parti. Avoir une autre option que les républicains et les démocrates serait une chose fantastique dans la situation dans laquelle nous sommes actuellement. Cela aiderait, entre autres, à ramener les deux principaux partis à la raison. Cependant, il n’y a pas eu de troisième parti national vraiment compétitif depuis les populistes des années 1890. Les populistes, qui étaient un parti paysan-ouvrier de gauche, ont effrayé leur époque, et par la suite toutes sortes de mesures ont été prises pour faire en sorte que quelque chose comme ça ne se reproduise plus. Il y a donc maintenant toutes sortes d’obstacles structurels à la participation d’un troisième parti politique, comme les lois contre le vote sur la fusion. Oui, nous avons vu des partis tiers au niveau de l’État et aussi des candidats à la présidence comme Ross Perot ou Ralph Nader. Mais construire une vraie force politique tierce est effectivement impossible aujourd’hui. Et je dis cela en tant que gars qui est extrêmement sentimental au sujet des populistes des années 1890. (Construire un mouvement social est différent. C’est éminemment possible). Ce que cela signifie, c’est que les réformateurs potentiels devraient probablement viser à contrôler l’un des deux duopoles. D’autres l’ont déjà fait. Depuis 1970, le Parti démocrate a connu des changements successifs, toujours dans la direction de l’élite en col blanc. Les républicains ont vécu un tremblement de terre avec Trump. C’est donc possible.

SH : Peut-on arrêter la dégradation politique ?

TF : Dans mon dernier livre, j’ai parlé des deux visions concurrentes de la réforme progressiste. Le premier est le modèle de professionnalisme familier : Mettez un groupe de personnes vraiment intelligentes en charge et leur faire tout réparer. C’est le modèle de l’administration Obama, et de Clinton avant cela, et du Pentagone de McNamara avant cela, et cela remonte aux années 1950. Ce modèle a toutes sortes de problèmes. Par exemple, il suppose que ces gens vraiment intelligents n’aient aucun intérêt ou parti pris et qu’ils agiront toujours au nom du public. C’est faux en théorie, et je pense que nous pouvons maintenant dire avec confiance que cela a échoué dans la réalité aussi. Face à son grand défi dans la crise financière mondiale, le moment de la plus grande opportunité de changement, cette stratégie n’a donné aucune réforme audacieuse ou imaginative, mais beaucoup de sauvetages pour le bien-des amis connectés aux professionnels en charge. Sa grande aspiration était le statu quo ante.

Comparez cela à la façon dont Franklin Roosevelt a relevé le défi similaire de la Grande Dépression. Un tourbillon d’activité. Une réforme complète du secteur bancaire, sans parler de tous les autres secteurs aussi. Réglementation. Sécurité sociale. Travaux publics. Antitrust. Conservation du sol, bon sang. Et ainsi de suite. FDR se fichait que ses anciens camarades de classe le haïssent. Quelle est la différence entre les deux épisodes ? Est-ce que c’était juste une crise qui était pire que l’autre ? Était-ce l’éclat personnel de Roosevelt ? Peut-être, mais il y avait aussi une compréhension différente de la réforme à cette époque, une compréhension qui mettait l’accent sur les mouvements sociaux de masse.

Ce que je veux dire, c’est que tous nos grands moments historiques de réforme progressive ont été dus à d’énormes mouvements sociaux, des mouvements qui ont enrôlé des gens ordinaires par millions, pas seulement les professionnels de DC [Washington, district de Columbia]. Je pense au mouvement des agriculteurs dans les années 1890, au mouvement syndical dans les années 1930, au mouvement des droits civiques et au mouvement contre la guerre dans les années 1960. Les mouvements sociaux réussissent. Ils construisent et ils changent le climat intellectuel et, lorsque la crise arrive, ils rendent possibles des choses comme la réforme agraire, le New Deal ou les lois sur les droits civils des années 1960. Nous avons besoin de ce genre de mobilisation de masse aujourd’hui. Et nous en avons eu l’idée. « Black Lives Matter » semblait au début qu’il pourrait devenir un tel mouvement. Et regardez l’organisation syndicale et les grèves qui se déroulent aujourd’hui. Il est tout à fait possible d’imaginer une sorte de mouvement social de masse qui rassemble les gens ordinaires derrière une vision plus large de la réforme économique. Mais je ferais mieux d’arrêter avant de dire quelque chose d’optimiste et embarrassant.

SH : Est-ce que les médias, et leur manque de reportages d’enquête, sont également en faute ?

TF : Oui, mais c’est un sujet énorme en soi. La seule chose que je vais dire à ce sujet maintenant est que, comme les journaux se ratatinent et meurent partout en Amérique, la poignée d’organismes de presse survivants sont devenus de plus en plus semblables les uns aux autres, dotés du même genre de personnes bien diplômées qui voient tout de la même façon. Naturellement, ils sont vus et lus comme de la propagande. Toute la révolution de la classe professionnelle dans le Parti démocrate, par exemple, est quelque chose qu’ils considèrent comme manifestement correct et sain. Au lieu d’examiner comment cela aurait pu être une erreur, ils surveillent avec enthousiasme l’opinion erronée sur les événements nationaux. Cela, même si de vastes parties de l’Amérique n’ont maintenant presque aucune couverture médiatique du tout. C’est un sentiment étrange d’être dans un endroit comme Kansas City, où vous pouvez regarder Twitter et lire tout ce qui irrite les médias à DC, les regarder essayer de se mettre en difficulté pour dire la mauvaise chose, mais en même temps rencontrer d’énormes difficultés quand vous essayez de découvrir ce qui se passe réellement dans la ville autour de vous. Ce que je décris est une recette pour la désaffection, la méfiance et la panne.

SH : Y a-t-il un espoir pour une réponse sérieuse à la crise climatique ? Ou un recul du budget militaire américain et de nos 750 bases militaires à l’étranger ?

TF : Oui, bien sûr. Nous avons déjà été confrontés à une catastrophe environnementale, à une échelle beaucoup plus petite, et nos efforts à cet égard ont été populaires et fructueux. Je pense au « Dust Bowl » ici. Aussi, être un empire frotte beaucoup d’Américains de la mauvaise façon, avec nos instincts démocratiques. Mais il ne suffit pas d’avoir raison. Il est encore plus insensé de compter sur les experts pour les corriger. Vous attendrez des années pour que notre classe dirigeante éclairée à DC décide toute seule que l’impérialisme est une mauvaise idée, et je suis désolé de dire qu’ils vont vous décevoir à chaque fois. Ils aiment être un empire. Ils ne sont pas non plus très préoccupés par le changement climatique, sauf dans la mesure où ils peuvent l’utiliser comme une arme contre ces maudits républicains.

Je suis convaincu, sur ces questions comme sur presque tout le reste, que la seule façon de procéder est de partir de la base. Nous devons avoir un mouvement qui oriente le Parti démocrate vers le peuple. Le modèle descendant ne réussira pas sur ces questions. Ils exigent la participation massive des gens ordinaires. Sans cela, je crains que rien ne soit possible.

SH : Vous avez fait du bon travail sur le système politique américain. Quelle est votre prochaine cible ?

TF : Avant d’écrire sur la politique, je m’intéressais à la façon dont nos élites s’expliquaient au monde. Je vais maintenant revenir à ce sujet et étudier l’histoire des mots « créativité » et « innovation ». Ce sont quelques-uns des mots les plus nobles de la langue, et pourtant ce que vous trouvez, c’est qu’ils sont utilisés encore et encore pour rationaliser toutes sortes de choses horribles. Par exemple, l’élite professionnelle en col blanc nous dit qu’elle est responsable parce qu’elle est « créative ». Elle est même la « classe créative ». Les industries utilisent également ce langage, parlant d’« innovation » pour camoufler les choses douteuses qu’elles font. Big Pharma est un délinquant bien connu ici, mais ceux qui m’intriguent vraiment ces jours-ci sont des entrepreneurs de la défense. Ils parlent toujours de leur innovation. Ils construisent les armes les plus coûteuses que le monde ait jamais vues. Je veux dire, inutilement coûteuses. Est-ce que c’est cela, l’innovation ? C’est ce que j’essaie de savoir.