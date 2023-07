Chronique cinématogaphique : Z

Je suppose que beaucoup de personnes de mon âge et plus jeunes ont vu ce film de fiction politique réalisé par Costa-Gavras dont le titre est un symbole à nouveau d’actualité. Je ne m’étendrai donc pas sur l’histoire décrite dans le film inspirée par un roman de Jorge Semprun et dont ce dernier fut l’auteur du scénario du film avec Costa-Gavras. Très brièvement il s’agit d’une lutte entre la gauche politique et le pouvoir autoritaire avec une police complice des exactions de cette droite.

Je mentionne ici ce film car ma motivation est alimentée par le fait que la lettre Z peinte sur tous les véhicules de l’armée russe qui par son intrusion dans les républiques autoproclamées du Donbass ukrainien est venue protéger les populations russophones persécutées par le pouvoir politique d’extrême droite de Kiev et leur rendre leur liberté, il faut tout de même dire la vérité que dissimulent soigneusement tous les pays occidentaux. Ce régime de Kiev ultra-nationaliste teinté de néonazisme a privé les peuples du Donbass de l’usage officiel de la langue russe, cessé de payer les retraites et les salaires des fonctionnaires russophones, persécuté les populations civiles en ne cessant de les bombarder alors qu’elles n’avaient aucun moyen de riposte solide ni de protection depuis le coup d’Etat organisé par la CIA selon la volonté de Victoria Nuland, et tout cela depuis 2014.

Cette lettre Z est la représentation en majuscule de la lettre ζ qui en grec ancien signifiait « liberté » selon le générique de fin du film de Costa-Gavras. Toutes les spéculations journalistiques occidentales ont enfin trouvé l’explication puisque la lettre Z n’existe pas dans l’alphabet russe en majuscules. L’intervention spéciale a donc eu pour but de restaurer la liberté à ces républiques de l’est de l’Ukraine dont elles étaient privées depuis l’année de l’intervention en sous-main américaine. Il reste aujourd’hui une inconnue constituant un véritable problème géopolitique : quand les pays européens vont-ils aussi demander leur liberté aux Américains puisqu’ils sont asservis par Washington ? Cet asservissement date des accords de Yalta ! L’Union soviétique a disparu et la Russie est aujourd’hui un pays libéré du communisme et le Pacte de Varsovie a également disparu. L’OTAN n’a jamais cessé de s’étendre vers l’est de l’Europe et cette organisation belliciste n’a plus que deux objectifs : vendre des armes américaines à ses membres et agresser la Russie puisque l’opération Z constitue aux yeux des Américains un prétexte suffisant. Allez demander aux habitants du moindre village de la France profonde où le monument aux morts se trouve en bonne place pour rappeler l’immonde boucherie de la première guerre mondiale s’ils ont envie d’aller tuer du Russe en Ukraine ! Les aventuriers accepteront moyennant une forte rémunération, environ 5000 euros par jour, sachant que l’espérance de vie au front est de quelques heures, quelques milliers au mieux. Pour la liberté ? Quelle liberté ?

Lorsque le député de la capitale vient dans cette ville pour faire un exposé sur le refus de l’armement nucléaire (voir la capture d’écran), il sera assassiné car ses idées ne sont pas conformes à celles du parti au pouvoir. Les Européens sont-ils devenus suffisamment fous pour se laisser entrainer dans un confrontation directe avec la Russie sous les ordres de Washington ? Qu’ils revendiquent leur liberté et que les Américains retournent chez eux avec leurs dollars et leurs bombes nucléaires … Illustration capture d’écran du film Z