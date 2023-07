Un espoir (encore lointain) pour traiter les mélanomes ?

Il existe moins d’une dizaine de virus provoquant des cancers chez l’homme. En voici la liste comprenant les 5 virus à ADN suivie de celle des virus à ARN. L’HPV ou papillomavirus qui est à l’origine de toutes sortes de cancers probablement transmissible sexuellement, le virus de l’hépatite B, le virus Epstein-Barr, le cytomégalovirus, le virus de Kaposi proche de celui de l’herpès et enfin le polyomavirus des mélanomes. Les virus oncogènes à ARN comprennent celui de l’hépatite C, le virus lymphotropique provoquant une leucémie rapidement fatale et enfin le virus du sarcome de Rous. Cet article décrit les récentes avancées relatives au polyomavirus provoquant des cancers de la peau. Il s’agit donc d’un virus à ADN, un petit ADN d’environ 5400 paires de bases, dont l’information génétique est incorporée à l’ADN de l’hôte et qui alors devient dormant. Le nombre d’êtres humains possédant ce virus dans leur ADN est difficile à évaluer mais il s’agit peut-être de 10 à 20 % de la population mondiale donc potentiellement plus d’un milliard et demi de personnes.

On ne connait pas avec précision quels sont les facteurs externes provoquant le « réveil » de ce virus appelé Merkel cell polyomavirus MCV. Une équipe de biologistes du département de médecine de l’Université de Pittsburg dirigée par le Docteur Patrick S. Moore, le découvreur du virus de Kaposi, s’est intéressée au mécanisme de réplication de l’ADN du MCV, étape initiale de la production de particules virales puis de l’infection cellulaire conduisant à l’apparition de tumeurs. L’ADN de ce virus a été en effet retrouvé dans plus de 80 % des cellules cancéreuses de mélanome et il était impératif de connaître de manière aussi détaillée que possible ce mécanisme d’initiation de la réplication de l’ADN viral pour envisager la mise au point d’un traitement dans la mesure où l’issue du mélanome est fatale, aucune thérapie n’arrivant à maîtriser la prolifération des cellules tumorales qui ont tendance à créer des métastases très rapidement. Il s’agit d’un vrai cas d’école puisque si de nombreux êtres humains sont porteurs de l’ADN du virus on ignore quelle est la toute première étape de réplication jusqu’à la publication de cette étude qui date du 17 juillet de cette année 2023.

Afin que l’ADN soit copié par la polymérase de la cellule hôte il faut dans un premier temps que sa structure en double hélice soit disjointe. Il existe donc un autre enzyme appelé hélicase qui se charge de transformer l’ADN en double hélice en ADN simples brins accessible à l’enzyme de la cellule hôte. Cette hélicase est considérée comme la principale protéine oncogène et elle est codée par l’ADN du MCV. Pour imaginer une thérapeutique anti-tumorale l’approche serait alors de trouver un moyen d’inhiber cette hélicase différente de celle d’origine humaine qui ne fonctionne que lors de la division de la cellule. Comment la première synthèse de cette hélicase virale a pu être accomplie reste du domaine de l’inconnu. Une simulation externe comme par exemple le rayonnement ultra-violet d’origine solaire est considérée comme l’une des causes principale du mélanome, ce rayonnement provoquant une mutation de l’hélicase cellulaire devenant alors capable d’agir sur l’ADN viral, mais ce n’est qu’une hypothèse qui n’a pas pu être vérifiée.

L’étude de cette hélicase virale a donc constitué la préoccupation de cette équipe de biologistes. Il s’agit d’une véritable « terra incognita » puisqu’en toute logique l’ADN viral intégré dans celui de la cellule hôte ne peut donner lieu à une synthèse d’ARN messager codant pour la machinerie nécessaire à la multiplication du virus que si la cellule est en cours de division. À ce sujet il est utile de rappeler que presque tous les tissus humains se régénèrent en permanence des cellules du muscle cardiaque à celles des reins en passant par la peau. L’article paru dans les PNAS (lien en fin de billet) montre que cette hélicase virale est un véritable monstre beaucoup plus complexe que son homologue du polyomavirus du singe rhésus macaque très étudié appelé SV40 depuis de nombreuses années. Elle ne fonctionne pas non plus comme l’hélicase de la cellule humaine. Pour être active elle forme une sorte de polymère autour du site d’initiation de la séparation des deux brins de l’ADN en double hélice, polymère constitué d’un double jeu de six copies (hexamères) de l’oncogène initial d’origine virale et pour que l’ADN subisse la transition double brins-simple brin deux hexamères se fixent sur l’ADN viral au niveau d’un site spécifique. De plus cette architecture protéique unique ne nécessite pas d’énergie sous forme d’ATP (adénosine triphosphate) contrairement à l’hélicase de la cellule, ici d’origine humaine. Néanmoins le complexe « dodécamérique » requiert la présence d’ATP pour être fonctionnel bien que cet ATP ne soit pas « consommé ». L’ARN polymérase cellulaire peut alors entrer en jeu et le virus se réplique pour envahir les cellules adjacentes et provoquer l’apparition d’une tumeur. Ce complexe de 12 fois la protéine oncogène agit comme une sorte de coin qui sépare les deux brins de l’ADN, pour utiliser un langage imagé et compréhensible.

La technique mise au point pour élucider ce mécanisme unique en son genre permettra peut-être de découvrir une molécule chimique simple capable de pénétrer dans la cellule humaine et d’interférer avec cette polymérisation tout à fait surprenante car cette technique permettra d’effectuer des tests en quelques minutes. Si cette technique semble complexe elle présente l’avantage d’être très démonstrative en temps réel et facilement visualisable sur quelques cellules seulement en un temps relativement court d’à peine trois minutes, suffisant pour qu’apparaissent des dizaines de particules virales. Mes lecteurs curieux peuvent lire l’article en accès libre paru dans la revue PNAS de l’académie des sciences américaine : http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2308010120

Note additionnelle. Diagnostiquer la présence de l’ADN du MCV chez un patient ne peut pas être réalisée par PCR. Il faut en effet effectuer un séquençage de la totalité de l’ADN et procéder à une soustraction de toutes les séquences propres à l’homme pour faire apparaître les séquences d’origine virale. C’est par cette approche que le virus de Kaposi a été caractérisé par le Docteur Patrick S. Moore ainsi que la confirmation de la présence du MCV de par son ADN intégré au génome de la cellule humaine. Cette technique effectuée à l’aide d’ordinateurs date des années 2000, https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_transcriptome_subtraction et cette approche informatique a contribué en outre à caractériser la présence dans le génome humain d’une multitude de séquences d’ADN d’origine virale dont on ignore totalement la fonction si tant est que ces séquences ont une fonction. La biologie moléculaire est donc une science en pleine évolution et comme toutes les disciplines scientifiques elle n’est pas « settled », en d’autres termes elle n’est pas définitivement établie, je pense ici à la science du climat dont a été clamé le caractère définitif. Si on interroge un « biologiste moléculaire » à ce sujet il répondra sans hésitation qu’il s’agit à ses yeux d’une pure escroquerie que de considérer une discipline scientifique comme définitivement établie.