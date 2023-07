Petite réflexion au sujet des vents alizés

Depuis que j’ai cessé mon activité professionnelle j’ai séjourné dans la petite île de Marie-Galante puis au Vanuatu et j’ai également fait des incursions à Palau et dans l’île japonaise de Chichi Jima et enfin je me trouve à Tahiti. Tous ces petits territoires entourés d’eau sont soumis à un régime de vents d’est appelés en anglais « trade-winds », littéralement vents du commerce puisqu’ils ont permis depuis Christophe Colomb de se déplacer sur la Terre d’est en ouest. Christophe Colomb pour découvrir l’Amérique suivit depuis la péninsule ibérique les vents de nord-est longeant la côte marocaine et mouilla dans les îles Canaries pour faire le plein de viande conditionnée dans des barriques remplies de sel, de l’eau dans des outres de peau de chèvre et d’autres denrées puis il repartit vers le sud. À la latitude des îles du Cap Vert son bateau suivit alors les alizés jusqu’aux Antilles où il accosta. Ces vents d’est traversant l’Atlantique furent utilisés deux siècles plus tard pour transporter les esclaves et c’est l’origine du mot anglais « vents du commerce ». Dans toutes ces îles mentionnées plus haut le vent dominant est celui des alizés que l’on se trouve dans l’Océan Atlantique ou dans l’Océan Pacifique. Pourquoi de tels vents existent ?

La réponse à cette question est simple : parce que la Terre tourne sur elle-même ! La surface de l’océan se déplace vers l’est à la vitesse loin d’être négligeable de 1600 km/heure environ dans la zone intertropicale. Si l’eau océanique est liquide elle subit l’effet des vents qui forment de la houle et créent l’apparition de courants mais l’air atmosphérique ne suit pas le mouvement et les alizés soufflent donc de secteur est, c’est facile à comprendre. Ça se complique quand le navigateur s’approche de l’équateur car prévaut alors une zone de calme séparant les alizés de l’hémisphère sud des alizés de l’hémisphère nord pourtant tous de secteur est. Cette zone de calme, le « pot au noir » redouté des navigateurs d’autrefois, est encombrée de nuages et elle change selon les saisons de latitude d’environ 10 à 12 degrés vers le nord lors de l’été boréal et inversement vers le sud lors de l’été austral. C’est pour cette raison qu’elle est aussi appelée l’Équateur météorologique. Si on consulte le site météorologique de l’Université du Wisconsin tout ce que je viens de raconter est confirmé ici : https://tropic.ssec.wisc.edu/real-time/ et par cette illustration lorsque l’on s’éloigne des cotes africaines.

Les alizés sont des vents de surface et ils disparaissent pour laisser place en altitude à des vents d’ouest beaucoup plus violents puisqu’il faut bien que la dépression apparente provoquée par les alizées et la rotation de la Terre soit compensée afin que le volume global de l’atmosphère ne soit pas modifié. Et la violence de ces vents d’altitude s’explique facilement puisque l’air est moins dense. Pour apporter une preuve à ce que je décris ici lorsque j’étais passager sur un vol Auckland-Tahiti l’aéronef volait par rapport au sol à une vitesse de 1250 km/h car il se trouvait poussé par de très violents vents d’ouest tout en respectant une vitesse subsonique par rapport au vent d’environ 900 km/h.

Il apparaît une question à laquelle il est plus difficile de répondre : pourquoi les alizés « mollissent » et disparaissent complètement durant la nuit ? La réponse est également logique car la nature obéit à des lois simples. Dès que le Soleil disparaît au couchant la température de l’air s’effondre. Il faut tout de même faire appel à une loi fondamentale décrivant le comportement des gaz en fonction de la température. Il s’agit de la loi de Mariotte qui s’écrit ainsi : Pression x Volume = R x Température où R est une constante. Si la température de l’air diminue dès le coucher du Soleil alors que la pression atmosphérique n’évolue pas significativement alors le volume de l’air diminue, donc l’air, dans les couches les plus proche de la surface de l’océan, disons les premiers 1000 mètres voire plus, devient plus dense et cette densité rend plus difficile son déplacement de l’est vers l’ouest provoqué par la rotation de la Terre. C’est un peu le même phénomène qui se produit dans le « pot au noir » puisque l’air est incroyablement enrichi en vapeur d’eau, jusqu’à 15 % du poids de l’air, et il est alors tellement lourd qu’il ne se déplace plus.

L’ultime question que l’on peut se poser est la suivante : pourquoi n’y a-t-il pas de vents alizés au niveau des terres émergées ? Encore une fois la réponse est simple et logique. Les turbulences thermiques engendrées par le rayonnement solaire, variables selon la couverture végétale et les reliefs, ne permet pas que ce flux de vents s’établisse avec régularité. Pour preuve les moulins à vent fonctionnent beaucoup mieux quand ils se trouvent en mer ou très proches des côtes car les vents sont plus constants…Voilà une petite réflexion sur les alizés que j’ai écrit sans consulter le moindre site d’information excepté pour le lien mentionné dans le texte en ne faisant appel qu’à la logique et à la loi de Mariotte. Et si j’ai écrit des monstruosités je prie mes fidèles lecteurs de me corriger.

Petit addendum à la première version de ce post. Le champ gravitationnel de la Terre ne s’exerce évidemment pas avec la même « intensité » sur l’air (1 litre = 33 grammes de mémoire), l’eau (1litre – 1 kg) ou un cube de granit d’arête de 10 cm (près de 5 kg encore de mémoire). Donc l’effet de la rotation de la Terre a un considérable effet sur l’atmosphère, un effet sur les océans encore mal connu et très peu d’effet sur la croute terrestre, d’ailleurs à ce sujet peut-être que cette rotation de la Terre sur elle-même est-il lié à la dérive des continents ? Mais je m’égare …