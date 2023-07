Vu sur la toile ces derniers jours

Je ne regarde plus depuis longtemps la télévision « de grand chemin » et pour m’informer je recoupe diverses sources dont par exemple Afrique Media, AL24, CGTN, The Epoch Times, Paul Craig Roberts et bien d’autres. Je ne vais jamais me hasarder sur ce que l’on appelle les réseaux sociaux et enfin je musarde sur des sites d’information scientifique. Il en résulte des informations qui sont souvent contradictoires mais permettent de se forger une opinion :

Philippe Béchade et Anice Lajnef

Youssef Hindi (dialogue franco-russe)

Ukraine : il faut débattre … avec des universitaires obtus !

https://www.investigaction.net/fr/ukraine-il-faut-debattre-debat-contradictoire-avec-m-collon-j-baud-a-merlin-et-j-vogel/

Emmanuel Todd et le statut de la femme (Elucid)

Christian Combaz s’énerve

https://crowdbunker.com/v/fjDPAAucfC