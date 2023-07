L’article de Brandon Smith ci-dessous parut originellement sur le site Birch Gold Group le 5 juillet 2023 dans le but de commenter une grande réunion organisée à Paris le 22 juin de cette année sous la houlette du président de la République française. Il a été repris par ZeroHedge il y a seulement quelques jours, ce 14 juillet, c’est dire à quel point votre serviteur s’intéresse à ce qui se passe en « Métropole », pardon dans l’Hexagone puisque parler de Métropole depuis l’étranger, y compris dans un Territoire français d’outre-mer, revêt une connotation colonialiste selon les ressortissants des pays anciennement colonisés par la France. Voici donc cet article sans plus de commentaire.

À la fin du mois de juin, les dirigeants gouvernementaux et les courtiers proches du pouvoir et des « think-tanks » du monde entier se sont réunis au Sommet pour un nouveau pacte de financement mondial à Paris. Les participants d’honneur étaient le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, la Secrétaire au Trésor des États-Unis, Janet Yellen, la Directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, et le Président de la Banque mondiale, Ajay Banga. Le but supposé du sommet était de trouver des solutions financières aux objectifs de lutte contre la pauvreté tout en réduisant les « émissions de réchauffement de la planète ». Comme pour tous les événements liés au changement climatique, la discussion à Paris a inévitablement tourné vers la centralisation internationale du pouvoir et la formation d’un consortium mondial pour résoudre les problèmes dont ils prétendent que les nations souveraines ne peuvent pas ou ne veulent pas résoudre.

Cependant, ce que je vois de plus en plus ces deux dernières années, c’est une convergence de discours : les banques centrales et les banques internationales sont maintenant soudainement plus préoccupées par la taxation du carbone et le réchauffement climatique qu’elles ne semblent être préoccupées par la stagflation et l’effondrement économique de l’Occident. Probablement parce que c’était le but depuis le début et l’effondrement économique fait partie du plan. Les mondialistes combinent maintenant la question du changement climatique avec la finance internationale et les autorités monétaires. Autrement dit, ils ne cachent plus le fait que le programme de lutte contre les changements climatiques fait partie du programme « Grande relance ». Ils suggèrent même que la menace du changement climatique serve de tremplin pour donner aux banques transnationales plus de pouvoir pour dicter la circulation des richesses et pour déconstruire le système existant afin qu’il puisse être remplacé par autre chose.

Le président français Emmanuel Macron a déclaré aux délégués au sommet de Paris que « le monde a besoin d’un choc financier public » pour lutter contre le réchauffement climatique tout en créant « l’équité » pour les pays moins riches. Il a également soutenu que le système actuel n’était pas bien adapté pour relever les défis mondiaux. Les personnalités présentes à cet événement ont souligné que le cadre économique international avait été miné par un certain nombre de crises, y compris la pandémie et la guerre en Ukraine, mais qu’il était axé sur « l’escalade du coût des catastrophes météorologiques intensifiée par le réchauffement climatique », une raison de la déstabilisation continue des systèmes financiers.

C’est évidemment insensé, mais cela cadre avec le programme narratif que les mondialistes tentent d’élaborer en reliant le déclin économique au changement climatique. En réalité, il n’y a AUCUNE preuve que les événements météorologiques mondiaux soient pires aujourd’hui qu’ils ne l’étaient il y a plus de cent ans avant que les industries productrices de carbone ne se soient répandues. Il n’y a aucun lien prouvé entre les émissions de carbone et un phénomène météorologique particulier. L’allégation est une fraude. Il n’y a pas de crise climatique causée par l’homme, comme je l’ai souligné et démontré dans des articles précédents [liens cités par Brandon Smith en fin d’article].

Mais combien de personnes seront dupes en pensant qu’il y a une crise climatique, et pourquoi cette peur hystérique peut-elle être exploitée ?

Le Premier ministre de la Barbade, Mia Mottley (comme de nombreux mondialistes) a plaidé pour repenser le rôle de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international dans une ère de dangers climatiques. « Ce qu’il nous faut maintenant, c’est une transformation absolue et non une réforme de nos institutions… »

Le dirigeant des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré que le système financier mondial, qui a été conçu à la fin de la Seconde Guerre mondiale dans le cadre de l’Accord de Bretton Woods, ne parvenait pas à relever les défis modernes et maintenant « perpétue et aggrave même les inégalités ». En d’autres termes, il cherche un nouveau Bretton Woods réveillé. « Nous pouvons prendre des mesures dès maintenant et faire un bond de géant vers la justice mondiale », a-t-il insisté, ajoutant qu’il a proposé un plan de relance de 500 milliards de dollars par an pour des investissements dans le développement durable et l’action climatique. Un plan a également été présenté pour utiliser le panier des droits de tirage spéciaux du FMI comme mécanisme pour accroître la liquidité mondiale.

Gardez à l’esprit que les mesures de relance des banques centrales et les politiques de taux d’intérêt des banques mondiales sont ce qui a causé la crise économique actuelle pour commencer. Ce n’était pas la COVID, ce n’était pas la guerre en Ukraine et ce n’était certainement pas les changements climatiques. Ce sont les banques et leur utilisation de la manipulation monétaire qui ont déclenché une inflation élevée sur 40 ans, ce qui a conduit les banques centrales à relever les taux d’intérêt jusqu’à la faiblesse économique. Cette stratégie a toujours causé l’implosion de la dette et des catastrophes boursières dans le passé. Les banquiers et les mondialistes sont la source du problème, ils ne devraient pas être chargés de le régler. Pourtant, ils sont là, essayant de prendre le contrôle et d’instituer un plan de réinitialisation pour la calamité qu’ils ont créé. Mais où est-ce que tout cela mène ?

L’an dernier, les Nations Unies ont laissé entendre que les économies développées et émergentes comme les États-Unis et la Chine devraient payer une sorte de taxe sur la richesse et les émissions d’au moins 2,4 milliards de dollars par année dans un fonds pour les changements climatiques, et cette richesse serait redistribuée aux pays les plus pauvres. Redistribué par qui ? Eh bien, par les mondialistes, bien sûr. D’autres idées sur la table comprennent la taxation des bénéfices des combustibles fossiles et les transactions financières pour lever des fonds climatiques. Autrement dit, ils comptent taxer le pétrole et le gaz jusqu’à ce que les prix deviennent si élevés que le grand public n’aura pas les moyens de les payer. Macron en particulier a soutenu l’idée d’une taxe internationale sur les émissions de carbone du transport maritime, apparemment pour rendre le fret outre-mer plus cher afin de réduire la demande manufacturière. Cela renforce les règles strictes en matière de carbone déjà appliquées à l’agriculture européenne.

Tout cela semble être un plan décousu visant simplement à gonfler les prix en imposant différentes formes de taxation et à forcer le public à consommer moins de biens, mais il y a un plan beaucoup plus vaste en jeu ici. Il est important de comprendre que le changement climatique n’est rien de plus qu’un véhicule pour fournir un système économique mondial entièrement centralisé, probablement sous le contrôle du FMI, de la BRI, de la Banque mondiale et de l’ONU.

Les paiements annuels versés par les nations plus riches dans les coffres institutionnels mondiaux sont un hommage, une démonstration de fidélité. C’est aussi une façon pour des groupes comme le FMI de créer un système plus interdépendant. Si de grandes sommes d’argent transitent par des institutions mondialistes et qu’elles deviennent les arbitres de la façon dont cette richesse est redistribuée, elles peuvent aussi construire un système de récompenses et de punitions. Ils peuvent punir les pays qui ne suivent pas leurs diktats et ils peuvent donner des avantages aux pays qui suivent la ligne fixée. En ce qui concerne un nouveau Bretton Woods, je soupçonne que tout cela aboutit à une crise monétaire que les mondialistes utiliseront comme une occasion pour enfin introduire leur modèle CBDC (Central Bank Digital Currency). Et une fois les CBDC mises en œuvre, leur capacité de dominer la population sera terminée. Un système sans argent liquide sans protection de la vie privée dans les transactions et la capacité de fermer le pouvoir d’achat des individus et des groupes à volonté ? C’est un scénario de rêve totalitaire.

Il n’est pas faux de dire que le public est constamment bombardé de propagande sur le réchauffement de la planète ces jours-ci. Les puissances en place ont besoin d’une crise existentielle comme générateur de peur. Quand les gens ont peur, ils ne pensent pas rationnellement et se tournent souvent vers les pires leaders possibles pour obtenir du secours. Et une menace mondiale nécessite une réponse mondiale, non ? Les récits de catastrophes liées aux changements climatiques (si le public accepte la propagande) permettront une vaste gamme de changements systémiques qui n’ont rien à voir avec l’environnement et tout à voir avec la domination financière.

Imposition et redistribution de la richesse nationale. L’imposition du FMI et de la Banque mondiale comme médiateurs pour les fonds mondiaux. L’utilisation du panier de DTS du FMI comme un parapluie de monnaie mondiale de défaut. L’injection de CBDC et une société sans numéraire. Rien de tout cela n’aurait d’incidence sur les changements climatiques, même s’il s’agissait d’une menace légitime. Et le modèle de la terre brûlée ? Si l’objectif ultime est de détruire l’économie au point où la plupart des industries meurent, le commerce se rétracte et la population chute parce que la survie devient intenable, alors on pourrait soutenir que les mondialistes « sauvent la planète » en se débarrassant des gens. Je suppose que si vous pensez que garder la population dans le tiers-monde perpétuel nous sauvera du réchauffement climatique, alors vous pourriez soutenir un tel programme.

Que l’objectif soit simplement la micro-gestion économique ou la liquidation forcée de la production, le résultat serait plus de pouvoir pour les internationalistes et moins de liberté et de prospérité pour tous les autres.

Ils peuvent présenter les choses comme ils le veulent, mais lorsque les élites réclament un « choc financier », elles réclament vraiment un étranglement radical du système afin qu'il ne puisse plus maintenir la population existante. Lorsqu'ils réclament une fiscalité mondiale et un hommage au nom de l'« égalité », ils ne cherchent pas à rendre tout le monde aussi riche, ils veulent que tout le monde soit uniformément pauvre. Et quand ils demandent une surveillance centralisée des nations pour sauver la planète, ce qu'ils veulent vraiment, c'est une gouvernance mondiale.

