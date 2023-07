Brève. L’OMS vient de déclarer que l’aspartame est un « cancérigène possible »

Il est inutile de rappeler la saga mensongère au sujet du glyphosate qui de cancérigène possible puis probable est devenu tout simplement cancérigène sans qu’une quelconque étude scientifique puisse confirmer cette affirmation. La dérive contraire à la science risque-t-elle d’aboutir au même cheminement purement idéologique ? Voilà une bonne question ! L’aspartame est un dipeptide Asp-Phe dont le carboxyle de la phénylalanine est bloqué par un méthyle comme l’indique sa formule chimique :

La très grande majorité des sodas sucrés contiennent de l’aspartame et une autre partie de ces boissons contient un stévioside, nous allons y revenir. L’aspartame est un agent sucrant 200 fois plus puissant que le sucre de table provenant de betteraves ou de canne mais comme il est métabolisé en deux acides aminés il n’intervient pas dans le processus d’accumulation de graisses inutiles dans les tissus adipeux dits blancs. Boire 350 ml de soda édulcoré avec de l’aspartame contenant 180 mg d’aspartame correspond à 20 fois moins que la quantité quotidienne conseillée par les autorités de santé qui est de ne pas dépasser la teneur de 50 mg/kg et pour une personne pesant 75 kg cela correspond à l’équivalent de 21 bouteilles de soda de 350 ml. Depuis que l’aspartame est autorisé en tant qu’agent sucrant au tournant des années 1970 jamais un quelconque effet sur la santé n’a été répertorié clairement. Le principal producteur d’aspartame est la firme japonaise Ajinomoto.

Il existe un autre puissant agent sucrant d’origine naturelle isolé au début des années 1930 à partir d’un plante, la stévia, traditionnellement utilisée comme agent sucrant en Chine et au Japon et sa structure n’a été élucidée qu’en 1960. Le principe actif, un glycoside difficile à synthétiser a été longtemps interdit car le motif central ressemble à un stéroïde et « pourrait être » un perturbateur endocrinien. Or jamais l’utilisation de stéviosides n’a entrainé une quelconque perturbation hormonale que ce soit en Chine ou au Japon. L’extrait de stévia est en vente au Japon après une étape de purification du stévioside sous forme d’une poudre blanche, cependant beaucoup de Japonais boivent leur thé vert sans le sucrer. Ce qui a probablement alimenté la paranoïa des responsables européens de la sécurité alimentaire est la présence d’un méthylène exocyclique supposé à tort réactif sur un cycle de kaurène greffé sur un squelette de diterpène. On peut se demander si les « experts » tant de l’OMS que des agences de sécurité alimentaire en Europe ou aux USA savent de quoi ils parlent. Lien: https://www.francesoir.fr/societe-sante/l-aspartame-peut-etre-cancerogene-selon-l-oms