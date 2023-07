Géopolitique : Turquie, OTAN, Or et BRICS+

Figure ci-dessous le début d’un article de Seymour Hersh mis en ligne sur son site ce 13 juillet 2023. L’accès à l’intégralité de l’article est payant et ma petite retraite ne me permet pas de souscrire à une multitude de sites payants d’autant plus que payer pour une information n’est pas un gage de véracité de cette dernière et l’entretien de mon blog n’est pas non plus gratuit. Bref, ce début de l’article de Hersh est le bienvenu pour se faire une idée précise de la duplicité d’Erdogan. L’accord d’Erdogan pour l’admission de la Suède à l’OTAN est donc l’aboutissement d’un long travail souterrain des USA pour fragiliser l’économie de la Turquie et l’aboutissement de cette œuvre « tordue » des Américains consiste à remettre sur le droit chemin conforme à la politique hégémonique américaine tout pays qui aurait dévié de cette politique par des sanctions économiques ou par l’instigation de « révolutions oranges » du genre Maïdan. Pour la Turquie les Américains ont choisi la guerre économique après avoir tenté un coup d’Etat pour renverser Erdogan. Malgré l’effondrement de la lira turque organisée par Wall Street et la City en sous-main l’économie de la Turquie se porte bien mais la faiblesse de la Turquie réside dans la raréfaction de ses réserves en devises dont le dollar et les armes suprêmes américaines ont été activées. Dans la réalité la Turquie commerce de plus en plus activement en facturant ses biens exportés en roubles, yuans et roupies. Ce sont alors la Banque mondiale et le Fonds Monétaire International qui servent la volonté américaine, et dans le cas présent il s’agit du FMI. Quinze milliards de dollars fraichement imprimés par la FED c’est suffisant pour qu’Erdogan accepte que la Suède devienne membre de l’OTAN alors que pour redorer l’image de la banque centrale turque il en aurait fallu au moins dix fois ou vingt fois plus. Peut-être que Hersh mentionnait dans la suite de son article le fait que la Turquie achète des tonnes d’or sur les marchés et qu’elle paie cet or en dollars comme d’ailleurs la Chine, la Russie, l’Inde et la plupart des pays candidats au « club » des BRICS+ qui ont perdu toute confiance en la devise de l’Oncle Joe.

Voilà le tableau. Tous les analystes politiques et les chancelleries sont habitués au double jeu d’Erdogan qui entre dans la droite ligne de l’attitude des Frères musulmans, la duplicité étant la base de l’idéologie politique de cette confrérie.

Comme la Finlande la Suède s’est donc assise sur sa tradition de neutralité qui date de la fin du dix-neuvième siècle et réactivée en 1938 par la Conférence d’Oslo, prolongement de la mise en place de neutralité dans pays scandinaves initiée par le Danemark devant la menace de l’Allemagne nazie. La neutralité de la Finlande date de 1948 à l’issue du conflit mondial pour mettre un terme définitif au conflit entre ce pays et la Russie bolchevique. Comme la Suède la Finlande, en adhérant à l’OTAN, a mis fin à sa politique de neutralité. Il faut tout de même remarquer que ces revirements sont l’aboutissement de pressions constantes de la Maison-Blanche afin de réaliser l’encerclement de la Fédération de Russie et réaliser le grand projet de l’impérialisme yankee : mettre la main sur les richesses de l’immense territoire russe. La Turquie devant la pression exercée par Staline après la fin de la seconde guerre mondiale, de 1946 à 1953, obtint le soutien des USA et accepta de faire partie de l’OTAN en 1952, donc après la mort de Staline, les Etats-Unis transformant la Turquie en un pion essentiel pour contrer par le sud l’Union soviétique et contrôler indirectement le Bosphore, seul accès des soviétiques aux mers chaudes.

Le double jeu d’Erdogan s’explique donc par l’histoire passée mais ne l’excuse pas. Un jour ou l’autre il devra rendre des comptes d’autant plus que l’activité diplomatique de la Chine au Moyen-Orient avec le rapprochement de l’Iran et de l’Arabie saoudite et de la présence russe en Syrie, situation qui risque d’isoler la Turquie du reste de Moyen-Orient. Les vieux rêves d’Erdogan de rétablir l’Empire ottoman resteront donc lettre morte :

Pour en terminer avec cette revue géopolitique rapide les principaux pays demandeurs d’or profitent des manipulations du cours de ce métal (et également de celui de l’argent) dont le but est de maintenir ce cours libellé en dollars aussi bas que possible alimentant l’illusion que le dollar US reste une monnaie forte. Corrigé de l’inflation sévissant aux Etats-Unis le cours de l’or a atteint 2450 dollars/once ces dernières semaines et les prévisions prévoient un cours proche de 4500 dollars/once à l’horizon 2025 (source : magazine de l’or et de l’argent). Le projet de mise en place d’une monnaie adossée sur l’or par l’l’OCS et le BRICS+ à ce même horizon 2025 risque de faire sauter le verrou artificiellement maintenu par la FED de concert avec les grandes banques américaines et britanniques. Ce mouvement provoquera alors l’effondrement du dollar US, du sterling, de l’Euro et peut-être du yen … Voici le début de l’article de Hersh :

Commençons par une peur stupide, mais qui signale le sentiment croissant de panique du Parti démocrate à l’égard de l’élection présidentielle de 2024. Il m’a été exprimé par quelqu’un avec d’excellentes références de parti : que Trump pourrait être le candidat républicain et choisira Robert F. Kennedy Jr. comme son second. Le duo étrange balayera alors à une victoire énorme sur un trébuchement Joe Biden, et aussi prendre vers le bas beaucoup de candidats de la Chambre et le Sénat du parti.

En ce qui concerne les signes réels d’anxiété démocratique aiguë : Joe Biden a obtenu ce dont il avait besoin avant le sommet de l’OTAN de cette semaine en renversant le président turc Recep Tayyip Erdogan et en le poussant à rejeter Vladimir Poutine en annonçant qu’il soutiendrait l’adhésion de la Suède à l’OTAN. Le coup d’État de Biden, qui lui a permis de sauver la face, parlait d’accepter de vendre des chasseurs F-16 américains à la Turquie.

On m’a raconté une autre histoire secrète au sujet du revirement d’Erdogan : Biden a promis qu’une marge de crédit de 11 à 13 milliards de dollars serait accordée à la Turquie par le Fonds monétaire international. « Biden a dû remporter la victoire et la Turquie est dans une situation financière difficile », m’a dit un fonctionnaire qui connaît directement la transaction. La Turquie a perdu 100.000 personnes lors du séisme de février dernier, et a quatre millions de bâtiments à reconstruire. « Qu’y a-t-il de mieux qu’Erdogan » — sous la tutelle de Biden, a demandé le fonctionnaire, « enfin vu la lumière et réalisé qu’il est mieux avec l’OTAN et l’Europe occidentale ? » Selon le New York Times, les journalistes ont appris que Biden avait appelé Erdogan alors qu’il se rendait en Europe dimanche. Le coup d’État de Biden, rapporte le Times, lui permettrait de dire que Poutine a obtenu « exactement ce qu’il ne voulait pas, soit une alliance élargie et plus directe de l’OTAN ». Il n’y avait aucune mention de corruption.

Une analyse de juin par Brad W. Setser du Council on Foreign Relations, « Turkey Increasing Balance Sheet Risks », a tout dit dans les deux premières phrases : « Erdogan a été réélu et doit maintenant trouver un moyen d’éviter ce qui semble être une crise financière imminente. » Le fait critique, écrit M. Setser, est que la Turquie « est sur le point de vraiment manquer de réserves de change utilisables et de faire face à un choix entre vendre son or, un défaut évitable, ou avaler la pilule amère d’un renversement de politique complet et peut-être un programme du FMI ».

Un autre élément clé des problèmes économiques complexes auxquels la Turquie est confrontée est que les banques turques ont prêté tellement d’argent à la banque centrale du pays qu’elles « ne peuvent pas honorer leurs dépôts en dollars nationaux, si jamais les Turcs demandaient les fonds ». L’ironie pour la Russie, et une raison de beaucoup de colère au Kremlin, note Setser, est la rumeur que Poutine a fourni du gaz russe à Erdogan à crédit, et ne pas exiger que l’importateur de gaz d’État payer. Les largesses de Poutine ont coulé alors qu’Ergodan vendait des drones à l’Ukraine pour la guerre contre la Russie. La Turquie a également permis à l’Ukraine d’expédier ses récoltes par la mer Noire.

Tout ce double traitement politique et économique européen s’est fait ouvertement et clairement. La duplicité est très différente aux États-Unis […].

Il est nécessaire d’ajouter à cette analyse personnelle, qui vaut ce qu’elle vaut et n’engage que moi puisque je suis loin d’être un spécialiste de géopolitique comme par exemple l’excellence Caroline Galacteros, il est donc nécessaire de mentionner que dans les conditions économiques et sociales de l’Europe de l’ouest et le réarmement de l’Allemagne (qui n’a échappé à personne) lorsque les pays européens se trouveront dans une situation totalement délabrée à commencer par la France et l’Italie mais également la Belgique et l’Espagne, quoique prétendent les politiques de ces pays, alors l’Allemagne pourrait établir sa vraie hégémonie sur l’Europe comme le troisième Reich le fit il y a 80 ans. Cette remarque est purement fictionnelle car les Américains seront toujours à l’affut d’une telle éventualité, eux qui ont saboté les gazoducs Nordstream, comme l’a exposé très clairement Seymour Hersh. Et ces mêmes Américains occupent toujours militairement l’Allemagne comme elle occupe toujours l’Italie, les Pays-Bas, la Corée, le Japon et la Thaïlande, faut-il le rappeller … Autre source partielle : https://www.yvesmontenay.fr/2022/07/14/la-turquie-membre-perturbateur-de-lotan/