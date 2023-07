Un article signé par Nicolas Hulscher et en dernier auteur Peter A. McCullough, cardiologue mondialement réputé, a été publié par le magasine scientifique « The Lancet » et retiré le lendemain. Le problème est évident et a ému la sphère ploutocratique pharmaceutique, en premier lieu Pfizer-BioNtech, car il décrit des résultats acquis en respectant la plus pure probité scientifique factuelle. Parmi 325 autopsies pratiquées selon les règles éthiques et scientifiques sur des sujets morts de myocardites au cours des mois qui ont suivi la campagne de « vaccination » mondialement imposée par les autorités de santé majoritairement occidentales, jusqu’au 18 mai 2023, 73,9 % de ces décès avaient été provoqués à la suite de l’injection de l’ARN messager codant pour la sous-unité 1 de la protéine de la spicule du coronavirus, un ARN synthétisé à partir de la séquence de nucléotides de la souche dite Wuhan, la plus infectieuse. Les causes de décès des 26 % restants n’ont pas pu être déterminées clairement. Les éditeurs de la revue médicale The Lancet n’ont pas apporté d’explications convaincantes au sujet du retrait presque immédiat de cette publication.

Le Docteur McCullough se bat pour faire reconnaître par la communauté médicale que ce type de vaccin est dangereux puisqu’il provoque des troubles variés : système cardio-vasculaire 53 % des cas décrits, système hématologique 17 %, système respiratoire 8 % et atteinte de multiples organes vitaux 7 %. Les décès à la suite de l’injection de cet ARN messager apparaissent en moyenne 14 jours après l’injection ou au cours du premier « rappel ». Avec les vaccins traditionnels jamais une injection de rappel n’avait été nécessaire après un laps de temps aussi court. De plus la mise au point de ces vaccins traditionnels requérait plusieurs années de vérifications variées afin de cerner toute éventualité de toxicité et d’effets secondaires indésirables. Dans ce dernier cas le vaccin proposé n’aurait jamais reçu une autorisation de mise sur le marché. Je me permets de rappeler ici que le vaccin anti-polio mis au point par Jonas Salk, que j’ai eu le privilège de côtoyer, nécessita dix années de mise au point alors qu’à l’époque des dizaines de milliers d’adolescents se retrouvaient partiellement paralysés à la suite de baignades anodines en Amérique du Nord et en Europe et qu’il y avait une réelle urgence.

Pourquoi ce pseudo-vaccin à ARN a-t-il été aussi rapidement mis sur le marché ? C’est un coin du voile dissimulant l’opacité entourant cette histoire qui a été soulevé par le Docteur McCullough. Cette affaire se terminera certainement devant les tribunaux car il y a eu mort de personnes intentionnellement puisque les règles fondamentales de l’éthique médicale n’ont pas été respectées par les laboratoires pharmaceutiques pourvoyeurs de ces thérapies reconnues depuis comme totalement non efficaces pour maîtriser une pandémie qui n’en était pas une au regard du taux de mortalité identique à une mauvaise grippe avec la complicité de l’OMS et de la Fondation Gates qui ont servi d’intermédiaires promotionnels de cette technique jamais éprouvée comme l’a si souvent indiqué le Docteur Robert Malone l’inventeur de ce concept de thérapie génique utilisant des ARNs messagers pour tenter de soigner certaines formes incurables de cancers sans aucun succès à ce jour. Reste l’attitude étrange du «Lancet » dont la manœuvre de retrait signifie bien que le comité de rédaction est soumis aux desiderata des laboratoires pharmaceutiques promoteurs de cette technique vaccinale encouragée par les tests dits PCR qui n’avaient jamais été utilisés auparavant dans un but de diagnostic médical. Toutes entreprises confondues dans cette aventure très glauque et très profitable, les firmes ayant produit ces « vaccins » à ARN messager et les fabricants de tests ainsi que les équipementiers pour ces tests ont probablement réalisé plus de 250 milliards de dollars de profits durant cette mascarade sanitaire alors qu’il existait un traitement précoce particulièrement efficace reconnu depuis plus de 20 années pour combattre les coronavirus … À méditer. Lien https://zenodo.org/record/8120771 où vous pouvez retrouver l’article supprimé par The Lancet.