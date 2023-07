Chronique cinématographique : « Le Domino Vert »

Ce film est déroutant en raison de l’époque où il a été réalisé, il parut sur les écrans en 1935 et est une coproduction franco-allemande. Tourné à Berlin et à Paris il s’inspire d’une pièce d’Eric Ebermayer, écrivain et dramaturge allemand dont les dialogues ont été écrit par Marcel Aymé (source Wikipedia). Mise à part Danielle Darrieux, Hélène de Richemond, puis Marianne de Richemond sa mère dans l’intrigue et Charles Vanel, très connu pour le film « Le Salaire de la Peur », les interprètes sont maintenant largement méconnus comme Maurice Escande, Marcel Herrand ou encore Jany Holt. Bref, l’histoire est déroutante car la presque totalité du film est un long « flash-back », un retour vers le passé, qui explique l’introduction lorsque Danielle Darrieux interprète la fille Hélène de Richemond puis au cours du flash-back sa mère Marianne, le personnage central de cette peinture de la haute bourgeoisie parisienne de l’entre-deux guerre avec ses excès et ses faiblesses, les liaisons amoureuses illicites, les femmes mariées avaient toutes des amants, les jeunes filles à marier également et aussi beaucoup hommes mariés, ce qui compliquait profondément les relations humaines au sein des couples.

Outre l’intrigue policière sous-jacente depuis le début de l’histoire, ce film relate crument la vie parisienne de ces fameuses années 30 avec son insouciance qui devait probablement masquer inconsciemment le réarmement de l’Allemagne nazie et ses velléités d’élargissement de son espace vital dont sera victime quelques années plus tard la France. Paradoxalement ce film est une coproduction franco-allemande par le seul fait qu’il est inspiré de la pièce « Die Grünen Domino » dont le titre sera celui de la version française du film de Henri Decoin et Herbert Selpin pour la version allemande. Pour lever toute ambiguïté un domino est un vêtement féminin utilisé lors des bals masqués très populaires à cette époque dans le milieu bourgeois.

Donc Hélène de Richemond, riche héritière, se trouve au début du film face à un avocat, exécuteur testamentaire, qui lui remet une lettre de sa mère et la suite du film est un long retour en arrière qui va narrer l’histoire presque rocambolesque et pleine de rebondissements de la découverte du véritable père d’Hélène de Richemond puisque sa mère, enceinte de son amant, et celui-ci condamné à 25 ans de prison pour le meurtre de son épouse révèle à Hélène l’identité de son vrai père biologique. En réalité le meurtrier emprisonné ignorait que sa maîtresse attendait un enfant en l’occurence Hélène. Quelques minutes avant la fin de l’histoire on découvre que le père d’Hélène était innocent et que le meurtrier de son épouse Lily n’était que le domestique qui croyait qu’un cambrioleur avait pénétré dans la maison. Pourquoi s’accusa-t-il de ce crime ? La seule explication qui ne transparait dans cette histoire complexe serait qu’il choisit la prison plutôt que de supporter que la femme qu’il aimait était promise à un vrai membre de l’aristocratie alors qu’il n’était, lui, qu’un modeste critique d’art pourtant reconnu à Paris qui n’arrivait pas à divorcer de Lily, pa ailleurs la maîtresse d’un sculpteur incarné par Charles Vanel. Ce film est un pur chef-d’oeuvre car il décrit avec une touche de sarcasme et de dérision le quotidien de la haute bourgeoisie parisienne pour laquelle le faste et les soirées mondaines, les frasques difficiles à imaginer malgré le fait que ce style de vie quotidienne existe encore aujourd’hui dans la très haute bourgeoisie parisienne. J’ignore comment ce film fut accueilli par le public de l’Allemagne hitlérienne en 1935. À voir ou revoir … Illustrations : captures d’écran du film : Hélène tenant la lettre de sa mère, Hélène vêtue du domino vert et son amant.