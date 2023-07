Les mensonges d’un psychopathe induisent toujours une perte de confiance

Quand une personne physique ou un organisme quelconque sont reconnus comme des menteurs à un moment ou un autre ils ne leur reste plus qu’une poignée leur accordant sa confiance. Mentir est une sorte de cercle vicieux dont on ne peut pas se défaire. Pour qu’un menteur compulsif soit crédible il faut d’abord qu’il dispose d’une mémoire parfaite. Tout lapsus, toute hésitation orale peut le rendre suspect ou alors il adopte une posture autoritaire de par sa fonction, par exemple, et son auditoire se sent contraint de le croire. Les Français ont devant eux sur les écrans de télévision presque tous les jours un exemple extraordinaire du menteur pathologique. Il s’agit du président de la « République » française. Quand j’écris « République » cela signifie que pour ma part j’ai quelques sérieux doutes au sujet du qualificatif qu’il serait plutôt « république bananière » conduite par un menteur pathologique qui va au cours de la même phrase affirmer un concept et sa contre-partie. Cette stratégie du menteur pathologique déroute l’auditoire drogué en permanence sur toutes les chaines de télévision contrôlées par des puissances financières ou par l’Etat. Les ordres viennent « d’en haut » pour conditionner les citoyens et elles doivent revêtir la même couleur. Le programme est préétabli.

Dans une exposé très didactique Jean-Dominique Michel, un expert de la nature humaine pour lequel je suis animé d’une admiration profonde, expose la personnalité de Macron expliquée par la séduction dont il fut l’objet à l’âge de 14 ans par son professeur de théâtre prénommé Brigitte. Il est probable que la société de la ville où fut commis ce détournement de mineur ne protesta point car elle dut subir la pression de cette famille de notables locaux dont faisait partie cette enseignante. Elle deviendra littéralement la co-présidente de la France. Être séduit par une femme de 30 ans son aînée n’est pas exceptionnel, et 20 ans de différence d’âge entre une femme et un homme est assez courant. Comme les hommes les femmes apprécient la « chair fraîche », synonyme de virilité inépuisable. Je fus moi-même « déniaisé » par surprise par une femme de près de 20 ans mon aînée alors que je n’avais que 15 ans sur le siège arrière d’une Ford Anglia verte dans un petit chemin de traverse, au milieu de la nuit, au fin fond de la campagne irlandaise et je n’ai pas compris ce qui m’arrivait. Mais ce brève épisode n’eut aucune conséquence durable sur mon psychisme et mon comportement, au contraire du président de la république totalitaire bananière française en constatant, par ses postures théâtrales, acquises de l’enseignement de sa séductrice devenue son épouse, ce qu’il a fait de ma « Douce France, cher pays de mon enfance … ». Regardez Jean-Dominique Michel et buvez avec satisfaction ses paroles et retrouvez Charles Trenet : https://odysee.com/@JeanDominiqueMichel:e/baphometland-ou-macronistan:2 et https://www.youtube.com/watch?v=snXXOBMlqBU