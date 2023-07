Les enseignements des accidents de Three Miles Island et de Fukushima Daiichi

Alors que, comme je l’ai souligné dans un précédent article de ce blog, l’énergie nucléaire est le seul nouvel horizon offert à l’humanité toute entière pour s’affranchir des affres des pénuries à venir de l’énergie d’origine fossile, les sociétés Hitachi (General Electric) et Framatome en liaison étroite avec l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (IAEA), travaillent depuis l’accident nucléaire japonais à la mise au point d’un combustible plus résistant aux stress thermiques. Dans le cas de Three Miles Island une vanne resta ouverte après rechargement en combustible et lorsque la température commença à augmenter cette vanne oubliée en position ouverte conduisit à une perte de l’eau de refroidissement du circuit primaire. La décision de la salle de contrôle de stopper la fission par injection de borate et la chute des barres de contrôle fut trop tardive et les assemblages de combustible fondirent partiellement. Aujourd’hui encore les ingénieurs ne savent toujours pas comment intervenir sur ce « corium ».

Il en est de même au Japon avec des cœurs de réacteurs partiellement fondus qui, comme à Three Miles Island, doivent toujours être refroidis puisque la fission n’est que partiellement maîtrisée par le borate injecté en permanence et les pompes de refroidissement sont toujours en fonctionnement, les groupes diesel de secours ayant été acheminés sur le site japonais pour pallier aux défauts des équipements résidants détruits par la grande vague du tsunami du 11 mars 2011. La surchauffe des assemblages de combustible libérèrent du césium-137 et d’autres produits de fission mineurs comme du xénon-135 et du strontium-90, ce qui ne fut pas le cas sur le site de Three Miles Island. C’est ce qui précisément motiva Hitachi et Framatome pour la recherche de nouveaux types de combustibles plus résistants à un incident de surchauffe afin de réduire voire éviter totalement la libération de ces produits de fission.

Les combustibles nucléaires sont constitués de longs (4 mètres) assemblages de tubes d’acier spécial (non ferreux) au zirconium contenant des empilements de pastilles d’oxyde d’uranium et d’oxyde de plutonium dans le cas des assemblages MOX conditionnées sous forme de céramiques par bref chauffages des pastilles dans un four à 1750 °C. Chaque pastille libère autant d’énergie qu’une tonne de charbon pour produire de la vapeur ! Chaque assemblage de combustible de 4 mètres de long pour les PWR et de dimension 17×17 pouces (environ 20 centimètres de côté) et 193 (+/-) assemblages constituent le cœur du réacteur. Au total chaque cœur d’un réacteur contient 50000 tubes de combustible et le nombre total de pastilles de céramique d’UO2 contenues dans ces tubes est de 18 millions … En France le principal fabricant d’assemblages de combustible est Framatome dans une usine située à Romans en Isère, suivi de Westinghouse aux USA et de Rosatom-TVEL-MSZ en Russie. Framatome reste le leader mondial de la fabrication de ces assemblages en tenant compte de l’usine française et de l’usine de Richland aux USA. Il était donc tout à fait opportun de mettre au point des pastilles d’UO2 modifiées afin de supporter des températures élevées afin de prévenir les accidents type Fukushima-Daiichi.

L’approche choisie a été de bénéficier en partie de la technologie développée par la Chine pour les réacteurs à haute température dont le combustible est un lit fluidisé de billes de céramique composites d’une taille sensiblement identique à celle d’une balle de golf. Je rappelle qu’il existe une coopération internationale très active concernant toutes les technologies relatives à l’énergie nucléaire sous l’égide de l’IAEA, ce qui est révélateur de la prise de conscience par les ingénieurs et les scientifiques de l’urgence de développer cette source d’énergie pour l’humanité. Le développement des ATF, acronyme de « accident tolerant fuel », date de 2012 et a conduit Framatome a mettre au point des pastilles d’UO2 recouvertes d’un alliage chrome-zirconium, les pastilles étant elles-mêmes dopées avec de l’oxyde de chrome. Les essais sur site, c’est-à-dire l’incorporation lors d’une opération de rechargement en combustible, de tubes de combustibles contenant ces pastilles expérimentales, pour étudier leur comportement. Plusieurs usines de production d’électricité ont passé des accords avec la France, dont la Suisse et la Grande-Bretagne, pour procéder à ces tests. Westinghouse fait de même aux USA. Ces pastilles d’un nouveau genre sont censées résister à des températures de l’ordre de 1250°C. Je rappelle que le Zircaloy utilisé pour l’énergie nucléaire est un alliage de 95 % de zirconium auquel sont ajoutés pour moins de 2 % de l’étain majoritairement, du niobium, du chrome et du fer pour obtenir des propriétés thermiques et d’oxydation optimales et cet alliage fond à 1850 °C. Une grande étape dans la sécurité des combustibles nucléaires devrait donc est satisfaite et à n’en pas douter cette technologie devrait être adoptée dans le monde afin de minimiser les risques inhérents à un accident. Enfin la Chine est supposée développer sa propre approche déjà mise au point pour les réacteurs à haute températures.

