Réserves de pétrole, de charbon et consommation : quelle est la vérité des chiffres et quelles sont les solutions d’avenir ?

Selon le site Wikipedia il y aurait à ce jour pour seulement 60 ans de pétrole au rythme de la consommation actuelle (liens en fin d’article). Il existe cependant une incertitude car ces « réserves prouvées » sont en fait une estimation de BP, l’USGS, l’Agence Internationale de l’Énergie ou encore l’OPEP+. Seuls les géologues ayant effectué des loggings suivis d’analyses détaillées et complétés par des forages exploratoires peuvent faire l’objet d’une évaluation correcte de ces réserves. Il faut ensuite que les gouvernements des Etats disposant de réserves communiquent ces estimations. Malheureusement pour les spécialistes de la prospective ces données sont des secrets d’Etat et bien malin celui peut faire une estimation crédible. Cette estimation de « soixante ans » tient également compte du coût d’exploitation des gisements et donc du prix du baril de pétrole et par conséquent de celui des produits raffinés, qu’il s’agisse de carburants pour les véhicules automobiles ou d’intermédiaires de l’industrie et de la pétrochimie. Ainsi de nombreux gisements exploitables aujourd’hui ne sont pas rentables car leur exploitations est trop couteuse et ils ne sont pas comptabilisés. Enfin l’estimation de ces réserves de pétrole ne tient pas compte de la fracturation des schistes, aussi appelés « roches mères » pour je ne sais quelle raison, une technique peu utilisée en dehors des Etats-Unis. En restant optimiste on peut donc tabler sur des réserves pour peut-être 80 ans de consommation au rythme actuel.

En toute logique plus on se rapprochera de cette échéance plus le prix du baril de pétrole augmentera entrainant mécaniquement une réduction de la consommation car une multitude de postes de consommation devront se restreindre. Et cette réduction progressive de la consommation de produits pétroliers repoussera cette échéance vers une centaine d’années en restant d’un optimiste modéré. L’humanité dispose donc raisonnablement d’au moins 50 ans pour mettre en œuvre de nouvelles sources d’énergie en premier lieu pour produire de l’électricité. L’avenir de la production d’électricité d’origine éolienne et photovoltaïque ne pourra être assuré que si la mise au point de nouvelles technologies de stockage est au rendez-vous. Dans de nombreux pays la production ponctuelle d’électricité est assurée par des groupes électrogènes utilisant du carburant diesel, un distillat proche du kérosène. Une technologie de stockage, fiable et peu coûteuse, de l’électricité provenant de sources dites renouvelables permettrait de réduire substantiellement cette consommation de distillats légers de pétrole.

Les réserves prouvées de charbon sont de l’ordre de 1000 milliards de tonnes, exploitables par les techniques habituelles. Il est raisonnable d’ajouter à ces réserves prouvées celles connues mais non exploitées car non rentables ou nécessitant la mise en œuvre de techniques coûteuses et à la suite de ces considérations les réserves totales peuvent atteindre le double des réserves prouvées. La consommation totale de charbon est de l’ordre de 7,7 milliards de tonnes par an. Les réserves correspondent donc à 130 ans de consommation au rythme actuel. Mais selon les remarques ci-dessus ces réserves totales comprenant celles non exploitées aujourd’hui incluant les gisements profonds ne sont pas comptabilisés dans ces réserves exploitables et correspondent à plus de 250 ans de consommation. Les calculs très approximatifs présentés pour évaluer l’horizon de disponibilité des combustibles fossiles sont les quotients des réserves prouvées par la production annuelle, partant du principe que ce qui est extrait (pétrole ou charbon) est utilisé dans l’année suivant cette production.

À partir de ces données il apparaît que les pays du monde ont le temps de s’adapter et de se préparer à la vraie transition énergétique qui deviendra nécessaire quand le prix de l’énergie primaire deviendra un fardeau tel que toute croissance économique sera proche de zéro. Il est inutile d’ajouter à ce tableau que la population devra être au pire stable voire au mieux décroissante, c’est d’ailleurs ce que prévoient de nombreuses études de prospective. En effet la croissance économique n’a été possible qu’avec une énergie primaire abondante et peu coûteuse. Comme ce ne sera plus le cas dans 30 ou 40 ans alors l’humanité toute entière doit se préparer dès à présent à cette transition pas seulement énergétique mais civilisationnelle. Malgré ces délais il est nécessaire de se préparer à ce changement profond car dans moins de 30 ans la situation commencera à devenir critique. La production électrique peut être résolue avec le développement massif et coordonné de l’énergie nucléaire afin de préserver une partie des réserves de charbon pour un usage pseudo-pétrochimique. Dans le cas du nucléaire les technologies existent et ont été éprouvées y compris la surrégénération. Afin de réduire la consommation d’énergie primaire non électrique la seule solution envisageable sera le développement massif des transports en commun dans toutes les zones urbaines densément peuplées car la voiture électrique n’a aucun avenir à moins d’une improbable avancée technologique. Il sera nécessaire d’abandonner les énergies dites renouvelables, intermittentes et non fiables, pour s’orienter résolument vers l’énergie nucléaire. Il n’y a pas d’autre choix pour assurer par exemple des transports en commun de qualité satisfaisante. À ce sujet dans de nombreux pays le tissu routier devra être converti en partie en voies ferrées pour développer les transports en commun électrifiés alimentés selon les configurations particulières par des petits réacteurs nucléaires modulaires dans le but d’éviter le développement d’un réseau très haute tension coûteux provenant de grosses unités de production.

Puisqu’il n’y a pas d’autre choix, pas de plan B, il est donc absolument nécessaire de développer l’énergie nucléaire entièrement « décarbonée » dès maintenant compte tenu des immenses réserves, constituées depuis plus de 50 ans, d’uranium appauvri. Plutôt que de débattre au sujet d’une transition énergétique non réaliste les instances internationales doivent s’orienter vers cette seule solution dont dispose l’humanité à ce jour : toutes les autres approches relèvent d’une idéologie déconnectée de la réalité. Certes l’adaptation des peuples à ce nouveau paradigme sera difficile mais c’est le prix à payer pour la pérennité de l’humanité.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_proven_oil_reserves

https://www.energyinst.org/statistical-review