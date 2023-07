« Des îlots d’expertise entourés d’océans d’incohérence » – les politiques énergétiques actuelles en bref

Article de Terry Etam paru le 4 juillet 2023 paru sur le site BOE Report ( https://boereport.com/author/terry-etam/ ). Mes commentaires figureront dans un prochain article. BOE Report signifie « Barrel of Oil Equivalent Report ».

Récemment, grâce à un ami de Youtube, j’ai découvert un nouveau génie. Normalement, je réserverais cette qualification pour quelqu’un qui est d’accord avec moi. Mais ma capacité de me tromper ne va pas aussi loin, et parfois on croise des gens qui voient juste le monde mieux, si différemment ; ils ont juste une meilleure vision, et sont mieux capables de condenser la folie qui tourbillonne autour de nous (pas seulement l’énergie, tout). C’est amusant d’avoir des croyances contestées par de telles personnes parce que cela ne peut qu’améliorer ses propres opinions.

Ce génie nouvellement découvert (par moi), Nate Hagens, est un penseur d’ensemble ( https://www.postcarbon.org/our-people/nate-hagens/ ). Comme je l’ai mentionné, je ne suis pas nécessairement d’accord avec lui (il est un conseiller de quelque chose appelé l’Institut Post Carbon (IPC), qui est peuplé de quelques activistes sérieux dont la pensée, à mes yeux, frise l’illusion), mais cela n’a pas d’importance – il comprend les principes fondamentaux de l’énergie d’une manière que j’ai rarement vue, et il est à l’avant-garde de déclarations comme celle-ci (du site Web de l’ICP) : « [Les combustibles fossiles] sont des sources d’énergie denses, portables et stockables. Leur accès a presque tout changé sur l’existence humaine. Ils ont apporté une transformation unique en ce sens qu’ils ont permis des taux de récolte plus élevés et l’utilisation de toutes les autres ressources, par l’entremise de tracteurs, de bulldozers, d’équipement minier motorisé, de scies mécaniques, de chalutiers de pêche motorisés et plus encore ».

Même s’il participe à une organisation avec des activistes déterminés qui veulent tuer l’industrie des hydrocarbures, il est impressionnant de voir un simple reflet de la réalité comme ça, puis de discuter de ce qu’il appelle la « réalité 101 » ( https://youtu.be/CkQzyjhbPnk?t=13 ) – les humains combinent le travail, l’énergie et les ressources en produits. qui aident à créer des dollars, que nous dépensons pour générer des sentiments, et un sous-produit de ce processus est le gaspillage et l’impact environnemental. Il peut sembler étrange de dire que nous faisons tout cela pour générer des sentiments, et ce n’est souvent pas exclusivement ainsi (nous produisons des produits et de l’argent pour remplir notre estomac et mettre un toit sur nos têtes), mais son point est correct dans la mesure où les voyages et les loisirs et les voitures de sport et les cocktails chers entrent dans le seau des sentiments positifs.

Mais au-delà des chicaneries sur les sentiments, ses grandes affirmations sont justes et sages : « La quantité d’énergie excédentaire que nous avons dicte combien de temps de loisirs, et combien nous pouvons accomplir… ». Il souligne que les combustibles fossiles ajoutent des « armées énergétiques » qui font des choses presque incroyables pour nous. En équivalents énergétiques, un baril de pétrole représente environ 4,5 années de travail humain. « Notre infrastructure industrielle mondiale actuelle a des exigences et des contraintes particulières et dépend particulièrement de combustibles liquides à forte densité énergétique. »

Hagens indique combien de processus industriels doivent être modifiés ou éliminés si nous voulons éliminer les hydrocarbures, et qu’il n’y a pas de solution de rechange simple ou bon marché aux produits fournis. Qui plus est, il ne suggère pas simplement que c’est une voie viable, il reconnaît que pour supprimer ou réduire considérablement les processus industriels qui rendent nos vies meilleures est d’agir contre la nature humaine, nous voterons pour ou nous nous élèverons contre quiconque tente de s’oppposer à cette nature humaine, et que faire cela, c’est rendre ces défis souvent insurmontables. Nous renonçons rarement ou jamais volontairement au confort ou à la commodité, à moins d’y être absolument forcés.

Le cadre de cette pensée est logique, cohérent et complet, en grande partie parce qu’il n’essaie pas de le porter en avant dans une série de solutions simplistes. En fait, dans une autre vidéo, il décrit une partie du problème qu’il y a à essayer de régler. Il décrit une conversation mondiale qui est descendue dans « des îlots d’expertise… séparés par des océans d’incohérence ». Il note que « la société a récompensé l’expertise réductionniste » – ce qui signifie que nous prêtons une oreille attentive à ceux qui brandissent des solutions simples. Nous aimons cela. Ce qui paraît simple semble réalisable. À partir de maintenant, je ne peux que dégrader la qualité de la conversation, car elle doit être plus précise, ce qui signifie descendre dans cet océan d’incohérence pour comprendre ce qui se passe autour de nous.

La volonté de réduire les émissions et l’empreinte écologique humaine est excellente. Sans habitat naturel, nous sommes condamnés. Mais les parties qui ont pris les rênes des stratégies sont nées des océans de l’incohérence, et ne se sont pas alignées avec les îles d’expertise. Nous avons toute une industrie de spécialistes de la carboneutralité, qui connaissent l’objectif final parce que les politiciens leur ont dit de quoi il s’agissait. Ils commencent à la fin et fonctionnent à reculons, dans les termes les plus simplistes et, faut-il l’avouer, réductionnistes.

« Nous devons cesser immédiatement de brûler des combustibles fossiles (rapport de l’AIE) pour éviter une catastrophe climatique. » Vraiment ? Même les pays les plus avancés dans la « transition énergétique » construisent de nouvelles infrastructures de gaz naturel ou utilisent davantage le charbon. La demande de pétrole continue d’augmenter année après année. Comme le fait remarquer Robert Bryce ( https://robertbryce.substack.com/p/the-energy-transition-isnt ), nous avons (à l’échelle mondiale) investi plus de 4 milliards de dollars dans l’énergie éolienne et solaire, mais le mix énergétique mondial demeure à 82 % d’origine fossile, et les trois hydrocarbures – pétrole, gaz naturel et charbon – connaissent une demande record.

« Nous devons moderniser massivement le réseau pour gérer les énergies renouvelables ». Bien sûr ! Comment ? Avec quoi ? Qu’est-ce que cela signifie du point de vue de l’échelle, du calendrier, des obstacles réglementaires et de la disponibilité du matériel ? Comment faire face à l’intermittence et le fait que l’éolien et le solaire échouent plus spectaculairement précisément au moment le plus nécessaire ? (Et méfiez-vous des gens comme Bloomberg, qui tentent de peindre la puissance au gaz naturel de la même façon, comme peu fiable dans les mauvais temps, parce que les puits et les installations gèlent parfois. L’existence même de la société canadienne prouve qu’il s’agit d’un mensonge massif conçu uniquement pour dissimuler et faire des méfaits). « Nous aurons besoin de quatre fois plus de métaux/minéraux d’ici 2040, qui devront provenir de centaines de nouvelles mines ». D’où ? Comment ? Qu’est-ce que cela signifie même dans un monde où les gisements les plus faciles ont été découverts, où les réserves restantes sont de moins bonne qualité, et dans un monde où un nombre croissant de gouvernements et d’électeurs ne veulent pas voir des montagnes déchirées ?

Toutes ces platitudes et ces « stratégies » sont le produit d’une pensée court-circuitée, d’un mépris de la réalité, d’une prise de décision dans l’océan de l’incohérence plutôt que dans les îles de l’expertise, de la croyance en la supériorité de la politique sur toute autre chose. Je peux le dire de façon concluante parce que j’y suis moi-même allé. Il y a quelques décennies, en regardant la glorieusement folle « guerre contre les drogues » qui se déroulait aux États-Unis, il m’est apparu évident que la meilleure solution serait de légaliser les drogues douces, ce qui libérerait un temps de police sans fin et ils pourraient vraiment arriver à quelque chose – au lieu de casser un clown avec un joint, ils peuvent passer leurs journées à courir après les caïds ! C’est de cette façon que notre société réglera le problème de la drogue.

J’ai parlé de cette théorie à quelqu’un qui s’y connaît en application de la loi, et je ne me souviens pas s’ils m’ont ri au nez ou s’ils ont été plus polis à ce sujet, mais je me souviens d’avoir entendu l’opinion ferme que c’était une mauvaise façon de procéder. J’ai pensé wow ! on pourrait penser que quelqu’un dans l’entreprise serait en mesure de comprendre l’éclat simpliste de mon plan, et que c’était un peu dommage qu’ils étaient apparemment plus préoccupés par la sécurité d’emploi que de résoudre le problème de la drogue (le cynisme est difficile à garder à distance).

Il s’avère, bien sûr, que cette personne avait raison, et je suis forcé de reconnaître la supériorité de leur argument à chaque fois que je dois marcher autour d’un amateur de drogue sur le train de transit, ou débarquer quand un groupe d’entre eux embarque, ou lorsque je vois un survivant tragique du fentanyl dans les nouvelles. La seule chose dont je suis certain au sujet du commerce de la drogue, c’est qu’il s’agit d’un problème beaucoup plus complexe que je ne peux même l’imaginer, sans parler du lobbying en faveur d’une stratégie trop simpliste. Peut-être que personne ne connaît la réponse, mais certaines personnes ont une bien meilleure idée de ce qui ne fonctionnera pas, et nous devrions les écouter.

Il en va de même pour l’énergie, et aussi effrayant que cela puisse paraître, même à un degré beaucoup plus élevé. Les propositions actives actuelles sont de démanteler le système énergétique existant parce que certains idéologues de salon suivent la politique et ont observé des suggestions trop simplifiées sur la façon dont tout cela fonctionnera. « Électrifiez tout ! » « Arrêtez le pétrole ! » Il est impératif que nous prenions soin de l’environnement, mais il est également impératif que nous marchions avant de courir, que nous comprenions exactement ce que nous prévoyons de faire (et le tester) avant de démolir la structure existante qui maintient 8 milliards de personnes en vie. Ils ne toléreront pas l’inverse. Il y a toujours le potentiel de nouvelles percées technologiques qui bouleverseront tout. Plus récemment, Toyota a annoncé des plans pour commencer à utiliser des batteries à l’état solide d’ici 2027, une mesure qui pourrait révolutionner la technologie des batteries si elle devient disponible sur le marché à grande échelle (et Toyota, l’un des pionniers des voitures hybrides avec la Prius il y a une vingtaine d’années, a de la crédibilité sur le sujet). Leur technologie de batterie a le potentiel d’offrir jusqu’à 900 miles de portée et une charge complète en 10 minutes. Je m’inscrirais pour cela, sous réserve du coût.

Mais là encore, c’est une solution potentiellement trop simpliste. Qu’est-ce que cela signifierait en ce qui concerne la demande pour les composés métalliques spéciaux que Toyota utilisera pour faire fonctionner tout cela ? Est-ce que ce sera quelque chose d’exotique (ils ne le disent pas, pas que j’ai trouvé de toute façon) ? Cette technologie sera-t-elle abondante ? Ou cela signifiera-t-il une nouvelle stratégie minière complexe qui nous permettra de devenir encore plus dépendants de la Chine pour la transformation ?

Si quelqu’un est sérieux au sujet de la réduction des émissions mondiales, il y a une voie très claire : remplacer le charbon par le gaz naturel d’abord et avant tout la solution immédiatement disponible. Construire des centrales nucléaires, que ce soit de grandes centrales ou de petits réacteurs modulaires. Développer un sérieux effort mondial de recyclage pour utiliser tout ce que nous avons produit jusqu’à présent. Accélérer le développement de nouvelles technologies qui fonctionnent le mieux avec l’infrastructure existante, car c’est sûrement la voie du succès la plus probable pour l’avenir. Arrêtez d’écouter les méchants.

Écoutez les experts qui seront responsables des voies critiques, pas les nouveaux experts qui vous disent simplement quelle est la cible. Nous savons que nous voulons un monde sans drogue. Nous savons que nous voulons que tout le monde soit en bonne santé pour réduire le fardeau médical. Nous savons que nous voulons beaucoup de choses. Mais cela ne veut rien dire, isolément.